El 061 no puede utilizar en el incendio de Santa Eulària la ambulancia especial para múltiples heridos porque está en Mallorca

Un importante incendio declarado en el cuarto piso de un bloque de viviendas de Santa Eulària se ha saldado la madrugada de este martes con un herido grave por quemaduras, que ha tenido que ser trasladado al Hospital La Paz de Madrid, y el desalojo de sus viviendas y la atención médica de entre 30 y 40 vecinos. Todo se ha tenido que hacer en plena calle o en turnos para entrar en alguna de las ambulancias que se han desplegado por este incidente, entre ellas del servicio público del SAMU 061 de Baleares.

Esta ambulancia especial permite por ejemplo desplegar y montar una carpa bajo la que atender a los posibles heridos. Además, sirve para que se resguarden del frío y para que no estén en la calle, o esperando a entrar en las ambulancias. En el incendio de esta madrugada, los posibles intoxicados por inhalación de humo sufrieron estos inconvenientes antes de ser atendidos por el personal sanitario, según lamenta José Manuel Maroto, delegado del sindicato USAE en la empresa pública Gsaib, que gestiona el servicio de ambulancias del 061 en Baleares.

¿Por qué no se ha podido desplegar este furgón especial en este incendio? El vehículo, dotado con material preparado para incidentes con múltiples heridos, está en Mallorca desde hace dos semanas, "pasando la ITV". "Algo muy malo tiene que tener para que se lo hayan llevado y encima lleve tanto tiempo en revisión", indica con ironía Maroto.

Pero este no es el problema más graves porque, incluso con este furgón especial todavía en Ibiza, tampoco lo podrían haber utilizado porque el 061 no dispone del personal necesario. "Necesitamos dos técnicos en emergencias sanitarias y no están contratados. En Mallorca y Menorca sí disponen de esta ambulancia especial y de los profesionales para utilizarla. En Ibiza y Formentera, no", añade Maroto.

La plantilla de Gsaib en Ibiza y Formentera dispone de una ambulancia de este tipo desde hace al menos tres años. Maroto matiza con resignación a preguntas de Diario de Ibiza que todavía no se ha podido utilizar. "Si es que no tenemos personal", insiste.