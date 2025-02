La apertura del Parador de Ibiza se vuelve a retrasar

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, augura un "buen año" de cara a 2025 después de alcanzar cifras récord en beneficio e ingresos durante 2024, aunque admite que la inversión de más de 250 millones de euros para renovar la red de la cadena "se notará" en la cuenta de resultados.

En una entrevista, Sánchez ha explicado que habrá establecimientos que cerrarán total o parcialmente, por lo que "serán unos resultados acordes a los que están funcionando al 100%", pero "seguirán siendo buenos" y "redundarán en un posterior beneficio".

En este punto, la cadena reabrirá el Parador de Molina de Aragón el próximo mes de mayo, mientras que el 99 de su red, el Parador de Ibiza, se inaugurará en "la recta final" de este año.

Durante la celebración de la última feria de Turismo de Madrid, Fitur, trascendió que el Parador no abrirá sus puertas en el comienzo de la temporada turística, sino a lo largo del año, según se comprometió Raquel Sánchez con el alcalde Rafael Triguero. «Nos han garantizado que el Parador de Ibiza será el número 99, no el cien», señaló entonces al respecto un portavoz municipal. «Si se puede abrir en el mes de mayo no lo hará en junio y, si puede ser a finales de abril, no se abrirá en mayo», añadía la misma fuente en declaraciones recogidas por Diario de Ibiza.

Vista parcial de la fachada posterior del Parador de Turismo de Ibiza / César Navarro

Estas declaraciones se hicieron poco antes de que trascendiera que la apertura del hotel está pendiente de poder contar con un depósito de agua que el Consell construyó hace unos 20 años, explicó hace apenas una semana Jordi Grivé, teniente de alcalde en Vila. Todo se debe a que, durante todo este periodo, nunca ha llegado a utilizarse la instalación y ahora necesita una reparación que podría costar alrededor de 200.000 euros, según estima el también concejal de Medio Ambiente y Limpieza en conversación con este diario. Se ubica en el Camí del Calvari, a pocos metros de la UIB, en la rampa que lleva al aparcamiento de es Soto.

Las obras del Parador dependen de Turespaña, el organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo que, por tanto, también se hará cargo de la puesta a punto del depósito. «Como las obras se han ido retrasando, el depósito quedó ahí y nadie lo ha utilizado nunca. Se debió hacer pensando en la puesta en servicio del Parador, pero no se puede poner en marcha así como así una instalación que ha estado 20 años parada. De hecho, en las inspecciones que se han realizado se ha comprobado que, efectivamente, hay que trabajar en la instalación para poder activarla», detalló en su momento Grivé, quien explicó que la red del servicio municipal de agua sería totalmente insuficiente para abastecer un establecimiento turístico de tales características. Cuenta con 66 habitaciones y se encuentra en una zona alta, por lo que necesita un caudal de agua dimensionado para poder abrir puertas.