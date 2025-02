El Cicle Dies Musicals 2025: 15 concerts de petit format i repartits per tota l’illa

El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular d’Eivissa organitza l’onzena edició del Cicle Dies Musicals que comptarà aquest any amb un total de 15 concerts de petit format repartits per tota l'illa, 8 seran al febrer i 7 al març. Una sèrie d'esdeveniments musicals, que comencen aquest dissabte 8 de febrer i acaben el 21 de març, i que busquen, d'una banda, oferir espais escènics a grups o solistes eivissencs perquè es donin a conèixer i presentar les seues produccions i, per un altre, diversificar els emplaçaments de l’oferta cultural de l'illa.

El cicle arrenca amb dos concerts els dies 8 i 9 de febrer

Aquest cap de setmana arrenca el Cicle Dies Musicals amb dos concerts, un el dissabte 8 de febrer de la mà del grup Animals Marins a les 19.00 hores a l'Auditori del Centre Cultural Cervantes, a Sant Antoni de Portmany. Es tracta d'una banda eivissenca que ofereix un concert compost per cançons dels dos discos que han publicat fins ara i que estan marcades per unes lletres que semblen partir d'il·lustracions.

Per part seua, el concert del diumenge 9 de febrer serà a les 20.00 hores a càrrec d'Eivissa Ensemble 2000 a l'Auditori Centre Sociocultural de Cas Serres, a Eivissa. És un projecte musical d'Adolfo Villalonga, músic i compositor eivissenc amb una extensa carrera musical en harmonia, composició i piano, entre altres.

El preu de les entrades és de 2 euros (fins a dues hores abans de la funció) i de 3,50 euros en taquilla (oberta fins a dos minuts abans de començar la funció). També es poden adquirir les entrades en línia en https://conselleivissa.escenaonline.com/. Més informació en el tel. 680 104 856 (de dilluns a divendres de 12.00 a 15.00 hores).