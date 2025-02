El jefe de la Policía Local de Sant Antoni, acusado de colaborar con Desokupa

Dos vecinos de Sant Antoni han acusado al jefe de la Policía Local del pueblo, Alejandro Ponce, de colaborar activamente con el grupo Desokupa en un intento de desahucio ilegal. El incidente se produjo el 21 de agosto de 2024, pero las acusaciones se realizaron este pasado viernes en el programa de televisión ‘Equipo de investigación’ de La Sexta.

El Ayuntamiento niega que la policía local colabore con Desokupa y la concejal de Gobernación, Neus Mateu, ha explicado que no puede opinar de los posibles vínculos de Ponce con esta organización violenta si se «circunscriben a su ámbito privado y no interfieran en su labor de policía». El PSOE, por su parte, ha exigido el cese inmediato de Ponce.

Ponce y Esteve

En el programa de ‘Equipo de investigación’, Genaro García y Ada Ruiz, la pareja que había okupado el restaurante Café del Sol, situado en la calle Vara de Rey, y que llevaba varios años vacío, explican que durante el desalojo la policía local colaboró activamente con los miembros de Desokupa, como si se tratara de un operativo conjunto.

«Yo abrí la puerta y me encontré a Dani Esteve [líder de Desokupa] aquí y la cara del jefe de la policía local hombro con hombro», señala Ada Ruiz. Ante esta situación, la mujer llamó a su compañero, que llegó pocos minutos después y explica lo siguiente: «Si tú ves al del jefe de la Policía Local junto con un desokupa, entonces acatas las órdenes. Si hubiera visto solo al desokupa, agarro y me encierro por dentro y llamo a la policía o a los vecinos para que vengan y graben», relata Genaro García.

El desalojo era ilegal, ya que no lo había ordenado el juez ni se había personado una comisión judicial. En cualquier caso, la capacidad disuasoria de los empleados de Desokupa no fue suficiente para echar a Genaro y Ada, ya que tuvieron que rascarse el bolsillo para lograr el desalojo: «Firmamos un documento conforme renunciamos a vivir aquí a cambio de 2.000 euros», explican. Por si fuera poco, y como muestra de que a Desokupa le importan poco las okupaciones o la propiedad privada, según la versión de Ada y Genaro, les ofrecieron este trato: «Nos dijeron que a cambio de 300 euros, un amigo suyo nos ofrece abrirnos otro piso vacío en Sant Antoni, y que como es de un banco, de ese no nos echarán. Les dije que no. Por un lado te echan de un piso y por otro te dicen que un amigo te abre otro, ¿pero qué mafia es esta?».

Esta negociación fue grabada por Genaro, y en el programa ‘Equipo de investigación’ escuchamos como, quien supuestamente es el negociador de Desokupa, les dice: «entiendo tu desconfianza, pero el tipo te abre el piso de un banco y te da una llave».

Versiones contrapuestas

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha ofrecido también su versión de los hechos y asegura que la mañana del 21 de agosto acudieron al antiguo inmueble del Café del Sol dos patrullas junto al jefe de la Policía Local para supervisar que todo transcurría según la legalidad y sin incidencias.

Consultada por Diario de Ibiza, la concejala de Gobernación de Sant Antoni, Neus Mateu, niega que Ponce participara activamente en el desalojo ilegal: «Cuando se produce una situación de este tipo solemos acudir para evitar que se produzca ningún tipo de desorden público, pero de aquí a decir que nosotros colaboramos con esta empresa privada, pues no». Mateu asegura que cree a pies juntillas en la versión que le han dado los policías que estuvieron presentes en ese operativo: «Me aseguran que ellos están al lado observando la actuación, pero que ellos no participan».

