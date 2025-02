El banco de alimentos de Cáritas en Ibiza atiende a 150 familias cada semana

Cáritas atiende cada año a habitantes de Ibiza que, por diferentes motivos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La vivienda es un factor importante en este sentido y el coordinador de esta entidad, Gustavo Gómez, confirma que hay quienes han tirado la toalla en la búsqueda de un alquiler asequible: «Es cierto que hay muchas personas que, de alguna manera, ya se han dado un poco por vencidas porque realmente han estado buscando vivienda y ven que o les piden un dinero que no tienen o que tienen que dejarse prácticamente todo su sueldo para tener un techo». Así lo explica Gómez a la pregunta de cuál es el perfil de quienes residen en caravanas, chabolas o infraviviendas de índole similar. «Esta es una solución un poco más barata, aunque realmente luego hay una serie de dificultades en el día a día de estas personas, en lo que respecta a las duchas, a la alimentación y a muchas cosas de las que se están privando para poder vivir», advierte.

Con todo, concluye que acabar con la problemática de los asentamientos no es fácil ni se resolverá de un día para otro, pero subraya que «hay que buscar soluciones y no acomodarnos en esta situación, no darle normalidad». En esta misma línea se han pronunciado esta semana, de nuevo, las patronales y los sindicatos.