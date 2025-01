Jornadas Futúria + Jove: «¿De verdad alguien me pagará por hacer lo que me gusta?»

«¿A qué le tengo miedo? Me da miedo no saber qué hacer con mi vida. No tener claro mi futuro. Que no sé qué hacer ni por dónde empezar. Tengo miedo a que no me dé la nota y no pueda estudiar lo que quiera. ¡Tengo miedo a muchas cosas!», confiesa Carla Nieto, estudiante de segundo de Bachillerato. Su miedo es común y comprensible. En pocos meses terminará los estudios de Educación Secundaria y tiene ante sí la decisión crucial de elegir hacia dónde quiere encaminar su vida profesional. Es como un rito de paso. Uno de tantos que viven estos jóvenes que se adentran en ese terreno ignoto, tenebroso, pero también lleno de posibilidades, que es la vida adulta.

Para intentar echarles una mano, durante esta semana se celebra en el Centro Cultural de Jesús la décima edición de la Feria de orientación Futúria + Jove, organizada por el Ayuntamiento de Santa Eulària, y que tiene como objetivo acompañar a estos jóvenes en la construcción de su proyecto de vida profesional. Desde ayer lunes y hasta el viernes, casi ochocientos adolescentes de cuarto de ESO, segundo de Bachillerado y ciclos formativos de FP de los institutos de Sa Blanca Dona, Xarc, Quartó de Portmany, Isidor Macabich y el Colegio Mestral pasarán por estas jornadas, en la que se celebran charlas, talleres de autoconocimiento y dinámicas de grupo para intentar ayudar a los estudiantes .

Al margen de sus lógicas dudas y vacilaciones, entre los jóvenes había ayer elementos para la esperanza: ninguno de los consultados dijo que quería dedicarse al periodismo. Un disgusto que se ahorran.

Una de las charlas que se han impartido en la jornada de orientación. / Vicent Marí

Los jóvenes y sus miedos

«El gran miedo que tengo es que no me dé la nota. Yo quiero estudiar Enfermería pero la nota de corte es alta, e ir a una privada no me lo puedo permitir. Me da mucho miedo quedar fuera porque no tengo plan B», confiesa Marta Riera, estudiante de segundo de Bachillerato.

A su lado, Luis Dorador explica que su problema no radica en saber o no lo que quiere hacer, porque lo tiene clarísimo: «Quiero ser entomólogo, o mejor aún, quiero ser mirmecólogo, especializarme en hormigas». Sorprendido, le enseño una foto de unas hormigas que me entraron en casa, se las mira, y dice «estas son unas tapinoma nigerrimum». Luis tiene claro lo que le gusta, pero le asalta una duda: «¿Hay algún sitio donde paguen a un loco de las hormigas? ¿De verdad alguien me dará dinero por hacer lo que me gusta?».

«Mi gran miedo es decepcionar a mis padres», confiesa Noa Torres, otra estudiante de Bachillerato. «El mío es elegir mal y encontrarme con que estoy haciendo algo que no me gusta», confiesa Kioana Manna, una compañera suya de clase.

Cinco estudiantes de segundo de Bachillerato que han participado en la jornada. / D.V.

«Estos miedos son los más comunes», confirma Irene Durany, orientadora académica de la empresa D’EP Orientació, y que acaba de impartir una charla a unos alumnos de segundo de Bachillerato del instituto Sa Blanca Dona y del colegio Mestral. «La mayoría de ellos tienen claro qué quieren hacer, el problema es que no tienen plan B o C. También tienen el peso de los condicionantes familiares, que sus padres apoyen su elección, el miedo a fallarles, a no dar la talla. Ellos mismos se ponen una mochila muy pesada encima».

Una cosa que sabemos los adultos es que no importa equivocarse, ya que la vida es larga y hay tiempo y ocasión para rectificar y cambiar el rumbo. Pero para un adolescente, tomar una decisión errónea o perder un año en una carrera que no le gusta, es visto como un error trágico, casi como una condena. «Están en un proceso de maduración y estos miedos son lógicos. Les decimos que no deben tener miedo a equivocarse, que lo único que no tiene solución es la muerte. Pero claro, empezar una carrera y darte cuenta que te equivocaste, que eso no es lo tuyo, implica el miedo al qué dirán tus padres, el dinero que han invertido en ti, etcétera».

