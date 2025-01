La vida del 'Hugh Hefner de Ibiza' será llevada al cine por el guionista de 'Trainspotting'

El autor escocés Irvine Welsh, muy conocido por escribir la novela original 'Trainspotting' en 1993 , se ha asociado con el guionista Dean Cavanagh para escribir una película biográfica basada en la vida del famoso hotelero de Ibiza Tony Pike, informa el medio de comunicación Deadline, de Hollywood, especializado en noticias de cine, televisión y teatro.

Pike, que murió de cáncer en 2019, se hizo famoso a principios de los años 80 tras fundar el Pikes Hotel en Ibiza. El establecimiento, que ocupaba una antigua casa rural, se convirtió rápidamente en un paraíso hedonista para celebridades y músicos. Entre los visitantes frecuentes se encontraban Freddie Mercury, la princesa Margarita y George Michael, que grabó el vídeo musical de 'Club Tropicana' de Wham! en el hotel. Pike también tiene un cameo en el vídeo. El apetito de Pike por la vida de fiesta llevó a Boy George a apodarlo el 'Hugh Hefner de Ibiza', algo que el hotelero a menudo intentaba restar importancia. “Hay una gran diferencia entre Hugh Hefner y yo en el sentido de que él ha utilizado a las mujeres para ganar dinero”, dijo Pike a un medio local en 2017. “Siempre he amado y respetado a las mujeres, las he tratado muy bien y nunca les he hecho nada malo”.

Los productores nos dijeron que la película profundizará en el viaje de Pike en la isla, su hedonismo sin complejos y la marca indeleble que dejó en el mundo de la música y la vida nocturna de la isla.

“Tony Pike era más grande que la vida misma”, aseguró Welsh a Deadline. “Su historia no trata solo de la construcción de uno de los hoteles más emblemáticos del mundo, sino del hedonismo, el desamor y la pasión incesante que definieron toda una era. Dean y yo hemos puesto todo nuestro empeño en hacer de este guion un homenaje apropiado al hombre y a la leyenda”.

Tony Pike en 1994. / DI

Ian Jefferies ('Choose Irvine Welsh'), Bill Chamberlain ('Tell me I love you') y Zach Rothwell ('The angel of Auschwitz') serán los productores. El casting está en curso y todavía no se ha elegido un director. El proyecto se encuentra actualmente en preproducción.

Rothwell añadió que: “Pikes personificará el glamour crudo y sin filtros de Ibiza, que hizo de la isla algo legendario. Estamos reuniendo un equipo de talentos de clase mundial para garantizar que honramos el legado de Tony y, al mismo tiempo, ofrecemos una experiencia cinematográfica inolvidable”.