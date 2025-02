Ibiza no arroja la toalla y reclama un plan piloto para enviar la basura a Mallorca

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, no sólo no arroja la toalla ante la negativa de Mallorca a asumir la incineración de los residuos de las Pitiusas, sino que confía en cerrar un acuerdo. De hecho, Marí ha asegurado este miércoles que, desde el pasado viernes, cuando se abrió un conflicto institucional con el Consell de Mallorca sobre esta cuestión, ha hablado «varias veces» con su homólogo mallorquín, Llorenç Galmés.

«Es un tema que está sobre la mesa. Hay una serie de flecos que se han de resolver y trabajaremos para que así sea. Esta es la voluntad, pero no puedo anunciar nada», ha dicho Marí tras una reunión con los alcaldes de la isla y el conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, y el de Ciclo del Agua, José Manuel Lafuente, para hablar sobre los proyectos que se financiarán con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Precisamente por eso, por las conversaciones mantenidas en los últimos días con su homólogo mallorquín, Vicent Marí ha reconocido que le han «sorprendido» las declaraciones a Diario de Ibiza del conseller de Medio Ambiente de Mallorca, Pedro Bestard, de Vox, socio de gobierno del PP en el Consell de Mallorca, en las que asegura que no hay ninguna posibilidad de negociar el traslado de la basura de Ibiza y Formentera a Mallorca. «Pensaba que estábamos en una fase de diálogo, de negociación. Quiero pensar que estas declaraciones [las de Bestard] se han hecho sin disponer de toda la información y lo quiero atribuir a un malentendido. No quiero profundizar más en ello y considerar que esta puerta está cerrada», ha respondido el presidente de Ibiza.

Prueba piloto

Es más, Marí insiste en que su intención es que se lleve a cabo «una prueba piloto» para «comprobar» que el traslado de la basura de las Pitiusas a Mallorca para que sea incinerada en la planta de Son Reus, en Palma, es «una opción viable» y que, además, «se puede hacer sin generar molestias a los vecinos de Ibiza ni de Mallorca».

En este sentido, el presidente del Consell de Ibiza ha destacado que esta opción reportaría «un beneficio a las dos islas: Ibiza pagará el tratamiento de los residuos [la incineración] y esto contribuirá [a paliar en parte] el déficit que genera la tarifa de incineración en Mallorca».

Además, el presidente ha recordado que la planta de Son Reus está actualmente «sobredimensionada» dado el volumen de residuos que gestiona. De hecho, Bestard ha reconocido a este diario que la negativa de Mallorca a asumir la basura pitiusa no se debe a un problema técnico porque la planta tiene capacidad suficiente para atender este incremento de volumen de basura.

«Quiero que haya un proceso en el que todos veamos la bondad de la puesta en marcha de este plan piloto. No tiro la toalla», ha insistido Marí, que, de todos modos, ha puntualizado que «no se trata de la solución definitiva». «Extiendo la mano a los compañeros del Consell de Mallorca para que nos volvamos a sentar y no adelantemos acontecimientos con afirmaciones [en alusión a Bestard] que creo que se han hecho por un malentendido o porque nosotros no hemos sabido explicarlo bien», ha agregado el presidente ibicenco.

Vicent Marí junto a Llorenç Galmés, en el centro, en una conferencia de presidentes. / CAIB

Problema de ámbito autonómico

También ha explicado Marí que en la primera conferencia de presidentes de esta legislatura ya se abordó esta cuestión. Así, ha recalcado que aunque cada Consell Insular tiene la responsabilidad de gestionar sus residuos, «no deja de ser un problema de ámbito autonómico». «En una provincia formada por cuatro islas, hay infraestructuras capitales [en referencia a la planta de Son Reus] que han de tener un tratamiento autonómico». «Es lo que se habló en esa conferencia de presidentes y, respetando la autonomía insular, existe la voluntad de hallar la mejor solución para cada isla», ha recalcado.

La vida útil del vertedero de Ca na Putxa se estima en unos tres años y, como alternativa, el Consell de Ibiza baraja dos opciones: trasladar la basura fuera de la isla (a Mallorca) o construir una incineradora propia. En todo caso, ahora mismo sólo es válida la primera opción porque se podría aplicar de manera inmediata. La tramitación y construcción de una incineradora en Ibiza es una opción a muchos años vista, lo que obliga al Consell a buscar sí o sí un acuerdo con Mallorca.