El fantasma de la libertad

Hay condicionantes familiares, psicológicos, sociales, económicos y educativos. Factores que influyen en la toma de decisiones. La verdad es que no somos tan libres como nos creemos. «La idea es saber que esto existe, y hacer un trabajo de autoconocimiento para saber qué es lo que queremos», resume la orientadora.

«A mí lo que me angustia es ir a estudiar a un sitio donde no conoces a nadie. Por eso me gustaría estudiar aquí en Ibiza», confiesa Paula Roig, una estudiante. Su compañera de clase María Gonzálvez comparte una preocupación parecida: «Perderte por el mundo, desorientarte...», pero no tendrá más remedio que espabilarse, porque quiere estudiar en Milán: «Me gustaría hacer Diseño de Interiores, y lo máximo en este campo está en Milán. Antes quería hacer Medicina, pero prefiero algo que permita expresar mi creatividad».

Un momento de pausa entre dos charlas. / D.V.

«Hace un año estaba muy angustiada, pero ahora no», admite Natalia Tur, otra estudiante de Bachillerato: «Me gusta mucho la electricidad y haré un Grado Superior. Y quizás después estudie algo más. No me importa salir, no me da miedo el mundo. Lo complicado es tomar decisiones. Equivocarme. Supongo que lo complicado es hacerse adulta».

Conócete a ti mismo

Hay otro aspecto en el que insisten los orientadores y es en el autoconocimiento. «Debemos saber quiénes somos, cuáles son nuestras competencias, qué es lo que nos gusta, qué sabemos hacer bien», explica Isabel Tudurí en una pausa de la charla que está impartiendo: «Trabajar en algo que no nos gusta puede ser muy duro. Es importante que hagan lo que realmente les gusta y que puedan ser felices en su trabajo».

Así, muestra el proceso de toma de decisiones como un engranaje con tres ruedas: por un lado, la oferta académica; por el otro, el mercado de trabajo, y el tercero es el autoconocimiento, con las habilidades, personalidad, valores e intereses de cada uno.

Pero por mucho que se insista, todo resulta muy complicado, Durante la infancia, estos jóvenes se han dedicado a obedecer y seguir las normas que les indicaban padres y maestros. Tener la sensación de que, por primera vez, son los dueños de su destino, es una responsabilidad que abruma. Para eso, los orinetadores organizan juegos de rollplaying entre los estudiantes, en los que cada grupo interpreta situaciones en las que se pueden encontrar, por ejemplo, que los padres presionen al joven para que no estudie lo que le apetece sino que prosiga con el negocio familiar: «Hay que escuchar los consejos, pero ante todo, deben saber tomar las decisiones por ellos mismos».

Al final, el mensaje cala más o menos, dependiendo de la situación de cada uno. Por ejemplo, a la salida de las charlas, Gabriela Buitrago está más o menos igual que como entró: «Durante todo el bachillerato nos repiten lo mismo, nos han dado charlas y siempre nos repiten lo del autoconocimiento. Pues mira, yo estoy como siempre, en un mar de dudas».

También hay quien lo tiene clarísimo y ya se ha trazado un plan profesional para su futuro. Es el caso de Dani Rivas: «Quiero hacer un grado superior de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y luego hacer uno de Técnico Superior en Dietética». Su sueño es dedicarse a la asesoría online sobre vida sana, ejercicio y entrenos de fuerza y, quizás, en un futuro tener su propio canal en redes sociales y monetizar todo este conocimiento. Rivas habla con la tranquilidad de quien lo tiene todo clarísimo, no hay ni un ápice de duda en su voz: «La idea es estudiar en Granada con otro amigo que quiere hacer lo mismo. Es un tema en el que creo que tengo algo que aportar». Asegura que cuando se tienen las cosas tan claras, «se duerme más tranquilo».

Pese a todas las inseguridades, hay una perspectiva que ilusiona a muchos de ellos, y es abandonar el nido familiar: «Mi ilusión es estudiar en Valencia. Me muero de ganas por vivir en una gran ciudad», explica Kioana Manna. Algo en lo que coinciden muchísimos otros jóvenes: tienen unas ganas locas de escapar de la isla y ver mundo, al menos durante unos años. «Queremos estudiar, pero por encima de todo, nos queremos pirar de la isla ya», dice uno de ellos con una sonrisa.

