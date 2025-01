La XXIV edició de les Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses versarà sobre ‘Medicina i remeis pagesos’

La consellera de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa, Sara Ramon, juntament amb la vicepresidenta de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa, Eduvigis Sánchez, han presentat els actes programats per celebrar els XXIV Jornades de Cultura Popular, sota el títol ‘Medicina i remeis pagesos’. Aquestes jornades estan organitzades per la federació i enguany acull en el seu programa la IV edició de ‘Illes per la cançó’.

Com ha explicat la consellera Sara Ramon, per a aquestes jornades s’ha escollit la temàtica dels ’Medicina i remeis pagesos’, “les últimes edicions han versat sobre la cançó tradicional perquè crèiem que era important donar-li un valor i un impuls. Enguany, les jornades, del qual comencen aquest divendres, hem decidit posar el focus en la medicina i els remeis pagesos, com a part del nostre patrimoni immaterial”.

Així, la consellera ha explicat que Sa Nostra Sala congregarà diverses ponències. La primera, serà aquest divendres 31 de gener a les 20.00 hores i començarà amb la xerrada a càrrec de Marià Torres Torres, doctora en filologia i investigadora de la cultura popular de les Pitiüses, sobre “Remeis pagesos: entre la ciència i la superstició”.

La següent serà el 6 de febrer a les 20.00 hores sobre “La maternitat ahir i avui” de la mà de la matrona Pilar Martínez Tur. I finalment, el 21 de febrer a les 20.00 hores serà el torn de Josep Maria Tugues, metge internista i excap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Can Misses, qui impartirà una conferència sobre “La medicina a Eivissa a la segona meitat del segle XX i el primer quart del segle XXI”.

Exposició sobre medicina i remeis tradicionals

Per la seua part, la vicepresidenta de la Federació ha explicat que el programa inclou una exposició sobre medicina i remeis tradicionals que s'exposarà en el Museu de Etnogràfic de Can Ros i que obrirà les seues portes el 8 de febrer per realitzar una visita guiada a les 11.00 hores per fer un recorregut per la medicina tradicional i els remeis pagesos.

Medicina i remeis pagesos / Consell de Eivissa

El dia 15 de febrer a les 19.00 hores el Auditori de l’Edifici Polivalent de Cas Serres acollirà una ponència de l'antropòloga social i cultural Marta Torres Ribas amb el nom de “l'eficàcia simbòlica dels remeis eivissencs”. Així mateix, hi haurà un homenatge a Margalida Bonet Ribas, fundadora de Sa Colla de Sant Rafel i una presentació del llibre dels XXIII jornades de cultura popular dels Pitiüses: ‘La cançó des de la tradició a la modernitat’.

Les jornades es tanquen amb la celebració de la IV edició d’Illes per la cançó, un acte que està inclòs en la celebració dels actes pel Dia dels Illes Balears, i que estarà presentat per la periodista Sonia Ribas. Com a novetat, en aquesta edició hi haurà una mostra de cantadors d’Eivissa, de troveros de la Regió de Múrcia i de versadors de les Terres de l’Ebre.