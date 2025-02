Así es la primera mujer que consigue una residencia en Hï Ibiza: Creamfields cambió su vida

La dj y productora escocesa Hannah Laing inicia su primera gran residencia en la isla en Hï Ibiza esta temporada. La artista llevará su set a la sala Club todos los lunes desde el 16 de junio hasta el 29 de septiembre coincidiendo con la fiesta OUR HOUSE.

Hannah Laing ha alcanzado un éxito meteórico con su distintiva fusión de trance, techno y house contundente, acumulando millones de reproducciones y agotando entradas en festivales y clubes de todo el mundo.

Ahora hace historia como una de las primeras mujeres residentes de Hï Ibiza y consolida su lugar a la vanguardia de la nueva generación de la música electrónica. Con un festival debut con todas las entradas vendidas en su haber y su sello, Doof, se convierte en un movimiento en sí misma, para llegar al club número 1 del mundo, según los Premios Dj Awards, lista para sacudir los cimientos de la sala Club.

«¡Ser una de las primeras mujeres residentes en el club número 1 del mundo me deja alucinada! Estoy deseando hacer historia cada lunes llevando mi sonido dance a la isla», ha afirmado Hannah Laing en un comunicado de Hï Ibiza.

¿Quién es Hannah Laing?

Hannah Laing (1994) es una dj y productora de música electrónica escocesa de Dundee (Escocia) especializada en trance de alta energía , techno y hard house. En 2023 fue nominada al premio Best of Britain de DJ Mag. Laing ha aparecido regularmente en BBC Radio 1.

Laing se formó en la Academia Harris de Dundee. Se interesó por la música rave debido a la influencia de sus padres y trabajó como dj por primera vez en un local de Arbroath cuando tenía 18 años. Mientras desarrollaba su carrera musical, trabajó como enfermera dental durante 10 años hasta que dejó la profesión después de una actuación en Creamfields en 2022.

Laing ha actuado en varios eventos, incluidos TRNSMT, Creamfields, Tidy Weekender y como telonera de Idris Elba en Ibiza . En 2022 actuó en el BBC Radio 1 Big Weekend después de llamar la atención de los dj de Radio 1, incluidos Pete Tong y Danny Howard , y pasó a ser la artista principal en el escenario de baile en el evento de 2023.

En 201 remezcló el éxito de Sophie Ellis-Bextor 'Murder on the Dancefloor', que recibió elogios y pasó a ser incluido en sets de dj en todo el mundo.En 2023 su sencillo 'Good Love' , lanzado con RoRo , pasó 26 semanas en la lista de sencillos del Reino Unido. Alcanzó el puesto número 7 y fue certificado Platino por la Industria Fonográfica Británica. También en 2023 Laing apareció en el álbum de Tidy Trax 'TDV25 - The Remixes' , lanzado para conmemorar el 25 aniversario de la muerte del pionero del hard house Tony De Vit .

Laing ha lanzado su propio sello discográfico, llamado Doof , que lleva el nombre de lo que ella llama el tipo de música que toca, basado en el sonido del ritmo "doof doof". En julio de 2024, Laing lanzó el EP de 6 pistas 'Into the Doof' , el resultado de una colaboración de tres días con otros djs.