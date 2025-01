Mago Yunke: «La magia es una de las expresiones artísticas más poderosas»

El abuelo de Salvador Vicent (La Vilavella, Castellón, 1975) era herrero y en la casa de sus padres un yunque decoraba la entrada. Ese instrumento, que todavía conserva en el mismo sitio, es el que le dio el mote que acabó convirtiéndose en su nombre artístico. El Mago Yunke, que este domingo a las 18 horas presentará en el auditorio de Can Ventosa su espectáculo ‘Origen’, lleva 30 años en el oficio. Su primera gira, cuenta, la hizo con el humorista Arévalo. En estas tres décadas, en las que ha viajado por medio mundo con sus espectáculos de magia y se ha prodigado en los platós de televisión, ha conseguido convertirse en uno de los ilusionistas españoles más reconocidos internacionalmente. Lo acredita su triple título de Campeón del Mundo de Magia. Este año, adelanta en una entrevista telefónica a Diario de Ibiza, piensa presentarse de nuevo. Mientras se prepara para este nueve reto, Yunke, que vive a caballo entre Madrid y Castellón, también está pendiente del Magic Museum, que creó en Peñíscola, y sigue de gira. Este fin de semana le toca volar a Ibiza, donde hasta ahora solo había actuado para eventos privados de empresas. Actuar en un teatro de la isla, dice, le hace mucha ilusión.

¿Cómo definiría ‘Origen’?

Como una degustación de magia, porque voy dando pequeñas pinceladas de todas las especialidades de esta disciplina. En ‘Origen’ el público, que es muy importante porque participa en el espectáculo, va a ver cosas que nunca antes había visto. Lo que diferencia mis shows de los de otros compañeros es que la magia es de autor, porque tengo taller propio y allí fabrico los trucos. Le he puesto este título porque comienzo la actuación volviendo a mis orígenes, a cuando empecé con la magia siendo un niño.

¿Y en qué momento de su infancia se le despertó el gusanillo por esta disciplina?

Cuando mi padre me llevó por primera vez a un circo. Vi la actuación de varios artistas, entre ellos un mago, pero el que más me impactó fue un señor que lanzaba cuchillos. Mi espectáculo empieza precisamente así, lanzando un cuchillo y clavando la carta elegida por un espectador. Después se van sucediendo otras grandes ilusiones.

¿Para usted el fin de la magia tiene que ser el mero entretenimiento o también busca despertar otras inquietudes en el público?

Para mí la magia es un lenguaje artístico, que transmite una emoción y que tiene que contar algo como todas las expresiones artísticas. Por eso cuando hago un espectáculo, aparte de entretener e ilusionar, también intento dar mensajes y, sobre todo, emocionar, que es lo más importante. Cuando uno ve un show de magia lo que siente es el poder del asombro, una sensación que es difícil conseguir con otro tipo de espectáculos. Creo que la magia tiene una capacidad muy grande para divertir, entretener e ilusionar y para cautivar. Es una expresión artística muy, muy poderosa, te diría que de la más poderosas que hay porque es una combinación de varias emociones.

¿Qué ingredientes no pueden faltar nunca en sus números?

Te diría que el ritmo. Lo que hoy en día el público demanda yo ya lo buscaba cuando comencé hace 30 años y continúo en la misma línea de trabajo: siempre procuro que no haya ningún tiempo muerto en el espectáculo y que tenga mucho ritmo. Además de eso, también es importante la sorpresa, que el espectador no sepa lo que va a suceder, y en muchos números, no la carcajada pero sí la sonrisa y que la gente se sienta a gusto. Lo que quiero es que el público se vaya de mi show mejor de cómo ha entrado, con cara de felicidad y de sorpresa y sabiendo un poco más, que también es interesante.

«Si sabemos manejar la IA, creo que será una herramienta muy positiva para la sociedad»

¿De dónde saca la inspiración para crear sus ilusiones?

Me inspiro sobre todo en el cine, que te da muchas ideas y muchos recursos; y escuchando música. Pero todo esto te tiene que pillar trabajando, es decir, lo tengo que meter en el taller, que es donde desarrollamos la parte de creatividad y tenemos las herramientas para darle forma. Lo bueno de estos espectáculos es que comienzo con varias ideas de ilusiones al mismo tiempo y así en el momento que me quedo atascado en una, cambio a otra. Eso te permite tener siempre margen para poder trabajar y no perder nunca el tiempo.

Imagen promocional del ilusionista castellonense para su gira ‘Hangar 52’. / Archivo Mago Yunke

¿Ya ha echado mano de la Inteligencia Artificial?

Sí, claro, desde hace dos años más o menos. Estoy practicando con ella porque la IA es algo que está ahí, que no podemos negar que existe, y que, al final, es una herramienta que si sabemos manejarla pienso que será muy positiva para la sociedad. Creo que va a terminar con muchos puestos de trabajo, pero también va a abrir la puerta a muchos otros. También te digo que es importante encontrar un equilibrio entre aprovechar todos los conocimientos y los avances que nos pueden reportar las nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, saber desconectar de ellas y disfrutar, por ejemplo, de un paseo.

¿Trabaja solo en el taller o con un equipo?

