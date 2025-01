Buena parte de la sociedad parece estar de acuerdo con la necesidad de buscar vías de movilidad alternativas al coche, ya sea por motivos ambientales o por comodidad. Algunos, de hecho, ven en la bicicleta o el patinete una fórmula para evitar los atascos y ahorrarse los dolores de cabeza para encontrar aparcamiento en la ciudad de Ibiza. Sin embargo, la convivencia no siempre es fácil y varios peatones encuestados a pie de calle coinciden en que hay un importante incumplimiento de la normativa por lo que respecta a algunos conductores de patinetes eléctricos. La oposición, conformada por el PSOE, Vox y Unidas Podemos, también ha llevado este asunto en más de una ocasión al pleno municipal, pidiendo las tres formaciones que se garantice el cumplimiento de las normas.

Patinete-peatón: una relación complicada / DI

Un usuario circulando con casco y chaleco reflectante por el carril de la avenida Isidor Macabich. / Toni Escobar

Es obligatorio circular con alguna pieza o elemento reflector, y quien lo incumpla se puede enfrentar a una sanción de 90 euros, la misma cantidad si quien conduce el patinete no es mayor de 15 años. Además, sobre este medio de transporte no pueden ir pasajeros, a pesar de que es habitual ver a dos personas montadas sobre un mismo patinete. En este caso la sanción asciende a 100 euros. El casco, al contrario de lo que suele pensarse, no es obligatorio sino recomendable. Circular por las aceras implica sanciones de 200 euros: hay que ir siempre por los carriles bici o por la calzada, con el resto de vehículos. También de 200 euros es la multa a la que se enfrentan quienes utilicen el teléfono móvil o lleven auriculares mientras pilotan su patinete. Así se detalla en algunos carteles informativos que el Ayuntamiento de Ibiza instaló por la ciudad.

Bicicletas y patinetes de alquiler de una prueba piloto en Vila con una empresa privada. | VICENT MARÍ

«Es una opción más para moverte, pero esto es un poco la ciudad sin ley. Algunos hacen lo que quieren, van por donde quieren, por las aceras. No respetan si pasan niños o mayores (...) Ver a más de una persona en el patinete es habitual», lamenta Chari, vecina de Vila, mientras pasea por la avenida Isidor Macabich. En todo caso, en la línea del resto de encuestados, matiza que no está en contra del patinete: «Es una buena opción. Es más cómodo y más rápido, tiene muchas ventajas. Pero que se cumplan las normas». Elisabeth Toral, dueña de la Zapatería Juanita, comenta que la presencia de patinetes ha aumentado pero cree que, en general, se cumple la normativa. Delante de su negocio hay un carril para ellos y señala: «Suelen pasar por ahí, como toca».

Ángela Nieto, residente en la ciudad de Eivissa. | T. ESCANDELL

Usuaria: «Es el futuro»

Any Alonso, comerciante y usuaria de patinete. | T. ESCANDELL

Any Alonso ha ido mucho en patinete y a día de hoy continúa usándolo, aunque algo menos, porque puede ir andando al trabajo. «Me va genial. El patinete es el futuro y hay que fomentarlo. Pienso que deberían habilitar más sitios por los que circular», comenta en referencia a los carriles bici-patinete. «Es una opción muy ecológica y el autobús aquí no funciona bien», añade Alonso desde su tienda Anymaladas. Además, se muestra partidaria, incluso, de flexibilizar las normas con respecto a la edad: «Mi hijo tiene 11 años y es tan alto como yo. ¿Por qué no podría ir en patinete al fútbol? Sabría hacerlo perfectamente. Con su casco y su chaleco, por supuesto. Veo mal que vayan por la acera. Hay locos, como en todo, también en los coches y las motos. El patinete es un vehículo asequible y es mejor que ir en coche por el centro».

Eso sí, indica que alguna vez ha sentido miedo de ser arrollada por los coches y recuerda que no hay motivo alguno por el que enfadarse con un patinete que va por la calzada y que, como es lógico, avanza más lento que un coche. La calzada también es para los patinetes. Tal vez son este tipo de cosas las que echan a muchos para atrás a la hora de decidir si pasarse a este medio de transporte o no. «No me transmite confianza, la verdad», expresa Ruth Erkis, que vive en Sant Rafel y estudia en Vila.

Tameris es una joven de Sant Jordi que señala que prefiere el autobús, y opina que no hay un desmadre con los patinetes en Vila: «Tal vez esto ocurre o ha ocurrido en ciudades del tamaño de Madrid, pero aquí lo veo tranquilo». José Ribas tiene 27 años y trabaja en la avenida Isidor Macabich. Alerta de que hay patinetes que «pasan a toda pastilla por delante de los portales»: «Si en ese momento sale alguien, podrían chocar».

