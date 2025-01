Que el exfutbolista italiano Marco Borriello pueda aprovecharse de la amnistía urbanística del Govern balear para legalizar su mansión de Ibiza, sobre la que pesa una orden de demolición. La inspección llevada a cabo por el Consell detectó hasta 19 construcciones ilegales en la vivienda, pero su defensa esgrime que esa inspección se llevó a cabo de forma ilegal.

Llama la atención

La enorme losa que sigue representando el abandono escolar en la Educación de Balears. Según la última Encuesta de Población Activa, las islas siguen a la cola de España en abandono escolar temprano, con una tasa del 20 por ciento, es decir, uno de cada cinco jóvenes abandona los estudios antes de tiempo. Además, el 19,1% solo tiene la educación básica obligatoria.

El desmantelamiento del campamento chabolista de Can Raspalls que ha iniciado la propiedad del solar por orden del Ayuntamiento de Sant Josep, que deja en el aire el futuro de las pocas personas que aún residen allí fuera de temporada. Actualmente aún residen en el solar once personas, a las que se ha dado 15 días para abandonarlo. La mayoría aseguran que no tienen dónde ir.