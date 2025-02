Hï Ibiza anuncia su segunda residencia de la temporada

Tras tres años de éxito en la sala Club de Hï Ibiza, el dúo formado por MEDUZA & James Hype lleva su residencia OUR HOUSE al icónico Theatre. La fiesta arrancará el 16 de junio y estará cada lunes en Hï hasta el 29 de septiembre.

"Con un repertorio de house que define el género y aclamados por sus impactantes actuaciones, MEDUZA & James Hype transformarán el club número uno del mundo en un espectáculo de baile sin igual durante 16 semanas", informa la discoteca de Platja d'en Bossa.

"OUR HOUSE ya ha dejado su huella en Ibiza, pero en 2025 la elevará al siguiente nivel. Esta temporada es una evolución real de la residencia, combinando innovación, creatividad y talento de talla mundial para crear algunos de los momentos más inolvidables del verano", ha señalado en un comunicado el propietario, fundador y CEO de The Night League y Ushuaïa Entertainment, Yann Pissenem.

La evolución de OUR HOUSE llega con el lanzamiento de MEDUZA³, "un innovador espectáculo híbrido en vivo que redefine la experiencia de la música electrónica", han asegurado desde el club. El trío nominado a un Grammy presenta una fusión revolucionaria de DJing, piano en vivo, controladores MIDI de vanguardia y elementos dinámicos de interpretación.

"El lanzamiento de MEDUZA³ marca una nueva era para nosotros, no se trata solo de una performance, es una reinvención completa de la experiencia DJ", ha explicado MEDUZA. "Al mezclar instrumentación en vivo con elementos digitales de vanguardia, estamos creando algo realmente único, donde no habrá dos sets iguales. No hay mejor lugar para lanzar esto que Hï Ibiza, donde ofreceremos una experiencia que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo, estableciendo el estándar para un nuevo tipo de experiencia de club. Prepárate, porque esto lo va a cambiar todo", ha señalado MEDUZA.

Por otra parte, el club ha afirmado que "James Hype es una fuerza inigualable detrás de los platos, el maestro definitivo de la precisión técnica, el live remixing y una energía imparable".

Efectos de luz

El innovador y reconocido dj y productor James Hype lanzará su nueva y vanguardista actuación audiovisual, ‘SYNC’, diseñada para sincronizar sus movimientos a los platos con un conjunto de efectos de luz en la cabina LED. "Su objetivo es transformar y potenciar la experiencia audiovisual, creando una atmósfera sin precedentes en el Theatre y estableciendo un nuevo estándar para las actuaciones de djs en la era moderna", ha destacado Hï Ibiza.

"Llevar OUR HOUSE del Club al Theatre es un gran paso, algo en lo que hemos trabajado desde el primer día", ha afirmado James Hype. "La energía que hemos creado en estos tres años ha sido increíble, y ahora podemos llevarla aún más lejos en el escenario más grande del club número uno del mundo. Además, es un placer contar con Hannah Laing y darle la bienvenida a la familia OUR HOUSE. Es una DJ increíble, y estoy seguro de que hará vibrar la sala semana tras semana", ha matizado el dj.

Hannah Laing

Hannah Laing inicia este año su primera gran residencia en la isla en Hï Ibiza en la sala Club cada lunes. La dj y productora escocesa ha alcanzado el éxito meteórico con su distintiva fusión de trance, techno y house contundente, acumulando millones de reproducciones y agotando entradas en festivales y clubes de todo el mundo.

Ahora, hace historia como una de las primeras mujeres residentes de Hï Ibiz y consolida su lugar a la vanguardia de la nueva generación de la música electrónica.

«¡Ser una de las primeras mujeres residentes en el club número 1 del mundo me deja alucinada! Estoy deseando hacer historia cada lunes llevando mi sonido dance a la isla», ha afirmado Hannah.

Las entradas ya están a la venta desde 40 euros.