Maria Ramon, también vecina de Vila, pide que haya más presencia de policías a pie en la calle para controlar el cumplimiento de la normativa: «Antes todas las zonas tenían policía de barrio, es necesario que patrullen por las calles para que vean qué falla». Precisamente hace unos días la Policía Local de Ibiza anunció en redes sociales que ha adquirido un dinamómetro de VMP (vehículos de movilidad personal), «un innovador dispositivo» que les ayudará a «comprobar que los patinetes circulen dentro de los límites legales y sin trucos que los conviertan en balas sobre ruedas». «Próximamente, iniciaremos campañas de control para garantizar una movilidad más segura para todos», añaden los agentes en su publicación.

Ángela Nieto explica que en más de una ocasión se ha encontrado con que ha tenido que retirar rápido a su perro porque alguien pasaba por al lado a velocidad estratosférica con patinete. En teoría, están obligados a no superar los 25 km por hora. «También hay chavales jóvenes que van con mucho cuidado, que si pasan un poco cerca te piden disculpas. Quienes van rápido también se están poniendo en peligro a ellos mismos». Justo en el momento de estas declaraciones, pasa, a pocos metros, por el carril bici de la calle Pere Francès, en el barrio de es Pratet, un joven con su patinete. Lleva casco, chaleco reflectante y va a una velocidad más que moderada. «Él es un buen ejemplo, pero la mayoría ya te digo que…», concluye Nieto.

Julia Niño, Celia Díaz y Alejandro Abella coinciden, minutos antes de comenzar a trabajar, en que es muy habitual ver a patinetes por las aceras o sin llevar nada reflectante. Andrés Torres, por su parte, defiende que estos vehículos deberían contar con seguro, algo que, precisamente, se trató en el pleno municipal. «Estamos trabajando para poder controlar la velocidad de los patinetes. Algunos están trucados y deben ser retirados. Todos los patinetes [y bicicletas] de la empresa de alquiler con la que se ha hecho la prueba piloto, que ahora acaba, tienen seguro obligatorio. Están todos cubiertos», expresó el concejal de Movilidad, Rubén Sousa. Además, explicó en el pleno que en breve el seguro será obligatorio para todos, ya que la DGT tiene intención de aprobarlo. «Y esperemos que el casco también lo sea», en palabras de Sousa.

Sobre la mencionada prueba piloto con una empresa que ha puesto bicicletas y patinetes eléctricos en alquiler en el municipio (medida que aplauden varios encuestados), el concejal concluye, en declaraciones aportadas por el gabinete de prensa municipal, que el balance que hace el equipo de gobierno es positivo, «tanto de uso como de comportamiento del usuario»: «Aquí hay que diferenciar el usuario de patinete de uso compartido, es decir, el que es objeto de la prueba piloto y de la licitación que se hará en los próximos meses, y el usuario de patinete privado. Por norma general, el usuario de un servicio de patinete compartido está más comprometido con las normas y, además, estos están limitados en velocidad por debajo de lo que marca la ley, e incluso hay zonas, como el carril bici de Vara de Rey, donde se limita la velocidad a 10 km por hora, y lugares en los que está totalmente prohibida la circulación, como Dalt Vila».

«En el periodo de ejecución de la prueba piloto comprendido entre junio y octubre de 2024, se han realizado un total de 83.542 desplazamientos en vehículos de movilidad compartida o, lo que es lo mismo, se han evitado 83.542 traslados en vehículos que utilizan combustibles fósiles. Y los mapas de calor en cuanto a uso indican que se circula [sobre todo] desde Talamanca hasta el centro de la ciudad y de la ciudad a Platja d’en Bossa», detalla el Consistorio. Este diario también ha preguntado al Ayuntamiento cuántas multas se han interpuesto y cobrado por incumplir la normativa, pero no ha obtenido respuesta.

El portavoz socialista en Vila y anterior alcalde, Rafa Ruiz, dijo en el pleno que conocía dos casos de accidentes con un patinete: «Cualquier día un patinete se llevará un niño y lloraremos». Ruiz pidió que el Ayuntamiento renunciase a incluir a los patinetes dentro de la licitación del sistema público de bicicletas: «Estamos a favor de que haya un servicio público de bicicletas, pero no de patinetes. Pensamos que ya hay suficientes y que cada vez habrá más». El portavoz de Vox en Vila, Héctor Delgado, sostuvo que «hay que tomar medidas e incluso aumentar las multas si es necesario»: «Estamos sufriendo una serie de accidentes que seguramente irán a más porque cada día hay más patinetes y más usuarios». La concejala de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, defendió que no se trata únicamente de hacer cumplir la normativa sino de garantizar que la información sobre la misma llega a todo el mundo: «Yo misma me he visto a punto de ser atropellada en dos o tres ocasiones al salir de mi casa. Pienso que se podría hacer un esfuerzo un poco mayor para que todos los ciudadanos estén informados».

