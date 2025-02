Rosa Rodríguez y Manuel ángel Suárez, portavoces de SOS Vivienda Formentera: «Vamos a fundar un nuevo partido político en Formentera»

En junio de 2023, durante una concentración a las puertas del Consell de Formentera en protesta por la crisis habitacional que sufre la isla y tras la entrega de cerca de 800 firmas de apoyo a la iniciativa, fueron atendidos por el entonces presidente, Llorenç Córdoba, y el conseller de Vivienda, Artal Mayans, quien aseguró que este problema era «una prioridad para el equipo de gobierno». ¿En qué han quedado esas palabras?

R.R.: Con decir que este miércoles día 5 tenemos una reunión con el actual presidente, Óscar Portas, durante la cual vamos a pedirle que le dé la conselleria de Vivienda a otra persona, lo digo todo. Mayans no ha hecho absolutamente nada en casi dos años y no le pone ninguna voluntad al tema. Que lo dejen en Turismo si quieren, pero que otra persona con verdadero interés en esta problemática esté al cargo de Vivienda. O que no pongan a nadie, porque total, cada vez que sugerimos algo nos contestan que es competencia de Urbanismo, de Bienestar Social, del Govern balear...

Los portavoces de la asociación SOS Vivienda Formentera. | P.M.V.

Pero ustedes se reunieron personalmente con él hace ahora un año. ¿Propuso alguna solución en concreto?

M.A.S.: Las veces que se han reunido con nosotros los políticos ha sido para la foto, para quedar bien. Mayans, en aquella reunión no prometió nada, pero sí planteó acciones como que los titulares de estancias turísticas podrían pasarlas a residencial sin perder la licencia; que se construirían viviendas de protección oficial y que tendríamos un inspector de turismo. De lo primero no se ha sabido más; sobre las viviendas le pregunté yo mismo en un pleno en noviembre y no sabía ni de qué le hablaba, contestó cualquier cosa; y el inspector ha trabajado tres meses y las 17 sanciones que ha levantado están ahí, paradas, sin tramitar, no ha servido de nada.

R.R..: También nos dijo, textualmente, que con lo que les costó a sus abuelos ganarse la vida «no va a venir esta gente de fuera y pagar 300 euros de alquiler». Yo no quiero pagar 300 euros de alquiler, quiero uno que pueda pagarlo, sin más. La gente no para de decir que tiene derecho a comprarse un piso y rentabilizarlo y estoy de acuerdo, pero que sean honestos y no pretendan que les paguemos los alquilados toda la letra de la hipoteca.

¿Por qué han decidido dedicar su tiempo y su energía a esta causa, que parece perdida, fuera de sus localidades de origen?

M.A.S..: Por mi trabajo como gruísta he viajado por toda España, pero cuando llegué a Formentera sentí que este es mi sitio y aquí me voy a quedar. Nunca había participado en activismo social ni nada por el estilo, pero viendo lo mal que lo estaban pasando mis amigos, mudándose cuatro veces al año, durmiendo debajo de un pino o teniendo que dejar la isla por no tener casa, no podía quedarme de brazos cruzados.

R.R.: Yo llegué en 1991 desde Barcelona y tengo tres hijos que han nacido y se han criado aquí, pero no vamos a poder quedarnos mucho tiempo más o tendré que empezar a tirar de ahorros para pagar la vivienda. Trabajo todo el año y en verano hasta 13 horas por jornada sin descanso semanal. Todo para pagar el alquiler, los gastos normales y poco más. Hemos llegado a un nivel inhumano. No se cumple nada en esta isla, ni el derecho a la vivienda, ni las leyes sindicales o laborales.

¿Por qué es tan difícil encontrar casa en Formentera?

M.A.S..: Los números no mienten y son de locura: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 27% de todas las viviendas de Formentera se destinan al alquiler turístico, que ya es muchísimo. Pero es que, encima, un 37% del resto de las viviendas están vacías en teoría. ¿Quién se cree eso? En su mayoría están dedicadas al alquiler turístico ilegal. Y si hubiera interés se podría saber cuáles son muy fácilmente simplemente comprobando su gasto de electricidad y de agua. El problema es que los consellers son los que deciden y los que hacen las reglas pero no lo viven, no saben lo que es pagar un alquiler.

R.R.:Al revés, seguramente son ellos los que nos alquilan, no lo pueden entender, no pueden empatizar. Encima siguen con esa mentalidad de hacer una diferencia entre ellos, los de aquí, y nosotros, los de fuera. El conseller Artal Mayans, con lo joven que es, nos dijo en una reunión que hay muchos pueblos en la España vacía, que nos vayamos para allá.

¿Cuál es el siguiente paso, ya que no parece que las concentraciones, la recogida de firmas ni las reuniones con los políticos sirvan para mucho?

M.A.S.: Nos vamos a encadenar en el Consell y no salir de allí hasta que me den una razón por la cual no se ha contestado de manera oficial a varias instancias genéricas que presenté en junio de 2024 con preguntas relativas a la vivienda, licencias de apertura de negocios y otras cuestiones. Legalmente, deben contestar en un plazo máximo de 15 días y ya han pasado seis meses. Pero no quieren hacerlo porque son preguntas molestas, con intención.

