Los casos de cáncer infantil se duplicaron el año pasado en Ibiza

A lo largo de 2024 se diagnosticaron un total de 12 casos de cáncer infantil en Ibiza, una cifra que dobla al registro del año anterior. Este es uno de los datos que sirvieron este lunes para concienciar de la lucha contra esta enfermedad en Sant Josep, donde se presentó la octava edición del programa de actividades diseñado por el Consistorio y que se desarrollará entre los días 3 y 9 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero).

Fue Carmen Vargas, representante en Ibiza de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (Aspanob), quien alertó de que el cáncer infantil «ha subido mucho» en la isla, aunque también aclaró que, entre esos 12 nuevos diagnósticos, hay alguno que «ya está dado de alta».

Aún así, 2024 es «el año que más casos ha atendido Aspanob desde que se creó hace 35 años», apuntó. «Partiendo de la base de que no debería ser normal que los niños sufran cáncer, no se debería normalizar esta tendencia. En los últimos años se venían atendiendo entre cuatro y seis casos anuales [en 2023 fueron cinco]. 12 casos son muchos y no sabemos a qué se pueden atribuir. Se supone que el estilo de vida cada día es más sano, que cada día estamos más concienciados, que se investiga más...», reflexionó Vargas en su intervención.

Pruebas desaprovechadas

Marilina Serra, concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, presidió esta presentación, que se acabó convirtiendo en un improvisado debate sobre la situación actual del cáncer y que también contó con la participación de Elizabeth Gail Fear (Ibiza y Formentera contra el Cáncer), Susana Ribas (Asociación Española el Cáncer de Mama Metastásico), Maribel Martínez (Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer), María Navarro (Asociación Española Contra el Cáncer) e Ita Oliver (Asociación Elena Torres).

Uno de los argumentos que todas las participantes compartieron a pies juntillas es la importancia del diagnóstico precoz para cortar cuanto antes los malignos tentáculos del cáncer. «Es fundamental para un final feliz porque un cáncer pillado a tiempo en muchas ocasiones es curable. Si nos cuidamos, nos mimamos y nos miramos, igual lo detectamos a tiempo. Es imprescindible», recomendó Ribas.

En este sentido, Gail Fear llamó a la ciudadanía a emplear todas las herramientas a su alcance y lo ejemplificó con la prueba de detección de cáncer de colon: «A pesar de que son gratis, solo las pide un 23% de la gente. Es una lástima que teniendo esta oportunidad no se aproveche porque el cáncer de colón es muy canalla. Como todos».

Unidad contra el cáncer

Por su parte, Navarro reveló que desde el Hospital Can Misses le contaron hace unos meses que en Ibiza se diagnostican «12 casos de cáncer cada día», aunque aclaró que en la AECC no tienen confirmado este dato. «Es una verdadera barbaridad. No sé a qué es debido, ni a qué viene, ni por qué, pero eso es lo que nos dijeron. Es aberrante. Nosotros ayudamos en lo que podemos. La AECC dio el año pasado 114 millones para investigación», subrayó.

Además, Marilina Serra celebró la imagen de unidad que dieron todas las asociaciones contra el cáncer que trabajan en las Pitiusas y que volverá a escenificarse durante todas las actividades programada para la próxima semana: «Juntas somos más fuertes», dijo, y animó a la participación de toda la ciudadanía.

Ese es precisamente el lema del programa de Sant Josep, que contará con un total de 16 actividades distintas entre las que se incluyen clases de zumba, pilates, yoga, sesión de relajación con instrumentos ancestrales, aquagym, un taller de cocina para prevenir el cáncer, un aperitivo musical con Simple Rock, un partido de fútbol o la proyección del documental ‘KM0. Más allá del cáncer’, al que seguirá una mesa redonda. El programa detallado se puede consultar en este enlace.

