Clara Campoamor Zelich, repostera: «Los reposteros tenemos un hándicap: el comensal llega lleno al postre»

Llevar la esencia de Formentera a Madrid Fusión. Es el objetivo de Clara Campoamor Zelich (barcelonesa de 28 años), repostera del restaurante Sol Post de Formentera que hoy participa en el VIII Premio Pastelero Revelación, en el que se enfrenta a Beatrice Casella (Glug, Barcelona), Luis Fernández (Hotel Boutique Eunic, Salamanca), Mar Ibáñez (Aürt, Barcelona), Claudia Merchán (Simpar, Santiago de Compostela) y Carla Ordás repostera del hotel ibicenco Six Senses. Llegó a la isla porque el dueño del hotel en el que está el establecimiento había estudiado cocina con ella y le ofreció formar parte del equipo. En aquel momento estaba en Barcelona, en un local con dos estrellas Michelin, saturada y estresada con el tema de la vivienda. Y dijo que sí. Había estado en la isla cuatro meses antes de que le llegara la propuesta: «Pensé que quería volver todos los veranos de mi vida. Y mira».

Uno de sus postres `Higuera' / Peter Marconi

Antes de entrar en tema gastronómico, Clara Campoamor, como Clara Campoamor.

Sí, era la tía de mi abuelo y madrina de mi padre, con quien tenía un vínculo muy especial, por eso me pusieron Clara. Siempre ha sido un referente, igual que todas las mujeres de mi familia que han puesto su carrera y su pasión por delante de todo.

¿Por qué le dio por la repostería?

Siempre ha sido algo vocacional. Me ha salido de dentro. Siempre he cocinado, desde muy pequeña, con mi padre, que es el cocinillas de la casa aunque no se dedique a ello. Es su pasión. Recuerdo, de pequeña, que me encantaba ir al supermercado con él. Empecé a cocinar y a hacer muchos pasteles para fiestas de cumpleaños, amigos… Acabé Bachillerato, no tenía muy claro qué quería hacer y pensé «¿y si pruebo esto de una forma más profesional»?. Y cuando me metí me di cuenta de que es mi pasión. No me veo haciendo otra cosa.

Lo que hace no tiene nada que ver con aquellos pasteles de cumpleaños.

Eso es algo que disfruto mucho haciendo. Llevo también la pastelería del hotel, no sólo la del restaurante gastronómico, y disfruto haciendo tartas de queso, tartaletas… Pero donde me sale la creatividad y la parte que más me interesa es la de los postres porque es algo muy del momento, efímero, puedes hacer muchas cosas y contar historias.

«Los reposteros tenemos un hándicap: el comensal llega lleno al postre»

¿Hay algún límite en un postre?

Pienso que no. Intento no pensar en límites. La pastelería de Sol Post está muy enfocada a Formentera, a los productos de la isla, plantas y frutos que crecen aquí, esto es lo único que siento que podría llegar a limitarme porque es una isla muy pequeña, muy árida y se te terminan los ingredientes. Pero la gracia está en saber buscar otras cosas. Historia, tradiciones…

El postre en un restaurante gastronómico no es el postre habitual, ¿qué marca esa diferencia?

No hay normas. Si estás en un gastronómico y quieres poner una greixonera o un flan... Cada cual debe presentar aquello en lo que cree. Los postres de gastronómico son más pequeños para que puedas probar varios. No terminas el menú y te comes un postre, la idea es que pruebes tres postres y unos petit fours. A mí me gusta mucho explicar historias. El disfrute es muy importante, pero me parece interesante salir de un restaurante con aprendizajes, historias y datos que no conocía de ese lugar.

Esta temporada han tenido un postre ambientado en las salinas, hay quien no entenderá un postre poco dulce, con sal.