¿Se puede saber el contenido de esas instancias?

M.A.S.:Sí, claro. En una de ellas pregunto sobre una licencia para un alojamiento de agroturismo que considero incumple la normativa vigente sobre ese tipo de negocios. Una segunda es sobre Formentera.eco, porque se supone que el objetivo del proyecto es que entren en la isla menos coches durante el verano pero la realidad es que entra todo el que quiera venir y cada año son más. En la tercera pregunto dónde viven los socorristas en verano y pregunto si el Consell respalda la política de pisos patera, porque nos consta que los aloja a todos en un solo piso, que paga la administración insular. Hace dos años eran 18 socorristas hacinados en un piso, uno de ellos una chica que tenía que dormir en el patio de la casa y acabó marchándose al cabo de tres días. La última instancia es una denuncia de un compañero de la asociación sobre una persona alquilando infraviviendas desde hace años y de forma muy evidente.

¿Qué más puede hacer el ciudadano de a pie para cambiar esta situación de carencia habitacional?

M.A.S.: Unirse al partido político que vamos a fundar y que haremos público dentro de muy poco. Estará listo para las próximas elecciones municipales.

¿Un nuevo partido político en Formentera? ¿Cuáles serán sus propuestas para atraer simpatizantes?

M.A.S.: Tenemos muchas ideas que ya hemos compartido con los diferentes políticos con los que hemos hablado y, si ellos no quieren sacarlas adelante, lo haremos nosotros creando previamente un partido político. Por ejemplo, eliminar eso de que no se puede dormir en el coche y dejar de perseguir y multar a los que lo hacen. Primero porque es ilegal y la Dirección General de Tráfico (DGT) dice que se puede dormir perfectamente en un vehículo si está bien aparcado y no está ni en un parque natural ni en el casco urbano. Solo se puede multar cuando hay efectos particulares alrededor del vehículo, porque entonces se considera acampada. Y lo segundo es que nadie duerme en el coche por gusto y, si encima de que estás tan necesitado como para dormir ahí te persiguen y vienen a molestarte y a multarte por orden del Consell como está pasando, no me parece normal.

¿Alguna otra propuesta para facilitar la vida a los que buscan casa?

M.A.S: El tema del padrón de habitantes. Las dificultades que están poniendo ahora mismo en Formentera para que alguien se empadrone no existen en ningún otro sitio. En la mayoría te puedes empadronar hasta por teléfono o por internet. Pero aquí tienes ir a la Oficina de Atención al Ciudadano en persona y acompañado del propietario de la vivienda donde te vas a empadronar. Empadronarse no es un derecho, es una obligación, y debería ser mucho más fácil. Si puedes demostrar donde pernoctas, aunque sea un banco de un parque, te tienen que empadronar. Yo estoy convencido de que lo ponen tan difícil porque si no estás empadronado no puedes votar y no les interesa esa clase de votos

R.R..: No quieren según qué tipo de gente en la isla. Igual pasa con el turista sencillo que viene a pasar el día a Formentera y según ellos molesta, cuando en realidad le daban mucha vida al puerto, a sus tiendas, heladerías y restaurantes. En cambio los yates anclados en la costa que ensucian, se cargan la posidonia y muchas veces no hacen ningún gasto en la isla, esos son bienvenidos porque dan nivel.

¿Y con la falta de vivienda construida para el mercado inmobiliario qué harían?

R.R.: Tenemos una idea que podría ser pionera y poner el nombre de Formentera a la cabeza de los proyectos habitacionales sostenibles. Se lo propusimos al conseller Mayans y solo nos contestó que hagamos el proyecto y se lo presentemos ya hecho, pero ya nos avisó de que para él, el terreno público no tiene que ser solo para viviendas, porque la isla necesita infraestructuras destinadas al ocio como una pista de pádel o una bolera para que la gente no se aburra.

M.A.S.: La idea que proponemos es construir en terreno público una serie de viviendas gestionadas a modo de cooperativa o por el propio Consell, un pueblo nuevo. Estas casas, prefabricadas pero cumpliendo con todos los estándares de sostenibilidad y respeto medioambiental, se destinarían a jóvenes residentes, para que se puedan independizar, pero también para jubilados que llevan toda su vida en la isla y ahora, por no poder pagar un alquiler, se tienen que volver a un pueblo donde llevan sin vivir 50 años. Con esto no solo creas vivienda nueva, también liberas ya construida y, al haber más oferta en el mercado, el precio tendrá que bajar.

El Consell insular cuenta con varios edificios vacíos en diferente estado de conservación. ¿Se podría hacer algo en ellos?

M.A.S.: Deberían tener claro los edificios que tienen para rehabilitarlos y utilizarlos aunque sea para la propia administración insular, es lamentable que, con las carencias que hay en todas partes de construcciones, se estén desaprovechando las que están ya hechas.

Aprovechen para dar a conocer alguna otra propuesta.

M.A.S: Por ejemplo una residencia para animales domésticos, porque cuando la gente tiene que salir de la isla unos días, no saben qué hacer con sus mascotas. O un autobús nocturno que evitaría la cantidad de accidentes que tenemos en verano. ¡Hay tantas cosas que se podrían hacer por la población con el dinero del presupuesto del Consell insular que nadie sabe dónde va a parar!

