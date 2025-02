Sequía en Ibiza: Sube el consumo de agua desalada en invierno pero aún hay riesgo de cortes en verano

El consumo de agua desalada en invierno se ha incrementado entre un 10% y un 20% con respecto a años anteriores, según destacó este miércoles en Ibiza el conseller balear del Ciclo del Agua, José Manuel Lafuente. Esta es una de las medidas a corto plazo que el Govern balear planteó a los ayuntamientos de Ibiza para afrontar la situación de sequía y de posibles restricciones de agua en los meses de verano.

Precisamente, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, insistió ayer, tras la reunión que mantuvo con Lafuente y los alcaldes de la isla, que los cortes en el suministro de agua son «una opción», pero confía en que no se produzcan. Marí reiteró que si se mantiene la sequía y «se avería», en plena temporada, alguna planta desaladora, «evidentemente se deberán aplicar restricciones». «Está sobre la mesa», dijo, al tiempo que señaló que la falta de agua es «un problema que preocupa» e insistió en el mensaje de que «no se puede malgastar agua y abrir el grifo como si el agua fuese infinita».

Lafuente indicó que algunos ayuntamientos de Ibiza tienen más capacidad para aumentar el consumo de agua desalada en los meses de invierno, pero en cambio para otros es más complicado. En principio, la conselleria del Ciclo del Agua se ha propuesto que se alcance entre el 75 y 80% del total, pero algunos municipios aún no llegan. También dijo que las desaladoras no pueden funcionar en invierno al cien por cien de su capacidad porque tienen que acometerse trabajos de mantenimiento.

El conseller rehusó responder a si el incremento registrado es suficiente y se limitó a apuntar que, cuando disponga de datos más concretos, se reunirá con los representantes municipales para evaluar la situación. En este sentido, Lafuente señaló que «hay que ver cómo evoluciona la situación hídrica en general». «Es un tema delicado. Hacemos un seguimiento día a día y un trabajo conjunto con los ayuntamientos», indicó.

A diferencia de lo que afirma el presidente Marí sobre la posibilidad de que en verano pueda haber restricciones de agua en Ibiza, el conseller del Ciclo del Agua evita ser tan claro: «No podemos afirmar que habrá restricciones. Hay que ver la evolución. Hacemos todo el trabajo posible para mejorar la situación hídrica de Ibiza».

Inversiones con la ecotasa

Aparte del incremento del consumo de agua desalada para dejar «descansar los acuíferos en invierno» y otras medidas (evitar fugas en la red o la instalación de un sistema de telecontrol en los pozos, por ejemplo), el conseller destacó los principales proyectos previstos con los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para mejorar la gestión del agua en Ibiza. Se refirió al estudio de viabilidad y ubicación de una cuarta desaladora en la isla, a la ampliación de la planta de Santa Eulària (10 millones), que se prevé que esté acabada en el verano de 2026, y a la modernización del sistema eléctrico de las plantas.

Por su parte, el conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, recordó las principales inversiones, ya anunciadas con anterioridad, que se acometerán en Ibiza con los fondos del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) y que alcanzan un total de 67,5 millones (380 millones en el conjunto de la Comunitat). Tal como viene repitiendo el PP, Bauzá insistió en que «este Govern ya no deja abandonados a los ibicencos y apuesta por Ibiza». En la misma línea se manifestó el presidente del Consell: «Por fin Ibiza es escuchada». Marí destacó que la isla obtiene casi el 19% de la recaudación de la ecotasa. «No estamos acostumbrados», añadió.