Sí, le tengo mucho cariño porque yo soy muy salada, no me gustan las cosas muy dulces porque, además, cuando llegas al postre siempre estás lleno. La idea de este postre fue intentar transportar al comensal a las salinas. Estás paseando por ahí y los aromas son interesantes por la sal, el azufre, las hierbas marinas… La intención era hacer un impasse entre la parte salada y la dulce, que fuera refrescante pero que el punto salado fuera el protagonista. De hecho, se termina con un granizado que es de agua de mar de Formentera. La idea es que pruebes un poco el mar de la isla.

Uno de sus postres `Salinas' / Peter Marconi

Otro es de higuera.

Es mi postre favorito y está inspirado en na Blanca, esta higuera de Formentera impresionante por su tamaño, por su solemnidad... Además de llevarme a Formentera me lleva a la costa del Mediterráneo. Los comensales han conectado mucho con este postre. Te dicen «buah, me recuerda a cuando iba de pequeño al pueblo…». El olor a higuera es muy del verano porque aprieta mucho el sol sobre las hojas y saca ese olor. A mí me conecta con mi infancia. Mucha gente de Formentera me decía que les recordaba a eso. No hay nada que me emocione más que que alguien me diga que un postre mío les ha llevado a un momento. Eso me hace mucha ilusión.

¿Qué importancia tiene la estética?

Es innegable que mucha. A veces pruebo un postre y me parece que está bueno, pero una vez que lo emplatas cambia. Me gusta mucho usar flores y plantas de la isla y eso lo viste de una forma que, ya de entrada, te hace conectar más con lo que te está explicando el postre. Puedes tocar y oler la planta, verla. Si tengo que ponerlo en una balanza, la estética es importante, pero lo más importante es el sabor.

Se dice que da igual lo bien que has comido, si el postre te decepciona, arruina toda la experiencia. Y al revés. ¿Siente esa responsabilidad?

A ver… Mucha gente me dice que llegan a la parte dulce y sienten un bajón. Tenemos un hándicap: el comensal siempre llega lleno al postre. Disfrutar lleno es muy difícil. Ahí está el reto. Hay sitios que siguen manteniendo una pastelería en la que se usa mucha grasa y mucha azúcar. Ese postre está buenísimo, pero después de todo el menú es más complicado disfrutarlo. Por eso nos sentamos a probar el menú, para ver realmente cómo lo disfruta el comensal.

¿Tiene en cuenta todo lo que ha habido antes para diseñar los pases de postre?

Sí, hablamos mucho. Tengo la suerte de que somos todos amigos. Lo éramos antes de esto y ahora es como trabajar con cuatro amigos. Todos lo probamos todo. Yo les doy a probar mis postres y ellos me dan a probar sus platos. Cuantas más opiniones, mejor. Y hablamos mucho. Yo digo «voy a usar pino aquí» y entonces otro ya no lo usa, para no repetirnos.

¿Cómo nacen sus postres? ¿De las ganas de trabajar un producto? ¿De contar una historia?

Pues una mezcla de todo eso. Intento hacer muchos paseos por la isla y voy muchas veces sin música y sin teléfono para fijarme en todo, para no distraerme. Esto me ayuda mucho. A veces veo algo o me viene un olor y quiero trabajar con ello. Otras veces la idea viene más de historias, de un paisaje o de una tradición. La siguiente temporada me gustaría hacer algo sobre la noche de San Juan. Para mí, por mi infancia, es muy importante. Y aquí también. Quiero emplear esa historia, que el cliente viaje a ese momento. Hablo también mucho con gente de aquí. Yo soy un poco forastera y me explican que de pequeños comían esto o que en Navidad cocinaban lo otro. Esto me inspira mucho.

¿Cómo alguien de fuera sin una relación estrecha con la isla puede concentrar la esencia de la isla en una receta?

Creo que la facilidad que tengo aunque no haya nacido ni me haya criado aquí es que tanto el paisaje como los olores me recuerdan mucho a donde yo me he criado, a los veranos en la costa en Cataluña… Al final es Mediterráneo. Creo que por eso también conecta con los postres gente que es de Italia o Croacia, de zonas de la costa mediterránea con una flora y una vegetación parecida. Me costaría mucho más si me fuera a trabajar a Edimburgo, no me nacería como aquí, que se parece mucho a la Costa Brava, a mi pueblo. Estoy mucho más creativa en la isla, mucho más que cuando vivía en Barcelona.

