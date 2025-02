La paz regresa a las aulas cuando los móviles se van

Cuando se cumple un año desde la implantación de una norma que prohíbe el uso de los teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo similar en el IES Marc Ferrer de Formentera, la valoración de la medida que hace el equipo directivo y el claustro de profesores está clara: «Muy positiva».

En estos meses sin broncas entre profesores y alumnos por el inapropiado uso del móvil durante las clases se ha rebajado la tensión y la conflictividad, además de haber cambiado «visualmente la escena», como explica el director del centro educativo, Jaume Ferrer Font. «Antes ibas por los pasillos y estaban llenos de chicos y chicas mirando el teléfono, igual que durante el tiempo del patio, no había otra cosa», recuerda.

Los adolescentes «no estaban de acuerdo al principio, como es normal», cuenta Ferrer, «pero se acostumbraron rápido porque ya teníamos una norma anterior que restringía el uso durante las clases». Esta prohibición previa seguía causando problemas y no parecía suficiente, por lo que se tomó la decisión de «dar un paso más» y vetar los móviles en toda la infraestructura y todo el tiempo que pasan allí los estudiantes. «Cuando no hay clases, también queremos que hablen entre ellos, que socialicen, que se miren a la cara», apunta Ferrer.

El descenso en la conflictividad entre alumnos y entre estos y el profesorado es el primer resultado positivo que destaca el director del centro. «Antes era una discusión constante y ahora, solo por la mejora en la convivencia, en el cumplimiento de la normativa básica del instituto, ha valido la pena y no tenemos ninguna intención de volver atrás», considera.

Alumnos no tan encantados

«Antes de ponerse en vigor esta norma era un escándalo el mal uso que hacían los alumnos del móvil», sostiene Carles Batlle, uno de los profesores del centro, que reconoce la dificultad de controlar el impulso de consultar emails o mensajes durante la jornada lectiva incluso para los adultos. Pero tras un año sin «batallas diarias» para que los estudiantes atendieran a las lecciones, el balance es muy favorable a todos los niveles.

Como era de esperar, los alumnos no están encantados con la medida. «Se pasaron un poco en la manera de hacerlo, porque ha sido radical, impuesta de repente y para todos», opina una alumna de Bachillerato. «Una cosa es controlar su uso, sobre todo por parte de los adolescentes, que pueden estar más enganchados, pero prohibirlo del todo y requisarlo si lo utilizas es un poco excesivo», considera esta joven a las puertas del instituto acompañada de dos amigas que asienten a sus palabras. Cuestionada sobre el efecto que este veto ha tenido en sus relaciones sociales, cuenta que formaba parte de un grupo que se reunía durante el patio para participar con el móvil en juegos multijugador. O sea, estaban juntos pero jugaban virtualmente a través de sus teléfonos. Ahora sacan las cartas «que está bastante bien» y hablan entre ellos mucho más que antes de la prohibición. Al ser alumnas de Bachillerato, estas tres estudiantes tienen permiso para salir del centro durante los recreos, y es durante esos periodos cuando se puede ver a decenas de estos jóvenes sentados en los alrededores del instituto con la cabeza baja, embebidos en sus pantallas.

Los padres de estas alumnas, que recibieron sus móviles a los 12 años «están encantados, porque a clase se vienen a estudiar», repite, resignada, una de ellas.

Tampoco tienen problema los padres con las sanciones que el centro impone a los alumnos que no cumplan la norma. Porque, a diferencia de otros lugares donde se almacenan los móviles a la entrada del edificio y no se devuelven a sus propietarios hasta que lo abandonan, en el IES Marc Ferrer cada estudiante es responsable de guardar su terminal durante la jornada lectiva. Para los que no aguantan la tentación y son descubiertos utilizando los móviles, el centro instauró una serie de medidas correctivas consensuadas entre el equipo docente, las familias y los estudiantes.

Así, partiendo de una norma base que dice que a todos los alumnos sorprendidos utilizando el móvil les será retirado por el equipo directivo y solo será devuelto a los padres o tutores legales del menor, en la normativa aprobada por el Consell Escolar hay sanciones preparadas para los incumplidores. Por ejemplo, la primera vez que se salten la ley tendrán que pasar dos tardes dedicados a tareas de limpieza o de cualquier otro tipo que redunde en positivo en la comunidad educativa. El que repita su comportamiento una segunda vez tendrá que ‘trabajar’ en el centro durante cinco tardes. La tercera vez ya se tipifica como una falta grave, lo que supone la expulsión durante un día y la imposibilidad de participar en actividades y salidas extraescolares durante un trimestre. Una cuarta vez, y ante la «reiteración manifiesta» de una conducta sancionable, el alumno no podrá asistir a clase durante tres días y perderá el derecho a participar en actividades extraescolares durante el resto del curso. La quinta vez y siguientes la cosa se pone seria y se valorará la apertura de un expediente disciplinario, además de comportar la pérdida del derecho de asistencia a clase durante un periodo superior a cinco días.

Entre la concienciación y la obligación, los alumnos del IES Marc Ferrer llevan ya un año viéndose las caras y hablando entre ellos, un cambio provechoso que ha venido para quedarse.

