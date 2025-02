La Agencia Tributaria registra varios intentos fallidos de vender Tagomago

«Pienso que hay que invitar a los políticos a la isla Tagomago para ver las cosas en el sitio». El magnate inmobiliario Matthias Kühn, marido de Norma Duval, controla y toma decisiones en muchas de las empresas que Hacienda investiga por la deuda de 21 millones de euros que tiene pendiente.

Pese a no figurar como administrador de la sociedad Isla de Tagomago SA, el famoso empresario germano está siempre al corriente de la gestión del islote cercano a Ibiza. Así lo han constatado los investigadores de la Agencia Tributaria que han rastreado una maraña de sociedades instrumentales y durmientes, detrás de las cuales se oculta el patrimonio de Kühn. El objetivo no es otro que burlar la millonaria deuda contraída con el fisco, según concluye la Fiscalía Anticorrupción de Balears, que acusa al promotor inmobiliario y a su círculo más próximo, entre ellos sus dos hijos, sus asesores y testaferros, de los presuntos delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Interviene en la venta

Según las pesquisas, Tagomago está a la venta por 150 millones de euros al menos desde 2020. Los investigadores señalan que, aunque formalmente la venta la están realizando los titulares legales de la isla, es decir el administrador de Tagomago Establishment y su hija, ambos radicados en Liechtenstein, Matthias Kühn está perfectamente informado de todas las gestiones.

Así, las distintas ofertas y comunicaciones con los brokers que están ofreciendo la isla a sus clientes, a quienes antes se les hace firmar unos contratos de confidencialidad en las gestiones con una retribución del 3%, llegan directamente al correo de la sociedad de Liechtenstein y desde allí los reenvían al magnate germano.

En marzo de 2022, Kühn fue informado de que un empresario multimillonario chino estaba interesado en la isla. Y, a finales de 2023, se produjo una de las negociaciones de venta que más prosperó con una entidad londinense. Matthias Kühn y uno de sus hijos viajaron a Zúrich por este motivo, en vez de los titulares formales de Isla Tagomago, si bien la venta se frustró porque los posibles compradores finalmente no pudieron acreditar la titularidad de fondos, por lo que el empresario alemán se sintió engañado, destacan los investigadores.

Tras los conflictos medioambientales y judiciales por los que ha pasado la isla de Tagomago, el marido de Norma Duval quiere invitar a los políticos para que comprueben in situ que el lugar se encuentra en perfectas condiciones y muy bien cuidado. Matthias Kühn participa en la preparación de una carta que se iba a enviar al conseller de Medio Ambiente del Consell de Ibiza a mediados de 2017 y que, según exponen los investigadores, no iba a firmar él, sino el entonces administrador de derecho de Isla de Tagomago SA.

«Más cuidada que nunca»

«Desde que llevamos la isla (creo que en 2005) Tagomago está más cuidada que nunca. Casi siempre está la fantástica casa sin gente, porque cada año no se alquila más de cerca de 20 días y en los últimos doce años no hemos tenido más de quince celebraciones privadas, o sea, una o dos celebraciones al año. Celebraciones públicas no hemos tenido nunca», indica Kühn en un mensaje.

«¿Qué problemas tienen con nosotros objetivamente? Con tan poco uso no molestamos a nadie… es la verdad y realidad. Solo cuidamos la isla, quitamos los plásticos y la basura que dejan los turistas tanto en el faro como en el puerto. La única molestia a los animales es la luz del faro que es diaria y durante toda la noche», asegura el promotor inmobiliario.

«Todo el caos y el malestar está provocado por la prensa y no refleja la realidad para nada (…) Pienso que tenemos que enfocar la carta de otra manera y poner claro el asunto y la realidad. También pienso que hay que invitar a los políticos a la isla Tagomago para ver las cosas en el sitio», concluye.

Matthias Kühn también participa en otras cuestiones como la controversia surgida con los fondeos junto a Tagomago y el diseño del campo de boyas, pese a que en las solicitudes oficiales figura el administrador de la sociedad.

