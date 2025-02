Los mejores planes para el fin de semana de Ibiza y Formentera

El fin de semana que empieza tiene un lugar muy especial reservado a la música, sobre todo en Santa Eulària, que celebra de viernes a domingo tres jornadas de conciertos por los bares y restaurantes del pueblo dentro del programa de fiestas patronales, que cuulminan el sábado con los tributos a Manu Carrasco y Fito & Fitipaldis.

Y como la cosa va de tributos, el Teatro Pereyra acoge el viernes otro, en este caso a Hombres G, con el grupo Dos Imanes.

Pero hay más música, entre la que destaca el inicio del ciclo 'Dies Musicals' del Consell, con Animals Marins el sábado en Sant Antoni y Eivissa Ensemble, el domingo en Cas Serres; la visita del bluesman Luis Regidor al frente del trío White Horses el sábado de tarde en Can Jordi y de noche en Teatro Ibiza; el regreso de la gran violinista ibicenca Lina Tur, esta vez con sabor a tango el domingo en el Pereyra, y el concierto didáctico 'Els colors de la música', también el domingo en Can Ventosa.

Y sin olvidar la ópera, tan rara en Ibiza, Ópera, con ‘Tosca’ el sábado en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

Otra cita importante del fin de semana es el encuentro Sant Josep Contra el Cáncer, con actividades toda la semana que culminan el domingo en el Auditori Caló de s'Oli, con todas las asociaciones ibicencas que luchan contra esta enfermedad.

Además aún quedan actos de las fiestas de Sant Antoni, siguen las de Santa Agnès, los habituales ciclos de cine, la limpieza de ses Feixes de Vila aplazada el pasado fin de semana o el espectáculo infantil 'Unic' el viernes en Cas Serres. Y hay mucho más...

Monólogos de Euge Ruiz y Patri Muñoz en Teatro Ibiza / DI

JUEVES 6 DE FEBRERO

Conferencia

XXIV Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses. ‘La maternitat ahir i avui’, a cargo de Pilar Martínez Tur, matrona. 20 horas en Sa Nostra Sala de Vila.

Humor

Eugenia Ruiz y Patricia Muñoz: Noche de monólogos. 20 horas en la sala Teatro Ibiza. Entradas en www.ibicine.com

Música

Black Leaves. Dúo de rock y soul. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Christian Roig. Rock alternativo. Sant Josep és Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Blues rock. Desde las 23.30 horas en la sala Teatro Ibiza.

Cine

‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, documental de C Tangana (España, 2024). Ciclo ’Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas. Entrada 5 €.

Concierto tributo a Hombres G con Dos Imanes en el Pereyra / DI

VIERNES 7 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Eulària

De 14 a 24 horas: Conciertos en los bares y restaurantes de Santa Eulària.

Conciertos en los bares y restaurantes de Santa Eulària. 17 horas: Presentación del libro infantil ‘¿La abuela de Lola ya no se acuerda de mí?, a cargo de su autora, Rosa Rodríguez, en la biblioteca municipal

Fiestas de Santa Agnès

20 horas: Campeonato de ‘cau’ en el restaurante Sa Palmera.

Sant Josep contra el Cáncer

16 a 17 horas: Circuito funcional organizado por Aquatics Ubiza. A ñartir de 12 años. Ibiza Club de Campo.

Circuito funcional organizado por Aquatics Ubiza. A ñartir de 12 años. Ibiza Club de Campo. 17.30 a 19.30 horas: ‘Fem pilates contra el cáncer’. Polideportivo Can Guerxo.

‘Fem pilates contra el cáncer’. Polideportivo Can Guerxo. 19.30 horas. Yoga y relajación con instrumentos ancestrales. Organiza Apaac. Polideportivo de Can Guerxo.

Música

Dos imanes: Concierto de pie homenaje a Hombres G. 22 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Ibossim. Flamenco. sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s.

The Moonshine Band. Folk irlandés. 22 horas en la sala Teatro Ibiza.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Blues rock. Desde las 23.30 horas en la sala Teatro Ibiza.

Infantil

‘Unic’: Espectáculo de teatro y clown con Martín Melinsky. 20 horas en el Auditori de Cas Serres. Entradas a 4 € en conselleivissa.escenaonline.com o en taquilla una hora antes del espectáculo.

Conferencias

XVI La aventura de educar en familia: ‘Claves para entender a un hijo/a adolestente’, a cargo del médico y psicólogo Antonio Ríos. Entrada libre y servicio de monitores para niños. 19.30 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

XXIV Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses. ‘Dels apotecaris a la farmàcia moderna’, a cargo de Jaume Espinosa Noguera, farmacéutico y botánico. 20 horas en Sa Nostra Sala de Vila.