En el taller trabajamos cuatro personas, pensando y fabricando cada ilusión. Por ejemplo, tenemos a un ingeniero, que lleva todo el tema de iluminación y de sonido, y a un experto en soldaduras, madera, hierro, aluminio y otras herramientas. Yo llevo las riendas. Tengo ya mucha experiencia porque fabrico cosas desde que tenía nueve años.

¿Qué fue lo primero que fabricó con esa edad?

Le llamé baúl de metamorfosis porque era un baúl de mi abuela en el que mi madre guardaba todo el ajuar de casa y yo lo vacié para construir una caja y hacer unas puertas secretas que me inventé, sin conocer nada de magia. Cuando lo tuve listo empecé a hacer un juego donde encerraba a mi hermana dentro de un saco y la metía en el baúl, que cerraba con unas cadenas. Luego me subía encima, levantaba una tela y al bajarla mi hermana estaba fuera y yo encerrado dentro del baúl. Ese fue el primer juego de magia que construí, después hice una caja de espadas.

Su hermana ha sido su ayudante toda la vida...

Sí, ella hizo danza y trabajaba siempre conmigo como ayudante. Bueno, ahora continuamos trabajando juntos.

En el Magic Museum, en Peñíscola, que contiene valiosas piezas de la colección de Yunke, que va adquiriendo en sus viajes por el mundo. / Archivo Mago Yunke

Ha participado en muchos programas, desde ‘El Hormiguero’ a ‘Gran Hermano’. ¿Qué le aporta la televisión, aparte de mayor visibilidad?

Llevo toda la vida haciendo televisión a nivel nacional e internacional. Creo que he estado ya 73 veces en ‘El Hormiguero’. Hacer tantos programas lo que permite es coger experiencia y profesionalidad y ganar popularidad para poder llenar los teatros y que la gente te reconozca. Al final para mí es un campo de entrenamiento, porque cada programa que hago me exige preparar algo nuevo, ensayarlo y ponerlo a prueba allí, porque si funciona en televisión seguro que también lo hace en directo. En la tele las cámaras están muy encima, solo tienes una oportunidad y tienes poco tiempo para hacer el número y conseguir que el espectador lo vea, le guste y tenga un impacto. Los juegos tienen que estar muy pensados y, lo que hablamos antes, necesitas tener mucho ritmo. Eso es lo que me aporta la televisión, pero prefiero muchísimo más preparar un espectáculo con más tiempo.

Es decir, prefiere el directo en un teatro...

Sí, el espectáculo en vivo es muchísimo mejor en mi opinión. Porque en televisión el que decide lo que ve el espectador es el realizador, pero en el teatro eres tú quien elige dónde mirar. Además, en televisión el público puede tener la duda de si hay compinches o trucos de cámara, todo ese tipo de cosas que no he utilizado nunca, pero cuando ve el espectáculo en directo la cosa cambia, valora más la magia.

Ha ganado el Premio Mundial de Magia FISM (Federación Internacional de Sociedades Mágicas) en tres ocasiones, la última en 2022. ¿Lograr estos galardones para usted supone más presión o un acicate para seguir superándose?

Son un acicate. Los mundiales se celebran trienalmente y al próximo, que se hará este año en Italia, me voy a presentar. Lo hago porque para mí significa tener que esforzarme muchísimo para sacar nuevo material y conseguir que sea muy impactante para los magos, que ya es otro nivel porque hay que dar un punto más a la originalidad y la creatividad. Esto es como hacer un Grand Slam. Si consigo ganar, pues mucho mejor, pero no es la finalidad. Para mí el premio ya es conseguir llevar buen material. Ser campeón del mundo está muy bien, pero también te diré que, dentro del mundo del arte, ser uno mejor que otro depende un poco del jurado que te toque. Es muy difícil lograr un premio mundial, pero uno no tiene que considerarse el mejor mago del mundo porque haya ganado un mundial.

En general, los ilusionistas nacionales gozan de mucho reconocimiento internacional. ¿Qué tiene la magia española que no tengan otras?

Creo que la diferencia está en los cimientos. Nosotros hemos tenido grandes maestros, como Juan Tamariz, Arturo de Ascanio, Pepe Carrol o Juan Antón, que nos han dado una base y un pensamiento muy potente. En otros países a lo mejor sin esa base lo que buscan es el entretenimiento y lo que importa es el truco en sí. Para nosotros el truco no tiene valor, es más la base, el pensamiento que hay detrás de ese juego, lo que queremos transmitir, las emociones, la psicología y el impacto. Esos cimientos, esos valores y ese respeto que se van transmitiendo de generación hace que cada vez tengamos mejores magos en España, sobre todo magos de cerca. En mi especialidad es más complicado porque no hay tantos magos que se dediquen a lo que hago yo porque es muy difícil tener un gran equipo y un gran espacio para fabricar grandes ilusiones. Pero mi base viene de la magia de cerca, por eso cuando he ido a un mundial he conseguido premios, al final es eso lo que me diferencia de otros magos internacionales.

'Origen' Fecha: domingo, 2 de febrero, a las 18 horas. Lugar: auditorio de Can Ventosa, en Ibiza. Precio: 20 € tanto en taquilla como 'online' (web: 'eivissa.es').

