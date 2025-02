El Ayuntamiento de Ibiza cerca a las autocaravanas estacionadas en sa Joveria

El Ayuntamiento de Eivissa quiere ponerle difíciles las cosas a quienes pernoctan habitualmente en autocaravanas dentro del núcleo urbano de la ciudad y terminar con la concentración de estos vehículos en los solares que hay en la zona de sa Joveria, que han convertido este espacio en un punto de asentamiento de infraviviendas.

Así, los dos solares que hay frente al centro de baja exigencia de sa Joveria se han cercado -en algunos tramos, con piedras de grandes dimensiones, en otros, con vallas y cintas de plástico- y se ha expulsado a las autocaravanas que se habían instalado ahí. Ayer por la mañana, una retroexcavadora estaba allanando este espacio y colocando gravilla. Se ha instalado también en el acceso a estos solares, junto a la entrada al Recinto Ferial y la ITV, un cartel informativo en el que se advierte de que está prohibido acampar y pernoctar en este aparcamiento disuasorio, al que solo pueden acceder los turismos, y que el tiempo de estacionamiento máximo es de 72 horas.

Una retroexcavadora allana un solar cercado por piedras en sa Joveria. / Marcelo Sastre

En estos rótulos informativos también se especifica que aquellos que acampen y pernocten en este espacio deberán hacer frente a una multa de 700 euros, según establece la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y conductas cívicas en el espacio público, aprobada por el Ayuntamiento de Eivissa.

Según ha explicado una portavoz del Ayuntamiento de Eivissa, la intención del Consistorio es instalar un gálibo en la entrada de este y otros aparcamientos disuasorios para evitar la entrada de vehículos altos, como es el caso de las autocaravanas. Ayer mismo, por la mañana, un operario ultimaba la colocación de un gálibo en la entrada del otro solar que se usa como parking, el que hay junto al restaurante El Carnicero.

Ordenanzas y autocaravanas

"La idea es hacer un control de cualquier tipo de vehículo que esté estacionado en nuestro término municipal", declara Julián Córdoba, director técnico de la Policía Local de Eivissa. Esto implica también comprobar si se cumplen las ordenanzas de convivencia cívica y la modificación de la ordenanza municipal de circulación que se aprobó el pasado mes de agosto, que prohíbe -salvo en espacios expresamente autorizados- el estacionamiento de vehículos de más de 5,2 metros de longitud o 2,10 de altura. Es decir, una modificación especialmente pensada para sacar a las autocaravanas del núcleo urbano.

Ayer se instalaba un gálibo en el acceso de uno de los solares. / Marcelo Sastre

"A nivel policial, haremos una campaña directa a los posibles infractores y se les dará un tiempo prudente, advirtiéndoles de que si no lo cumplen, serán sancionados", señala Córdoba, quien añade que a las personas que habiten en estos vehículos se les ofrecerá la posibilidad de trasladarse a otro espacio .

Según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa, la campaña que ha iniciado el Consistorio sobre el control de vehículos no afectará exclusivamente a las autocaravanas. "Es una campaña de control de vehículos en general también. Se comprobará si los turismos tienen el seguro obligatorio y si han pasado la ITV", explican. El objetivo en todos los casos, aseguran, no es punitivo, sino "comprobar que se cumple la ordenanza que está en vigor".

Actualmente, en los solares situados en la zona de sa Joveria hay un total de 33 caravanas y autocaravanas. Doce de ellas están situadas en el solar más cercano al cinturón de ronda, en el espacio donde se había instalado la feria de atracciones de Navidad; las otras 21 se encuentran junto al colegio Sa Joveria.

En el campamento

Algunos de estos vehículos están en funcionamiento y tienen capacidad de rodar, pero otros ya hace tiempo que dejaron de hacer kilómetros: tienen un aspecto muy desastrado, carecen de ruedas y son más bien un techo, un refugio en el que guarecerse, que un vehículo de transporte.

Cinco de las caravanas estacionadas en sa Joveria. / D.V.

Los inquilinos de este asentamiento consultados no muestran demasiada preocupación por la instalación de gálibos ni por la posibilidad de que la Policía Local les multe. "En verano ya vino la policía muchas veces y metieron presión para que nos fuéramos. De hecho, se han ido más de la mitad de los que estábamos aquí", comenta V.R.L., que ha convertido una de estas autocaravanas en su hogar permanente. "Multaron a los que estaban más cerca de la carretera, pero aquí estamos más recogidos, no molestamos a nadie", comenta este andaluz que lleva dos años pernoctando en la zona de sa Joveria.

V.R.L. se mueve en bicicleta y, por tanto, no le afecta lo más mínimo la instalación del gálibo. Explica que trabaja para la empresa Valoriza y conduce un camión de riego de limpieza de la ciudad: "En el trabajo saben que vivo aquí y nunca he tenido problema". Tiene un sueldo fijo pero, como a tantas otras personas, no le alcanza para vivir en un piso. "Aquí casi todos trabajan, el que vive allí es mecánico, el que vive en esa furgoneta está en un taller...", comenta antes de dirigirse a un gimnasio cercano, donde aprovecha también para ducharse.

Gabriel es otro de los habitantes de este asentamiento. Hace un año que vive en este solar y ha vallado el espacio que hay justo delante de la autocaravana, donde ha dispuesto unas sillas y una moqueta de césped artificial, como si fuera el jardincillo de una casa adosada. También se mueve en bicicleta, por lo que la instalación del gálibo no le quita el sueño. Respecto a las posibles multas, confía en que todo quede en una falsa alarma: "No es que no me quiera mover. Si pudiera mejorar, si pudiera estar en un piso, claro que me movería. ¡Ojalá pudiera!".