Cine

‘Vidas pasadas’, de Celine Song (EEUU, 2023) VOSE. Invitada Carmen Vidal. Ciclo Cinefòrum UIB Eivissa. Auditorio del Conservatorio de Eivissa a las 18.15 horas. Entrada libre.

‘Searching for Sugarman’, de Malik Bendelloul, con coloquio con Esther Matutes. Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. 20 horas en Can Jeroni.

‘Nuestro día’, de Hong Sang-Soo (Corea del Sur, 2023). Ciclo Zinètic de Sant Antoni. 20.30 horas en el Cine Regio. Entrada: 6 €.

Ópera con 'Tosca' en el Palacio de Congresos / DI

SÁBADO 8 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Eulària

11 horas: Trofeo fiestas patronales de vela ligera.

Trofeo fiestas patronales de vela ligera. 11 a 14 horas: Talleres para personas mayores y nietos en la plaza Isidor Macabich.

Talleres para personas mayores y nietos en la plaza Isidor Macabich. De 11 a 21 horas: Conciertos en los bares y restaurantes del pueblo.

Conciertos en los bares y restaurantes del pueblo. Desde las 20.30 horas: Conciertos de Próxima Parada (Tributo a Manu Carrasco), Fitipaldis Band (Tributo a Fito & Fitipaldis) y Dj Efraín Navarro en el Paseo de s’Alamera.

Fiestas de Santa Agnès

11 a 19 horas: Fiesta infantil. a cargo de la Apima de Corona.

Fiesta infantil. a cargo de la Apima de Corona. 14 horas: Paella popular. A beneficio de la Apima de Corona, En la carpa.

Paella popular. A beneficio de la Apima de Corona, En la carpa. 16 horas: Actuación de Monocleto. En la carpa.

Actuación de Monocleto. En la carpa. 20 horas: Final de campeonato de ‘cau’. En el restaurante Sa Palmera.

Sant Josep contra el Cáncer

9.30 a 10.15 horas: Aquayim organizado por Aquatics Ibiza. A partir de 12 años. Ibiza Club de Campo.

Aquayim organizado por Aquatics Ibiza. A partir de 12 años. Ibiza Club de Campo. 10 a 11 horas : Clase de zumba a cargo de Valentina Lentini. Organiza Apaac. Plaza de Sant Jordi.

: Clase de zumba a cargo de Valentina Lentini. Organiza Apaac. Plaza de Sant Jordi. 11.30 a 13 horas: Taller de cocina y nutrición en familia a cargo de Paola Bermúdez. Organiza Apaac en el colegio Sant Jordi.

Taller de cocina y nutrición en familia a cargo de Paola Bermúdez. Organiza Apaac en el colegio Sant Jordi. 16.30 horas: Los equipos se unen a la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer en el PE Sant Jordi-Collerernse. Campo de fútbol Kiko Serra.

Medio Ambiente

‘A Eivissa, cuidam ses Feixes’. Jornada ambiental de voluntariado para dar a conocer el nuevo observatorio de aves, plantación de plantas autóctonas y recogida de residuos. De 10 a 13 horas desde el observatorio de la avenida 8 d’Agost.

Ópera

‘Tosca’, de G. Puccini. A cargo de la Compañía Lírica y Orquesta Martín i Soler. 20 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. Entradas a 20 € en santaeulariadesriu.com o a 25 en taquilla.

Conferencias

XXIV Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses. Visita guiada al Museu Etnogràfic d’Eivissa i Formentera para ver la exposición sobre medicina tradicional y remedios payeses.

‘La cara B d’Eivissa: violències en l’oci nocturn’. Taller con Consumo Cuidado Ibiza. 11 horas. Ciclo ‘Al barri, feminisme a diari’, de la biblioteca de ses Figueretes.

Música

Animals Marins. Folk-rock. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 19 horas en el Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni.

White Horses. Blues. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

White Horses. Blues. Ciclo The Thrill is Here. 22 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Sandy Valey. Rock y soul. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Blues rock. Desde las 23.30 horas en lasala Teatro Ibiza.

Arte

Festival Club. Recogida de residuos en el club abandonado de Sant Josep y taller de arte urbano con Aïda Miró. De 10 a 16 años. Plazas limitadas. Organiza Creative for The Planet. De 10.30 a 13.30 horas.

Cine

‘Madagascar’. Proyección dentro del ciclo ‘Bestialment divertit’. A las 18.30 horas en Can Jeroni. Entrada gratuita.

Concierto de Lina Tur en clave de tango en el Pereyra / DI

DOMINGO 9 DE FEBRERO

Fiestas de Sant Antoni

10 horas: XVI Neteja a Sa Talaia. Jornada colectiva de limpieza. Punto de encuentro: rotonda de debajo de sa Talaia.

XVI Neteja a Sa Talaia. Jornada colectiva de limpieza. Punto de encuentro: rotonda de debajo de sa Talaia. 14 horas: Comida homenaje a nuestros mayores. En el restaurante Es Cruce.

