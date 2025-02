De bióloga en Suiza a policía en Ibiza con otros 22 nuevos agentes

Son varios los motivos por los que alguien puede decidir ser policía local. Hay quienes desde pequeños han tenido esa «vocación de servicio público», de «ayudar a la gente en los momentos más delicados», tal y como destacan los agentes recién graduados y encuestados para este reportaje.

Sin embargo, a veces surgen impedimentos que pueden truncar ese sueño. Al menos temporalmente. Eso es lo que le ocurrió a Estefanía Jiménez Castaño, a quien la vida le llevó a ejercer de bióloga en Suiza. Y es que, en su caso, una vez llegada a la edad en la que uno «decide qué quiere hacer con su vida», había un requisito de altura mínima que esta joven no cumplía. Pero siempre se había imaginado a sí misma como agente.

Neus Mateu entrega el diploma a Estefanía Jiménez. / TONI ESCOBAR

«Cuando era pequeña me llamaban defensora del pueblo. Siempre he tenido vocación por ayudar a la gente y proteger al que lo necesita». Así comienza su discurso de este jueves en el auditorio de Can Ventosa, en el acto de graduación de los 23 policías pitiusos que han superado el Curso Básico de Capacitación de Policía Local que el Govern, a través de la Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), ha desarrollado en Ibiza desde mayo. Se trata de la 45 promoción. Las franjas de edad son muy variadas entre quienes comienzan a formar parte de las filas de los cinco cuerpos municipales de la isla de Ibiza o bien del de Formentera

Dos policías se abrazan tras el acto de graduación. / TONI ESCOBAR

De esos 23 graduados, 18 cuentan con plaza fija en algún municipio pitiuso (ocho en Vila, cinco en Sant Antoni, dos en Sant Josep y tres en Formentera) y los otros cinco (aprobaron un proceso selectivo, pero sin plaza) entran en una bolsa para cubrir vacantes «y atender las necesidades más urgentes» de las localidades que lo requieran. «Vuestra presencia en la calle no solo aporta seguridad y tranquilidad a todos los que os vemos. Os tenemos como referentes en los momentos más difíciles», valora durante el acto la directora de la EBAP, Violeta Rodríguez, quien señala que el proceso que han tenido que seguir los graduados no es fácil.

Toni Escandell Tur

Antes de su ingreso en la Escola, que ofrece un curso de unas 800 horas de capacitación, «los aspirantes, que eran muchos más que los que finalmente llegaron a la escuela, pasan un proceso de oposición que consta de tres pruebas». Una física, una de test de conocimientos (sobre ordenanzas municipales o aspectos jurídicos que afectan a la policía, por ejemplo) y una fase de psicotécnico.

«Sueño cumplido»

Inesperadamente para Jiménez, «hace dos años se reavivó la llama» al conocer «que ese requisito ya no estaba» en la normativa: «Me limitaba y me separaba de mi sueño». No lo dudó «ni un segundo». En Suiza dejó su trabajo de entonces, una casa y el deporte en el que competía. Después de todo, aquí está. «Sueño cumplido». Ella se incorporará a la plantilla de Sant Antoni: «Ha sido un proceso largo, de un año de oposición para mí, y seis meses de academia. Ha sido bastante duro, pero con esfuerzo y disciplina todo se consigue. Ya llevamos cuatro meses de prácticas en nuestro municipio y nos quedan dos meses más para firmar como funcionarios de carrera». Pablo Zhang, por su parte, ha obtenido plaza en el municipio de Ibiza y explica que durante ese proceso uno hace buenas migas con los compañeros: «Hemos hecho piña. Son varios meses juntos en la academia, echándole muchas horas». Él ya había trabajado durante seis años en el 061. Ahora, señala, también ofrecerá un servicio público, aunque sea de otra manera.

«Ahora puedo intentar trabajar para cualquier ayuntamiento. En el momento en el que salgan listas de cualquier municipio de Balears, podemos apuntarnos», explica, por su parte, Lucas Ruiz, que forma parte del grupo de los graduados que entran en la bolsa de interinos. También es el caso de Nerea Gordillo Martínez: «Ahora cerramos una etapa muy bonita y toca celebrarlo con la familia». Desde pequeña quiso ser policía: «Interactúas con el ciudadano y le ayudas. Esa es la parte más bonita». También valora que en esta promoción hay cinco mujeres.

David Grille tiene plaza en Ibiza. Su deseo era ser policía en el Cuerpo Nacional o a escala municipal, y finalmente salió esta oportunidad y no dudó en aprovecharla, explica acompañado de su compañero Antonio Sánchez, nuevo policía en Formentera. «Ya estamos trabajando», explican.