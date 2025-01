Así han vivido los alumnos del Guillem de Montgrí el avistamiento de delfines en Ibiza

La Setmana del Mar ha recibido estos días a los alumnos del grupo B del colegio Guillem de Montgrí, la segunda aula que participa en la actividad. Los escolares han vivido unas jornadas marcadas por el buen tiempo y la presencia de delfines. El avistamiento de un grupo de cetáceos el pasado lunes, durante una salida de navegación por la bahía de Portmany, con rumbo a Cala Bassa, supuso el momento mágico de la actividad. Los delfines se encontraban muy cerca de la costa, alimentándose. Tras disfrutar con su presencia, los estudiantes participaron en un taller de biodiversidad y en una limpieza de la playa.

El programa continuó el martes con la tradicional excursión a sa Conillera y el miércoles tuvo lugar la salida a Formentera. El jueves se celebraron diversos talleres y conocieron el Aquarium de es Cap Blanc y ayer, viernes, disfrutaron de un taller de pesca tradicional con Nico Vallespir y aprendieron a leer los vientos y a navegar a vela. Su Setmana del Mar concluyó con la entrega de diplomas.

Hay que subrayar que a esta XXX edición se presentaron 38 trabajos. La mejor puntuación la obtuvieron los alumnos del grupo B del colegio Sant Jordi, con su mascota la morena ‘Filomena’. Además, se clasificaron Sant Jordi A, EsVedrà A, Santíssima Trinitat, Can Coix A, Can Guerxo, Can Coix B, Portal Nou, Cervantes A y el citado Guillem de Montgrí B. Las diez aulas clasificadas, con un total de 199 alumnos, disfrutarán su semana de actividad entre el 13 de enero y el 28 de marzo. Los grupos que no han sido seleccionados recibirán su compensación con la actividad ‘Un dia a la mar’. Los trabajos presentados siguen expuestos en el vestíbulo de la sede social del Club Nàutic Sant Antoni, donde permanecerán hasta marzo.

La ‘Setmana del Mar’ es una actividad de educación ambiental y de convivencia, destinada a alumnos de 10 y 11 años, de quinto de Primaria. También incluye la celebración de unas jornadas especiales para alumnos con necesidades educativas especiales. Organiza el Club Nàutic Sant Antoni, con el patrocinio de la conselleria de Esports i Juventut del Consell de Eivissa, la Caixa d‘Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa) i el Ayuntamiento de Sant Antoni, con la colaboración de la conselleria de Mediambient i Educació del Govern Balear