Según el Ayuntamiento, las personas desokupadas manifestaron que se había llegado a un acuerdo con la propiedad y que abandonaban el inmueble de forma voluntaria, mostrando un contrato firmado en el que se reflejaba este acuerdo, en referencia a los 2.000 euros que Desokupa ofreció a los okupas. Cuando se le comenta a la concejala de Gobernación que el desalojo era ilegal porque no lo había ordenado el juez, o de la posible irregularidad de ese contrato informal y de un pago de 2.000 euros en metálico, Mateu señala que «de esto no tengo constancia. De lo único que tengo constancia es que mostraron un contrato firmado y punto, y no sé nada más».

La accidentada visita a Ibiza del líder de Desokupa, Dani Esteve, tuvo un remate final en el aeropuerto des Codolar. Antes de regresar a la península, Esteve compartió un vídeo en la red social X en las que se le ve de manera muy amistosa con Alejandro Ponce, y asegurando que en breve regresará a Ibiza para ofrecer formación a la policía: «Con mi amigo Álex, jefe de la policía de San Antonio. Se viene formación de calidad a la policía», dice un sonriente Esteve, mientras que Ponce apostilla: «En eso estamos. ¡Atentos a todos!».

«No hay cursos con Desokupa»

El vídeo de Esteve se acompañaba del siguiente anuncio: ‘Daremos cursos de reciclaje a miembros de las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado], policías locales y vigilantes de seguridad de la isla a partir de octubre. ¿Estarán los policías locales de San Antonio en uno de esos grupos?’. Según Neus Mateu, la respuesta es clara: «No».

«Nosotros tenemos un plan de formación y podemos contratar empresas privadas o asociaciones de policías, pero con esta empresa [Desokupa] no hemos colaborado nunca», asegura la concejala de Gobernación, quien destaca que ella misma valora personalmente todas las propuestas de formación.

No obstante, cuando se le pregunta por la amistad de Ponce con el líder de un grupo violento y de filiación ultraderechista como es Desokupa, Mateu se lava las manos: «Si nuestro jefe de policía quiere hacer algo de asesor, es un caso de su vida privada». Respecto a supuestas colaboraciones o vínculos de Ponce con una organización violenta como Desokupa, Mateu considera lo siguiente: «Mientras no interfiera en su trabajo y cumpla con el régimen de compatibilidades, no puedo opinar, eso es la vida personal de cada uno».

Reclaman su cese

El PSOE de Sant Antoni ha exigido el cese de Ponce de su cargo al considerar que es «gravísimo que el máximo responsable de la Policía Local actúe en connivencia con grupos que operan fuera del marco legal», por lo que reclaman también una investigación ya que «la ciudadanía de Sant Antoni merece un jefe de Policía que actúe con profesionalidad y respeto a la legalidad, no al servicio de intereses privados y prácticas mafiosas».

«[Ponce] está colocado a dedo por el alcalde, Marcos Serra. Un personaje que está colaborando con los de Desokupa. Es increíble que esté siendo partícipe del modus operandi de esta gente. Debe ser cesado de inmediato», ha declarado el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Lorenzo, quien ha anunciado que presentarán una moción en el pleno sobre este asunto.

Desokupa, el negocio del odio

«No sabéis la que se os viene encima. Tengo ya las direcciones, teléfonos, dónde llevan al colegio a sus hijos». De esta forma reaccionaba en su redes sociales el líder de Desokupa, Daniel Esteve, tras conocer que el programa ‘Equipo de Investigación’ de La Sexta preparaba un programa sobre sus prácticas. No es ninguna novedad, ya que las amenazas y la violencia son una constante en la vida de Esteve, una persona que presume de que el jefe de la Policía Local de Sant Antoni es su «amigo». Antes de crear Desokupa, Esteve dirigía una empresa de cobro de deudas por la que fue condenado a un año y medio de cárcel por un delito de extorsión. Además, según explicó a La Sexta un periodista de La Vanguardia, acumula hasta 35 antecedentes policiales por diferentes delitos de amenazas, coacciones, daños y lesiones.

