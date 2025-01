El PP pasa por el aro y acepta ahora usar fondos de la UE para el centro de crisis de violencia machista en Ibiza

A propuesta del PSOE, el pleno del Consell de Ibiza ha acorddao este viernes por unanimidad aprovechar la prórroga de seis meses aprobada por la Unión Europea para no perder de nuevo una partida de medio millón de euros para poner en marcha un centro de crisis de 24 horas al día para mujeres víctimas de violencia machista. La portavoz del PSOE, Elena López, recordó que Mallorca y Menorca sí se acogieron en su día a esta ayuda europea y cuentan con sus propios centros. «No entendemos por qué no se ha hecho en Ibiza», dijo.

Acto seguido, la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, explicó que Ibiza renunció a esta ayuda por la dificultad de hallar en el mercado inmobiliario de Ibiza un espacio para ubicar este centro. Ante la imposibilidad de cumplir los trámites que marca la UE, lo que obligaría a devolver el dinero, se optó por desechar esta vía. Por ello, Escandell informó de que ahora se ha decidido licitar la gestión de este servicio y ponerlo en manos de una empresa para facilitar su puesta en marcha.

Para apoyar la propuesta socialista, Escandell propuso añadir al texto que se valoraría con el Institut Balear de la Dona la posibilidad de aprovechar la prórroga de seis meses de la UE. En todo caso, dijo que aunque no se aceptara y no se aprobara, lo harían igual. López respondió que no había diferencia e instó a la consellera a «no enredar». Al final, el PP pasó por el aro y, pese a la negativa del PSOE a aceptar la alternativa de Escandell, votó a favor de la moción inicial.

