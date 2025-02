Prohens no tomará medidas contra la saturación «con percepciones o fobias»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, valoró ayer la actividad turística en Balears, señalando que no tomará medidas contra la saturación «en base a percepciones, filias o fobias personales». La líder popular, quien ya advirtió hace unas semanas que «los tiempos son muy ajustados» para subir la ecotasa este verano, volvió a incidir en la necesidad de contar con datos para afrontar la transformación del sector en las islas.

«El turismo supone el 80% del PIB en Balears, no jugaré con el pan de los ciudadanos. La transformación del modelo económico y turístico de estas islas no se hará de un día para otro, este Govern va a actuar desde la responsabilidad», recalcó Prohens.

La presidenta incidió en que «la hoja de ruta del Govern no ha variado», por lo que presentará su propuesta contra la masificación el próximo 27 de febrero en el Pacto por la Sostenibilidad. Un planteamiento donde se incluirá el porcentaje concreto para la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), aunque de momento no quiso adelantar la cifra.

Asimismo, Prohens aseguró que durante 2024 Balears «consiguió crecer más en valor que en volumen, con el incremento de visitantes centrado sobre todo en los meses de fuera de temporada».

La líder popular detalló que el Govern actuará este verano «por primera vez en la costa con un servicio de vigilancia del mar y el litoral», con una flota de 22 embarcaciones «para garantizar el fondeo correcto y la seguridad de bañistas y navegantes».

En cuanto a la subida de la ecotasa, el vicepresidente, el ibicenco Antoni Costa, reiteró que «el tiempo es muy justo» para que sea una realidad este mismo verano, aunque por el momento no se descarta. Cabe recordar que la propia Prohens ya se manifestó en esta misma línea en Fitur: «Vamos a ver cómo son los tiempos, la verdad que son muy ajustados, era muy importante hacer esta fase de diagnóstico y darle todo el tiempo que se necesitara porque es clave para poder acertar en las medidas».

Por otro lado, Costa también echó en cara al Pacto liderado por Francina Armengol que no tomara ni una medida para afrontar esta problemática. «Ustedes han contribuido a que se esté cerca de batir la cifra de 20 millones de visitantes», determinó, en alusión al PSIB-PSOE. Además, el vicepresidente denunció que el Ejecutivo de Armengol «autorizó 115.000 nuevas plazas turísticas en Balears».

Prioridad para Formentera

Por su parte, el pleno instó ayer al Gobierno central a reconocer la ruta migratoria consolidada entre el norte de África y Balears y le reclama medios y recursos suficientes para que las islas puedan afrontar la llegada de inmigrantes, más de 5.800 el año pasado.

El Parlament respaldó con 33 votos a favor del PP y de Vox y 24 en contra de la oposición una proposición no de ley del grupo popular con enmiendas del grupo derechista reclamando medios humanos y materiales para Balears y para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado «con el objeto de que cese el drama humanitario».

Obtuvo más apoyo, 56 votos a favor y solo uno en contra (de Podemos), una enmienda del diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, pidiendo al Gobierno que priorice dicha isla, que con apenas 12.000 habitantes ha recibido la mitad de toda la inmigración ilegal llegada a Balears en 2024.

Suscríbete para seguir leyendo