El ministro Pablo Bustinduy viaja a Ibiza para conocer el problema de las viviendas turísticas ilegales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Ibiza este jueves 6 de febrero para conocer de primera mano la problemática que hay en esta isla en relación a las viviendas turísticas ilegales. Se trata de una situación que la Dirección General de Consumo investiga en el ámbito nacional y que le llevó a incoar un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos en diciembre de 2024.

También en este mes, Consumo puso en marcha una investigación a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, tal y como informa la delegación del Gobierno en las islas.

El ministro Bustinduy se reunirá con el conseller de Turismo del Govern, Jaume Bauzá, y con el presidente y vicepresidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí y Mariano Juan, así como con el director de la oficina insular contra el intrusismo, Enrique Gómez.

Pablo Bustinduy es doctor en Filosofía por la universidad estadounidense New School for Social Research de Nueva York. Su tesis doctoral consiguió el galardón Alfred Schutz Memorial Award in Philosophy and Sociology en el año 2021.

El actual ministro comenzó su andadura universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración. Amplió sus estudios por medio de diversas becas y programas de investigación en Francia, donde obtuvo un máster en Historia y Pensamiento Político en el Instituto de Estudios Políticos de París, con mención summa cum laude; y en Estados Unidos, donde completó su doctorado.

Desde entonces ha ejercido como investigador y profesor de Filosofía, Relaciones Internacionales y Políticas Sociales en varias universidades estadounidenses y europeas (incluyendo el City College de Nueva York, New York University y la Universidad de Milán). También ha sido profesor invitado en la Universidad de Columbia y Research Fellow en el Center for American Political Studies de la Universidad de Harvard.

Una Europa social

El perfil político de Pablo Bustinduy siempre ha estado marcado por una clara vocación internacionalista y por la férrea defensa de una Europa social. Esos principios han inspirado también su labor académica e investigadora. Hasta su nombramiento, Pablo Bustinduy ha trabajado como investigador en política social europea en la Universitá Statale di Milano y ha impartido clase sobre Políticas macroeconómicas y sociales en el Máster Universitario de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra.

Pablo Bustinduy es autor de dos libros: Política y Ficción (Península, Enero de 2024) y Space and Political Universalism (Edinburgh University Press, marzo de 2024). A lo largo de su carrera ha traducido, prologado y editado numerosas obras relacionadas con la economía, el pensamiento político y la filosofía.