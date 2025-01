[UNVRS] anuncia una nueva residencia para esta temporada en Ibiza

El nuevo club de Ibiza [UNVRS] ha anunciado este jueves la incorporación de FISHER a su primera temporada de residencias. El dj y productor australiano, "conocido por su energía desbordante y electrizante presencia en el escenario", llega a Ibiza para "protagonizar una serie de noches inolvidables", explica el club en un comunicado.

A partir del 5 de junio, FISHER tomará el control de los jueves en [UNVRS] durante 17 noches. "Famoso por su energía contagiosa y su imponente personalidad, añadirá una nueva dimensión a un cartel ya impresionante, consolidando a [UNVRS] como uno de los destinos más codiciados por los amantes de la música electrónica este verano", detalla la nota.

Tras tres años en Hï Ibiza, FISHER aterriza en [UNVRS]. "¡No puedo estar más ilusionado con esta nueva aventura en [UNVRS]! Este club es otro nivel, y ya sabéis que llegaré con pura energía, hitazos y un desmadre total cada jueves. ¡Vamos con todo!", afirma FISHER.

Desde [UNVRS] afirman que el dj australiano ha conquistado la escena musical global en los últimos años, desde cerrar Hollywood Boulevard en Los Ángeles y Central Park en Nueva York, hasta lanzar su propio Out 2 Lunch Festival en Australia y el TRIIP Festival en Malta. Sus remezclas de Jammin de Bob Marley, Somebody That I Used to Know de Gotye y World Hold On de Bob Sinclar, junto con sus producciones originales Losing It y Atmosphere, han acumulado cientos de millones de reproducciones, consolidando su estatus de éxitos.

A ello se suma su título de Mejor DJ Internacional 2024 en los DJ Awards de Ibiza y su presencia en el Top 10 de la encuesta DJ Mag Top 100 DJs.

"FISHER ha sido una parte esencial de nuestra familia en Ibiza, y me emociona dar juntos este nuevo paso en [UNVRS]. Su energía arrolladora y carisma inigualable marcarán una temporada inolvidable. Siempre supimos que tenía que ser parte de este viaje desde el principio", señala Yann Pissenem, Propietario, Fundador y CEO de The Night League y Ushuaïa Entertainment.

La residencia de FISHER en [UNVRS] se celebrará todos los jueves, del 5 de junio al 25 de septiembre. Las entradas cuestan entre 60 y 80 euros.

FISHER. / [UNVRS] TheNIghtLeague

Primera nominación al Grammy

Conocido por su humor desenfrenado y su estilo enérgico como dj FISHER se ha convertido en uno de los artistas más demandados de la música electrónica. Su gran salto a la fama llegó con ‘Losing It’, el hit que lo llevó a su primera nominación al Grammy en 2019. Ahora, con más de 500 millones de reproducciones, la canción se ha consolidado como uno de los himnos dance más grandes de la última década, según explican en el comunicado.

FISHER se ha ganado un estatus legendario en la escena, organizando algunas de las fiestas más icónicas del mundo. Su marca inconfundible y su risa característica son sinónimo de diversión asegurada, y sigue contagiando su energía única en todo lo que hace.

En 2024, FISHER y su esposa Chloe Fisher dieron la bienvenida a su hija, Bobbi Fisher. Mientras tanto, Fish no dejó que la fiesta parara, lanzando ‘Somebody (2024)’ (143M streams) junto a Gotye, Kimbra, Chris Lake y Sante Sansone, una versión renovada del clásico de Gotye ‘Somebody That I Used To Know’. En mayo, se unió a Jennifer López para lanzar un nuevo remix de ‘Waiting For Tonight’, y en agosto colaboró con el rapero británico nominado al Grammy Flowdan en el potente ‘Boost Up’ (15M streams). Luego, en noviembre, trabajó con el dúo de indie dance AR/CO en el uplifting single ‘Ocean’, un tema soleado y vibrante, perfecto para el verano australiano.

A lo largo de 2024, FISHER siguió a la conquista de escenarios y públicos con sus shows revolucionarios y su energía inigualable. Encabezó grandes festivales y clubes en ciudades como Londres, Mánchester, Nueva York, Miami, San Francisco y Bombay, entre muchas otras. También debutó su nuevo festival OUT 2 LUNCH en su ciudad natal, Gold Coast, vendiendo 30,000 entradas. En marzo, hizo sold out en el Cow Palace de San Francisco, y en julio, reventó el Brooklyn Navy Yard con tres noches épicas para el 4 de julio.