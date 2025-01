Desalojan un avión a punto de despegar de Ibiza por una avería en la bodega

Ya estaban todos embarcados, ocupados sus butacas cuando comenzaron a notar que algo no estaba bien. Y no se equivocaban. Los pasajeros del vuelo Ibiza-Madrid que debía despegar a las 13.30 horas de este mediodía desde el aeropuerto de es Codolar seguían a primera hora de la tarde en la terminal esperando poder volar. Aunque la compañía aún no les ha garantizado nada.

A las 12.45 horas, según lo previsto, los pasajeros del vuelo IB1696 de Iberia embarcaban. Puntuales. Todo hacía prever que saldría a su hora. Sin embargo, cuando ya estaban todos dentro y bien sentados empezaron a percatarse de que la puerta del avión, que iba "completamente lleno", según afirman, no se cerraba. Algunos, sobre todo los que volaban porque tenían compromisos o enlaces en la capital esa misma tarde comenzaron a inquietarse por un posible retraso.

Vuelo cancelado

Tras media hora en el avión, sus peores sospechas se confirmaron. No es que el vuelo llevara retraso, es que lo cancelaban. Según explican algunos de los afectados, el personal de cabina les indicó que había un problema técnico en el avión y les obligaron a desembarcar. Según pudieron escuchar, el problema estaba en la bodega, "en la parte interna, no en el exterior".

En un primer momento, tras darles un bono para comida y una bebida, la compañía ha informado a los pasajeros que, seguramente, podrán volar a las seis y media de la tarde, pero no se lo ha garantizado. De hecho, algunos de ellos, ante la posibilidad de que esto no se cumpla, ya han sacado pasajes para otro vuelo a Madrid que despega de la isla a las siete y media de la tarde.