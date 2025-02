El PP insta al Gobierno a admitir la ruta argelina como consolidada

Una Proposición No de Ley (PNL) del PP instando al Gobierno central a reconocer que la ruta entre el norte de África y Balears es una ruta consolidada, así como a restablecer relaciones diplomáticas con Argelia, se debatirá en el primer pleno del Parlament de este 2025, que tendrá lugar este martes, 4 de febrero, a partir de las 10 horas, cuando se retoma el periodo de sesiones. Con esta PNL, los populares pretenden instar además al Gobierno central a dotar de medios humanos y materiales a Balears y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el objetivo de que cese el «drama humanitario» que supone la inmigración ilegal.

«No vamos a permitir que el Gobierno de Sánchez siga negando que se haya consolidado la ruta argelina de acceso a la Unión Europea a través de nuestras islas», denunció el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, el día que se registró dicha PNL.

Así, según Sagreras, «el Gobierno de España debe dar prioridad a este asunto en su agenda política y liderar en la Unión Europea cambios en la gestión de las rutas migratorias» porque «las cifras confirman que existe una ruta permanente, consolidada y en creciente expansión entre Argelia y Balears siendo el 2024 año récord de llegada con 5.836 inmigrantes a bordo de 346 embarcaciones».

«Hay que perseguir de manera eficaz a quienes promuevan y se lucren con la entrada, la circulación y la estancia irregular de estas personas», por ello «el Gobierno de España debe dotar a las Fuerzas y Cuerpos del Estado en Balears de los medios suficientes y de los reconocimientos económicos que dignifiquen su trabajo, como la equiparación salarial real con otros cuerpos autonómicos y la actualización del complemento de indemnización por residencia», señaló el portavoz de los populares en la Cámara balear.

Masificación turística

Además, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el vicepresidente, Antoni Costa, deberán responder en el primer pleno del curso parlamentario, a varias preguntas de la oposición sobre las medidas contra la masificación turística, el techo de turistas y la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS). Las preguntas a Prohens las empezará el diputado de Més per Menorca Josep Castells, que le preguntará si el Govern «realmente hace algo para frenar la masificación turística»; y seguirá el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que le preguntará cuál es el techo anual de turistas al que aspira.