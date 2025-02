“Hoy somos más fuertes”: Sant Josep se une en la lucha contra el cáncer

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, a través de la concejalía de Acción Social, Familia e Igualdad, ha presentado una nueva edición del evento solidario 'Sant Josep Contra el Cáncer'. Desde 2018, este acontecimiento se organiza en conmemoración del Día Internacional Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero.

Bajo el lema "Hoy somos más fuertes", la iniciativa busca concienciar y apoyar la labor de las asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer. La programación se extenderá del 3 al 9 de febrero y contará con numerosas actividades a lo largo del municipio de Sant Josep de sa Talaia.

Este año, 'Sant Josep Contra el Cáncer' cuenta con la participación de diversas asociaciones comprometidas con la lucha contra esta enfermedad / DIARIO DE IBIZA

Un mensaje de unidad y fortaleza

La concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, ha destacado la importancia de este evento, asegurando que “hoy nos reunimos en una sola voz y un solo propósito: mostrar nuestra fuerza, nuestra unidad y nuestra determinación para luchar contra el cáncer”. Además, ha subrayado que, como indica el lema de este año, la lucha contra el cáncer es un esfuerzo colectivo que se afronta con esperanza y valentía.

Aumento de casos de cáncer infantil en Ibiza

Durante la presentación del evento, se reveló que a lo largo de 2024 se diagnosticaron 12 casos de cáncer infantil en Ibiza, el doble que el año anterior. Este dato fue compartido por Carmen Vargas, representante en Ibiza de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (Aspanob), quien alertó sobre el notable incremento de casos en la isla. A pesar de que algunos de los menores diagnosticados ya han sido dados de alta, el aumento es significativo y preocupa a la comunidad médica y social.

Marilina Serra destacó la importancia del diagnóstico precoz en la lucha contra el cáncer. En la presentación también participaron representantes de varias asociaciones, como Elizabeth Gail Fear (Ibiza y Formentera Contra el Cáncer), Susana Ribas (Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico), Maribel Martínez (Asociación Pitiüsa de Ayuda a Afectados y Afectadas de Cáncer), María Navarro (Asociación Española Contra el Cáncer) e Ita Oliver (Asociación Elena Torres por la investigación para la detección temprana del Cáncer). Todas coincidieron en que la prevención y la detección temprana son clave para combatir la enfermedad.

Navarro compartió un dato alarmante: según informaciones del Hospital Can Misses, en Ibiza se diagnostican 12 casos de cáncer al día, aunque este dato aún no está confirmado por la AECC. "Es una verdadera barbaridad. No sabemos a qué se debe, pero es preocupante", expresó.

Colaboración de asociaciones y entidades locales

Este año, 'Sant Josep Contra el Cáncer' cuenta con la participación de diversas asociaciones comprometidas con la lucha contra esta enfermedad. Entre ellas se encuentran la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados y Afectadas de Cáncer (APAAC), la Asociación Elena Torres por la investigación para la detección temprana del cáncer, la Asociación de Niños con Cáncer ASPANOB y la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), y Asociación Española Contra el Cáncer de Mama Metastásico (CMM).

Asimismo, diversas entidades y organizaciones locales como Kangoo Club Ibiza, el IES Algarb, la Formación Profesional de las Islas Baleares, la Peña Deportiva San Jorge, la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, ASPANADIF y Aquatics Ibiza también participarán en las actividades programadas.

Programa de actividades destacadas

Lunes 3 de febrero 17:45 h: Clase de zumba, movilidad y relajación en el IES Algarb, organizada por la comisión de Promoción de la Salud y FP de Actividades Físico Deportivas. Martes 4 de febrero 19:00 h: Presentación del documental 'KM0. Más allá del cáncer' en Can Jeroni , seguido de la mesa redonda 'Vivir más allá del cáncer' , con la colaboración de ASPANADIF .

Presentación del documental en , seguido de la mesa redonda , con la colaboración de . Degustación de snacks saludables elaborados con productos autóctonos. Viernes 7 de febrero 16:00 h: Circuito funcional en el Ibiza Club de Campo , organizado por Aquatics Ibiza , con ejercicios adaptados a diferentes capacidades.

en el , organizado por , con ejercicios adaptados a diferentes capacidades. 17:30 h: Actividad de pilates contra el cáncer en Can Guerxo .

Actividad de en . 19:30 h:Clase de yoga y sesión de relajación con instrumentos ancestrales impartida por Vicente Torregrosa y organizada por APAAC en Can Guerxo. Sábado 8 de febrero 09:30 h: Clase de aquagym en el Piscina Municipal de Sant Josep , organizada por Aquatics Ibiza .

en el , organizada por . 10:00 h: Clase de zumba impartida por Valentina Lentini en la Plaça Sant Jordi , organizada por APAAC .

impartida por en la , organizada por . 11:30 h: Taller de cocina y nutrición en familia en el CEIP San Jordi , impartido por Paola Bermúdez y organizado por APAAC .

en el , impartido por y organizado por . 16:30 h:Partido conmemorativo entre la PE Sant Jordi y la UD Collerense 'A' en homenaje al Día Mundial Contra el Cáncer. Domingo 9 de febrero 10:00 h: Mesas informativas de asociaciones participantes y talleres de reciclaje en Caló de s’Oli.

participantes y en 10:00 h: Sesión de 'sound healing' impartida por Sia Shakti , organizada por APAAC .

impartida por , organizada por . 11:00 h: Master class de Kangoo Jumps impartida por Carina Páez de Kangoo Club Ibiza .

impartida por de . 12:00 h: Discurso institucional y, a continuación, sesión de ballet fit organizada por CMM con Eva María Redondo .

y, a continuación, sesión de organizada por con . 13:00-15:00 h:Concierto del grupo Simple Rock, organizado por la AECC.

Un espacio de apoyo y concienciación

Todas las actividades programadas en 'Sant Josep Contra el Cáncer' están abiertas al público, aunque se recomienda contactar con los organizadores para reservar plaza. La información de contacto está disponible en el folleto del evento.

Este programa tiene como objetivo crear un espacio de apoyo, solidaridad y concienciación. Cada actividad está pensada para reforzar nuestros lazos, porque sabemos que cuando nos unimos, somos imparables Marilina Serra — Concejala de Acción Social, Familia e Igualdad

'Sant Josep Contra el Cáncer' se consolida un año más como un referente de compromiso y apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad, reafirmando la importancia de la investigación, la prevención y la acción colectiva en la lucha contra el cáncer.