La tasa a extracomunitarios para la compra de viviendas no convence en Ibiza

¿Tendrá alguna utilidad la intención del Gobierno de poner un recargo fiscal de hasta el 100% a los extranjeros extracomunitarios por la compra de viviendas? El anuncio fue efectuado hace dos semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de una serie de medidas para atajar la actual crisis de la vivienda y facilitar el acceso a la misma a las personas que no pueden permitirse un techo propio.

Según datos del Observatorio de la Vivienda y el Suelo, en el año 2023, el 31,50% de las compras de viviendas en Balears fue realizada por extranjeros. Si acotamos la compra s de los extranjeros extracomunitarios, el porcentaje es del 10%. Son datos que no están desglosados por islas, aunque Carmen Navas, presidenta de la demarcación pitiusa del Colegio deArquitectos de Balears (Coaib), confirma que los datos que manejan «coinciden con estas cifras».

El Gobierno central parece desechar la posibilidad de poner trabas a las compras inmobiliarias por parte de ciudadanos de la Unión Europea para centrarse en los compradores extracomunitarios, que en Ibiza y Formentera serían principalmente británicos, aunque también hay compradores suizos y norteamericanos. Desde la demarcación pitiusa del Coaib son muy escépticos sobre la utilidad de estas medidas: «Quien puede pagar las cantidades que se piden por estas viviendas, también podrá pagar el recargo de impuestos», comenta su presidenta.

Efectos cuestionables

Navas explica que estas trabas son fácilmente sorteables: «Muchas inversiones extranjeras hacen las compras a través de sociedades españolas». Recuerda también que «más allá de los anuncios, lo importante es cuando se convierten en realidad y puedes leer la letra pequeña, y ahora es solo un anuncio. Si el extra de impuestos que se recaude se destina a construir viviendas de protección oficial, bienvenido sea. Pero creo que la repercusión que tendrá será mínima».

Mucho más beligerante con este anuncio se muestra Rafael Sánchez, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (API) de Ibiza: «Es una medida perjudicial porque nuestra principal fuente de riqueza es el turismo, y estamos en contra de que a las personas de países extracomunitarios que quieran tener una segunda residencia aquí se les pongan trabas».

Sánchez considera que, en el caso de las viviendas de lujo, esta medida no tendrá efectos prácticos ya que «están fuera del mercado residencial de alquiler. Son un producto para un cliente muy concreto. Y aunque se penalice fiscalmente a un comprador británico o suizo, qué más da, porque lo va a comprar un holandés». El presidente de los API de Ibiza considera que «si hay gente con alto poder adquisitivo que quiere venir aquí, es positivo para la isla». «De momento es solo un proyecto, no ha pasado de un anuncio, todavía no hemos visto nada sólido», concluye.

«Medida necesaria»

En sus antípodas se sitúa el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera, que aplaude esta iniciativa aunque reclama al Gobierno que sea más ambicioso. «Es una medida necesaria. Hemos llegado a unos precios que hacen imposible que con un salario podamos ahorrar para comprar una vivienda, ya que todas acaban manos de inversores extranjeros y a los residentes nos están expulsando», declara Dani Granda, portavoz del sindicato.

Para el Sindicato, más que poner la lupa en las compras por parte de los extracomunitarios, la prioridad debería ser ponerle coto a la especulación: «Tenemos el caso de los holandeses que han comprado el barrio de sa Penya entero, o los fondos buitres internacionales con capital comunitario. Hay que acabar con esto, aunque con las leyes que tenemos resulta complicado». Granda también señala como responsable a la industria turística: «Muchos de los pisos residenciales se dedican a alojar a trabajadores de temporada, que en algún lugar tienen que vivir. Pero esos pisos ya no se dedican a los residentes. La industria turística hipertrofiada también contribuye a expulsar a los vecinos».

31,50% es el porcentaje de viviendas adquiridas por extranjeros en Balears en 2023. 8,3 puntos es la subida interanual del precio medio de la vivienda libre en Balears en 2024, el más alto de toda España.

Por su parte, las inmobiliarias consultadas no se posicionan en contra de la propuesta del Gobierno, aunque también matizan sus posibles virtudes. «En nuestro caso, no nos afecta demasiado porque los clientes que tenemos son en su mayoría comunitarios», explica Marco Cristiano, uno de los socios de la empresa Ibiza My Villa: «Puede que se liberen algunas viviendas, pero la mayoría compra apartamentos caros que están fuera del alcance de quienes deberían ser los beneficiados por estas medidas». Pese a su escepticismo, Cristiano admite que, dada la crisis de vivienda actual, «algo habrá que hacer».

«No me parece mala idea porque si no, dentro de unos años todo esto será de los británicos, no quedará ninguna propiedad de un ibicenco sin comprar», dice Toti Moreno, director comercial de Windsor & Meyers, que también relativiza el posible impacto de esta iniciativa: «Son unos inversores muy potentes y Ibiza sigue siendo un gran lugar para invertir y ganar dinero. Dudo que esto les eche atrás». Moreno también señala otro factor: «Si queremos que los ibicencos se animen a comprar, los bancos deberían ayudar más, ya que ahora no dan crédito y, si lo hacen, es con un interés muy elevado».

