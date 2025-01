Estas son las fiestas que quiere frenar el Consell de Ibiza

El Consell de Ibiza tiene prácticamente un máster en cuestión de molestias causadas por fiestas ilegales: "Llevamos desde 2020 luchando contra ellas", declaraba en octubre Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell. Son muchos los reportajes que hablan sobre este tipo de fiestas en la isla, una información completamente constrastada por los agentes de los diferentes municipios, que se han personado en reiteradas ocasiones en estos eventos para multar a los organizadores.

El pleno del Parlament balear aprobó en septiembre por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley de Més per Menorca para prevenir la celebración de fiestas ilegales y actividades molestas en viviendas que se comercialicen en estancias turísticas.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells justificó la propuesta porque el actual marco jurídico no da respuesta al fenómeno de aprovechar el alquiler turístico para una actividad "que molesta" y que se ve agravado por la dificultad de perseguirlo por vía administrativa, de manera que deja indefensos a los ciudadanos que sufren sus efectos.

La propuesta implica ampliar el concepto de fiesta ilegal e incorporarlo en la Ley de Actividades, para las que se celebran en viviendas de alquiler turístico entre las 23 y las 8 horas, detalló.

Las sanciones

Més per Menorca quiere sancionar la no adopción de medidas para evitar las molestias por parte de los propietarios de los pisos turísticos, porque "el propietario no puede lavarse las manos en esta problemática", y que se añada la reiteración como agravante.

En cuanto a las sanciones, para casos leves serían de 1.500 a 3.000 euros; y para la infracción grave, de entre 15.000 y 30.000 euros, con la sanción accesoria de posible pérdida de la declaración responsable para el propietario del inmueble y la imposibilidad de recuperarla durante tres años.

Decepcionado, Mariano Juan, del PP, lamentaba a finales del pasado mes de octubre que esta proposición de ley se quedaba "corta" para las necesidades de la isla ibicenca. Y lo decía un mes antes de que el grupo parlamentario de su partido presentara enmiendas al texto legislativo en las que recorta, además, la propuesta inicial de Més per Menorca y elimina la posibilidad de que se retire la autorización turística.

Así son las fiestas

El vicepresidente del Consell sostiene que en Ibiza "no hay un problema de fiestas con ruido por la celebración de un cumpleaños", sino de "las ilegales que se publicitan y en las que se produce un intercambio económico". "Esta ley no hablaba de esto ni pretendía hacerlo. No se trata de un problema de molestias sino de seguridad, venta de drogas y competencia desleal a la oferta reglada", recalca Juan.

"Obviamente, la ley se queda también ahora corta [tras las enmiendas] porque no soluciona las fiestas ilegales", insiste Juan, al tiempo que puntualiza que, en todo caso, "el problema actualmente es relativo porque no es, ni mucho menos, como en los años 2020 ó 2021".

Natalia Faeh es una agente de alquiler de propiedades de lujo de Ibiza. En un reportaje que realizó The Sunday Times sobre el sector de las propiedades de lujo en Ibiza, Natalia Faeh, una agente de alquiler de estas propiedades, explicó cómo eran estas fiestas.

Faeh señaló que sus clientes iban desde multimillonarios europeos hasta la realeza de Oriente Medio. "He visto algunas cosas repugnantes", es casi lo primero que explicaba en el reportaje del rotativo británico.

Según su propia experiencia, la agente cuenta que ha trabajado con futbolistas famosos que no han tenido una actitud muy cívica en las villas: "Consumían una gran cantidad de alcohol, narcóticos y prostitutas", un desfase que, en ocasiones, acaba en robos dentro de la propiedad dada la laxitud al controlar quién entra y quién sale de las viviendas cuando allí se celebran fiestas casi cada día.

La Policía Local de Sant Josep, por su parte, también sabe de primera mano cómo son estos eventos. De hecho, multó a los organizadores de una fiesta ilegal celebrada en julio en el municipio.

Según explicaron, en el evento, la entrada costaba 100 euros a los extranjeros y 50 a los residentes en la isla. La Policía Local tuvo conocimiento de esta fiesta ilegal a través de un mensaje que circulaba, al parecer, por aplicaciones de mensajería instantánea, en el que se publicitaba el evento, llamado '1%' y donde se explicaba que iba a durar dos o tres días sin parar. Además, aseguraba que tendría dj, actuaciones, atracciones hinchables, actuaciones de fuego...