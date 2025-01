De la marcha de Ibiza a iniciar el camino de la beatificación: la increíble vida de la hermana Clare

Los caminos del Señor son inescrutables, sobre todo para Clare Crockett, una irlandesa que de joven tenía como único objetivo convertirse en una estrella de Hollywood. Y lo cierto es que hizo muchos pinitos como actriz y presentadora de televisión.

La joven Clare, nacida en Irlanda en 1982, era muy inquieta. Con 18 años, le encantaba ir a las discotecas y fumaba y bebía bastante alcohol. "Dios no formaba parte de mi vida para nada", explica ella misma en un testimonio que tituló '¡Menuda película!' y que puede encontrarse en internet. Unas amigas suyas habían ido un tiempo antes a un retiro espiritual en España y habían regresado de él inmersas en una gran vocación religiosa. Varias veces intentaron convencer a Clare para que las acompañase pero ella siempre se negó. Prefería las pistas de baile.

Así que sus amigas decidieron recurrir al engaño para ir todas juntas a un retiro: le dijeron que una persona les había pagado un viaje gratis a Ibiza. A eso sí que Clare no dudó en apuntarse. No había nada que le apeteciese más que unos días de sol, playa y juerga.

Pero el destino final fue Priego, un pequeño pueblo de Cuenca donde se realizaba el encuentro religioso de Semana Santa. "Allí conocí al padre Rafael Alonso, nuestro fundador [de la orden de las Siervas del Hogar de la Madre], él justo estaba en mi grupo. Todas las chicas en mi grupo hablaban de las maravillas de la Eucaristía (que creo que era el tema del encuentro) y cuando me preguntaron a mí que qué pensaba, quité el cigarrillo de mi boca y pregunté que qué era la Eucaristía. Cuando me explicaron lo que era, no experimenté ninguna iluminación de la fe, simplemente respondí con un: 'Ah' estática" explica.

Pero muy pocos días después algo empieza a cambiar y siente una gran conexión religiosa.

El salto religioso

Tras un proceso no muy largo, Clare siente la 'llamada de Dios'. En 2010 hace sus votos perpetuos como monja. Tras el periodo de noviciado, la misionera profesa su fe durante años por España, Estados Unidos y Ecuador. Su talante cercano y jovial hace mella en la congregación; pero tras 16 años de dedicación a Dios y con tan sólo 33 años, muere un 17 de abril del 2016, víctima del terremoto de Portoviejo (Ecuador).

El pasado domingo 12 de enero de 2025 tuvo lugar la apertura solemne de la causa de beatificación de la hermana Clare Crockett en la Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares.

A lo largo de estos ocho años, muchas personas han pedido de forma ininterrumpida que se inicien las gestiones necesarias de cara al estudio de la santidad de la hermana Clare Crockett. Las Siervas del Hogar de la Madre explican que después de rezar y reflexionar intensamente sobre lo que debían hacer, vieron en esta inquietud de los fieles una clara indicación de que el Señor les pedía solicitar la apertura del proceso a nivel diocesano. El objetivo: convertirla en santa.