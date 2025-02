La DGT tiene previsto que Ibiza continúe dependiendo de Mallorca

La DGT defiende que el hecho de que Ibiza pasase a ser un centro desplazado, dependiente de Mallorca, ha mejorado la situación en la pitiusa del norte.

«Con el fin de que la oficina local pudiera dedicarse plenamente a la atención presencial administrativa, quedó establecido que Ibiza fuera un centro desplazado de Mallorca, y está funcionando bien. La atención que se presta es mejor si cabe que la que se venía prestando y está previsto que se continúa gestionando de este modo», indica la Jefatura Provincial de Tráfico en Balears a preguntas de este diario.

Y es que recientemente el Consell Insular y la Asociación Balear de Autoescuelas (ABA) mantuvieron una reunión y ABA solicitó que Ibiza recupere su independencia en este sentido y que haya más examinadores en la isla, algo que la institución insular se comprometió a trasladar a la Dirección General de Tráfico. Por su parte, la DGT sostiene que «no hay falta de examinadores en Ibiza» por mucho que algunos vengan desde Palma, ya que el servicio acaba prestándose. Actualmente, según detalla ABA, Ibiza cuenta con una examinadora residente en la isla, mientras que el resto se van desplazando, según las necesidades, desde Mallorca. Esto, asegura dicha asociación, genera complicaciones de manera frecuente debido a retrasos o incluso alguna cancelación de vuelo, lo que obliga a atrasar los exámenes. Con todo, ABA denuncia que esto supone una pérdida de tiempo y de dinero.

«A veces se ha tenido que aplazar el examen y a veces se ha suspendido. Suele haber retrasos, tal y como se puede comprobar fácilmente mirando en Internet los primeros vuelos que hay de Mallorca a Ibiza», lamenta la presidenta de ABA, Joana Ribas, en respuesta a la DGT, que sostiene que se trata de episodios puntuales. «Cuando algún avión se retrasa, algo que ocurre por causas ajenas a todos, se examina a los alumnos igual, atendiéndoles a partir de que el avión aterriza, incluso empezando las pruebas en muchos casos desde el propio aeropuerto. Y si el tiempo disponible hasta coger de nuevo el avión lo permite, se examinan todos los alumnos incluso finalizando el último alumno en el aeropuerto». Así, la DGT concluye que por mucho que haya un retraso, «casi siempre son atendidos todos los alumnos igual». «Esta situación se produce alguna vez, pero no muy frecuentemente, sólo de vez en cuando», reiteran. Algo que contrasta con lo que denuncia la ABA.

«Los profesores que están allí quieren cobrar su tiempo porque están una o dos horas esperando en el aeropuerto; y mientras, en el de Mallorca, los examinadores. Y los alumnos van a clase o trabajan. Que te retrasen dos horas el examen no es de recibo. La gente tiene otras cosas que hacer aparte de esperar al examen», critica Ribas. Tanto ella como Sergio Cobos, integrante de ABA por Ibiza, coinciden, además, en que el hecho de que Ibiza dependa ahora de Mallorca para estas cuestiones supone un retroceso. «¿Que ahora funciona mejor? A ver, es que si Ibiza no tiene personal...». «Entiendo que no quiera venir gente de la península porque no les llegaría para pagar un alquiler en Balears, pero que creen una bolsa de gente de aquí», subraya Ribas.

Plus de insularidad

En este sentido, Cobos recuerda la carestía de la vida en Ibiza, los precios del alquiler o la falta de un plus de insularidad equiparable al de Canarias. Ambos piden que haya dos examinadores residentes en Ibiza: «Así ya funcionaríamos bien».

Sobre las incidencias con los vuelos y los examinadores, la DGT indica que «casi nunca se producen cancelaciones» en el sentido Mallorca-Ibiza. Sobre los retrasos, explica: «En alguna ocasión ha sido necesario cambiar horarios o incluso anular alguna circulación que luego se ha realizado lo antes posible, porque es inevitable que esta circunstancia se produzca alguna vez». Con todo, las mismas fuentes concluyen que «se está prestando una buena atención a los alumnos y escuelas de Ibiza con el sistema actual». «Estamos dando un mejor servicio, también en lo que se refiere a trámites administrativos».

Sobre el tiempo de espera desde que un alumno pide examinarse de la prueba práctica hasta que finalmente se somete a dicho examen, según datos de la DGT las esperas no son largas. «Se inició un periodo avisando por correo el 7 de enero y hasta el día siguiente a las 23:59 [las autoescuelas] pudieron informar de cuántos alumnos tenían para presentar». El 23 de enero fue el día que el primero de dicho grupo se examinó. «El último de los alumnos del ciclo se examinará el 31».

Sergio Cobos, por su parte, indica que suele haber exámenes cada dos semanas : «Lo bueno sería que hubiese cada semana, aunque examine a menos gente. Es cierto que ahora examinamos a un volumen mayor de alumnos aunque sea cada 15 días, pero no se puede preparar a tanta gente a la vez de golpe».

Suscríbete para seguir leyendo