Fiestas de Santa Eulària

11 horas: Trofeo fiestas patronales de vela ligera.

Trofeo fiestas patronales de vela ligera. De 12 a 21 horas: Conciertos en los bares y restaurantes del pueblo.

Fiestas de Santa Agnès

18 horas: Encuento de vecinos y proyección del documental ‘Eivissa, terra endins’, de Justine Pellegrin. En el centro social.

Sant Josep contra el Cáncer

De 10 a 15 horas: Mesas informativas de las asociaciones contra el cáncer, talleres de reciclaje, chocolate con coquetes... Organiza Aspanob en es Caló de s’Oli.

Mesas informativas de las asociaciones contra el cáncer, talleres de reciclaje, chocolate con coquetes... Organiza Aspanob en es Caló de s’Oli. 10 horas: Sound Healing impartido por Sia Shakti. Organiza Apaac.

Sound Healing impartido por Sia Shakti. Organiza Apaac. 11 horas: Masterclass de Kangoo Jumps impartido por Carina Páez de Kangoo Club Ibiza.

Masterclass de Kangoo Jumps impartido por Carina Páez de Kangoo Club Ibiza. 12 horas: Discurso institucional.

Discurso institucional. 12.15 a 13 horas: Actuación de La Maletitiritera. Organiza IFCC.

Actuación de La Maletitiritera. Organiza IFCC. 12.15 a 13 horas: Ballet Fit a cargo de Eva Redondo. Organiza CMM.

Ballet Fit a cargo de Eva Redondo. Organiza CMM. 13 a 15 horas: Concierto de Simple Rock. Organiza AECC.

Música

Pereyra Classic: ‘Lina Tur Seasons Piazzolla’, con la violinista Lina Tur y Cuarteto Alchemico. Organiza Llorenç Prats. 19 horas en el Teatro Pereyra de Vila. Entradas en teatropereyraibiza.com a 25€ en platea, 20€ en palco y 15€ en gallinero.

II Festival de música Jove: Concierto didáctico ‘Els colors de la música’. Para niños de 6 a 13 años. Con Antoni Marí ‘Tirurit’, pintor; Pere Prieto, al saxofón; Juan F. Ballesteros, al piano; y Sina Torres, voz en ‘off’. 18 horas, en el Espai Cultural Can Ventosa. Detalles en la web ‘festivalmusicajove.com’.

Eivissa Ensemble. Clásica. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 20 horas en el Auditorio de Cas Serres.

Excursiones

Rutas de Senderismo de Eivissa: Cala Llentrisca. Salida a las 9.30 horas de la piscina Can Misses. Dificultad alta. 10 km. Información en www.eivissa.es/esports o en el 971 397549.

EXPOSICIONES

Ramón Pérez Carrió: ‘Bajo el signo de Babel’, pinturas. De lunes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 25 de febrero.

Eduardo Rondón. ‘El chance’, fotografías. De lunes a sábados de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 en la sala parroquial de Sant Joan. Hasta el 23 de febrero.

‘Illes i deserts’: Exposición de fotografía de Joaquim Seguí. Sala de Exposición Sant Jaume 72, en Santa Eulària. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Hasta el 10 de febrero.

‘Teixint arcans’: Exposición de arte tufting de Bárbara Velli sobre el Tarot. Martes a viernes de 17 a 20 y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni.

‘IbizArte’: Exposición de pintura de Ángela García Rodríguez. Centro Cultural de Jesús. Hasta finales de febrero.

'Art d'Eivissa'. Fondo de arte del Consell Insular (2022-2024), parte figurativa. Sa Nostra Sala, en Ibiza. Horario de visita: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 28 de febrero.

‘Club 27’. de Raúl Moya. Una exposición de dobles caricaturas de leyendas de la música que fallecieron a los 27 años, "en versión viva y cadavérica". Can Jordi Blues Station. Hasta el 2 de marzo.

Anthony Gofer. Pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de abril.

Colectiva de Invierno en Estudi Tur Costa. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

'Eivissa, Patrimoni en esprai'. Exposición de arte urbano sobre el Patrimonio de la Humanidad, con los artistas Zsar, Fossi, Ruinseñor, Pief, María Vila y Mondobiq. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas. Hasta el 16 de febrero.

Colectiva de Invierno en Espacio Micus. Obras de Adriana Meunié, Ruzá Spak y Vicent Ferrer Barbany. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Hasta abril de 2025.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

‘Artnt 02’. Muestra individual de Enrique Villalonga. En Filmótica Studio, en Ibiza. Exposición colectiva en el mismo espacio con obras también de Julia Fragua, Josep Rosales, Pedro María Asensio, Romanie, Goya Sandic y Júlia Ribas. Horario de martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 7 de febrero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 horas y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.