Imagino que lleva un tiempo preparando el concurso.

Sí, estoy bastante nerviosa. A la expectativa. De lo que tengo ganas es de que salga bien, que todas las elaboraciones salgan bien, con eso ya estaré más que satisfecha. Ganar o no es secundario. Y quiero conocer a pasteleros y pasteleras que admiro y si, con suerte, alguno puede probar algo de lo que hacemos ya sería un premio. Me hace mucha ilusión. Llevo un postre que representa a Formentera y en el que creo mucho.

En la repostería todo va muy medido, ¿hay espacio para la intuición?

Tienes que ser muy preciso porque una receta puede cambiar por dos grados de temperatura o dos gramos de un ingrediente. Pero yo, al estudiar cocina, que es un poco más intuitiva, de ir probando e ir viendo cómo va cambiando la elaboración, intento hacer un mix de estos dos mundos. A veces siento que hago los postres con un formato más propio de cocina.

Es su primer invierno en la isla, ¿eso se notará en sus nuevos postres?

Cien por cien. Creo que el proceso creativo que estoy viviendo aquí, con la isla vacía, silenciosa, muy florecida, verde, llena de colores… Estoy descubriendo cosas que en verano no veo porque o están secas o no las hay. Estoy exprimiendo mucho los paseos. Los otros inviernos me iba y tenía que ponerme desde casa a pensar la propuesta para Sol Post. Te desconectas un poco de la isla. Me está viniendo muy bien esta etapa aquí.

Se marchó de Barcelona por el estrés y la vivienda. En Formentera la vivienda...

No es nada fácil, pero trabajamos en una empresa que, por suerte, nos da muchas facilidades, nos proporciona vivienda, pero está el tema muy complicado.

¿Le da pena decir adiós a algunos postres para incorporar otros nuevos cada temporada?

Diría que todo lo contrario. Hay algunos que me dicen que no los podemos quitar. Para mí el trabajo son seis meses, hacer un parón de seis meses y volver a empezar con lo mismo, me aburre, quiero hacer cosas nuevas. Pero, por otro lado, pienso que es un postre que me ha gustado mucho y que se tenga que ir... Voy rescatando uno de la temporada anterior e intentando cambiar los demás, para que haya un equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo. Pero que haya tres cosas nuevas este año no quiere decir que vayan a ser mejores sólo por ser nuevas. Hay veces que un postre gusta y está bien, ¿por qué quitarlo?

Sólo vemos lo que sale bien. ¿Hay mucho error en las pruebas de las ideas? ¿Cosas que no salen?

¡Mucho, mucho! Para mí, hacer pruebas es muy divertido por una parte, pero, por otra, muy frustrante. En tu cabeza funcionaba tan bien... ¡Y cuando lo haces es un desastre! Piensas que has gastado tiempo y material y que tienes que volver a empezar. Siempre lo pruebo mucho antes de dárselo a mis compañeros. Ellos me dicen «está muy bien», pero a mí no me gusta y, si a mí no me gusta, no lo puedo sacar. El período de pruebas es un mes que estamos todo el día metidos en la cocina. Es intenso.

¿Tiene alguna idea en la cabeza y que aún no le haya salido?

Sí. Mira, el año pasado fue el postre de las salinas. No puedes imaginarte la de cambios de este postre... Le ponía de todo, lo odiaba, lo modificaba... A veces tardas unos meses. Vas probando y se te van ocurriendo cosas. Algo con lo que siempre he querido trabajar e igual me meto este año en ello sabiendo que van a ser muchas pruebas fallidas es la posidonia. Quiero hacer un postre inspirado en ella. Pero sé que esto va a costar mucho.

Suscríbete para seguir leyendo