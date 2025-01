El año empieza con buen pie para el campo de Ibiza

La producción global de 2024 fue flojísima, con una caída que los profesionales sitúan en torno al 40%. El listón está tan bajo que mejorar los resultadose este año no implicaría, a priori, una gran noticia para los agricultores de Ibiza. Sin embargo, las precipitaciones que han caído regularmente desde finales de noviembre invitan a un optimismo moderado, sobre todo tras dos años de grave sequía.

No ha llovido suficientemente para aliviar los castigados acuíferos de la isla, pero ha servido para albergar cierta esperanza a corto plazo. Otro factor que alienta a los payeses, al menos a los ecológicos, es la puesta en marcha de un nuevo mercadillo semanal para ofrecer sus productos en Santa Eulària (ver despiece en la página siguiente), que confirma el auge de esta variante en la isla.

De momento, el mercado de los viernes de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, que este año cumplirá su quinta temporada, sigue siendo el gran referente de la venta directa para los agricultores locales. En plena cuesta de enero reúne a una docena de ellos y una actividad más que destacable para estas fechas.

Allí no falta Raimon Torres, del puesto Tierra de Ibiza (sa Vorera) y presidente de la cooperativa Sa Reminyola Agroecològica. «El año pasado fue de los peores de la historia», sentencia, y detalla que los efectos de la sequía agravaron las enfermedades de las plantas, como la acariosis, que arruinó buena parte de la cosecha de tomates.

Mal año

«Normalmente, una tomatera da unos ocho kilos, pero el pasado verano fueron dos o tres como mucho. Las pérdidas fueron muy elevadas», lamenta Torres. Por si fuera poco, la temporada de sandías también fue un desastre. «Los planteles traían un hongo y a muchos profesionales que sembraron campos enteros de sandías se les acabaron reventando todas», recuerda.

Tomates y sandías son los productos estelares del campo ibicenco en verano y copan buena parte de las ventas. De ahí que Torres calcule que la producción global del año pasado llegó a caer un 40% por la crisis de estas dos cosechas.

En cambio, sus perspectivas para 2025 «de momento son muy favorables». No solo por la lluvia («ya se ha visto con los pebrassos, que el año pasado no hubo»), sino también porque ya se ha dado alguna helada en Sant Mateu y «esto es una buena señal», advierte. En su caso, se nota con los calçots que ha traído al mercado y que ha empezado a recolectar esta semana.

Bernat Ramon es uno de los pocos afortunados que salvó sus cosechas de sandía y tomate. «Tampoco sembré mucha», precisa. En su finca de Can Tià (Sant Mateu), con una perforada de 180 metros, no ha sufrido falta de agua, pero ha tenido que gastar más que nunca por la sequía y las altas temperaturas, lo que le ha repercutido considerablemente en sus gastos.

Placas vs gasolina

«El sobrecoste en gasolina para extraer el agua ha sido, como mínimo, de un 20%», apunta. En cambio, ahora no tiene que recurrir a la perforada para toda la verdura que ha sembrado este invierno, como coliflor, brócoli, hinojo, col lombarda y rizada, así como aguacates («empiezan a estar en su mejor momento hasta mayo»).

«De momento, no he tenido que regar nada porque cada dos semanas está cayendo una lluvia buena. Además, con la humedad de la noche, la tierra no se llega a calentar y no se seca, así que este invierno va bien y esperemos que no se tuerza», valora.

Así y todo, para evitar los gastos del verano pasado, Bernat Ramon ha decidido adquirir placas fotovoltaicas para alimentar la bomba de extracción de agua. Sigue así el ejemplo del su vecino en el mercado Bartolo Ramon, que gestiona con una socia la finca de Can Raconada, en Buscastell.

«Sí que ha sido un mal año, pero yo no me puedo quejar porque nuestra finca tiene bastante agua», valora. Y, gracias a las placas solares, ha podido regar sin recurrir a un gasto extraordinario de combustible. «El agua estaba más profunda y salía con menos presión, con lo que se disparaba el gasto energético. Pero cuando más hace falta el riego es cuando hay más sol para las placas, así que me han venido de maravilla», destaca.

La fresa ibicenca

Rocco Bertinetti, de Els Corondà d’en Celleràs, sí que sufrió una mala campaña de sandía. Afortunadamente, pudo compensarlo con una gran añada para su especialidad, las fresas. «Han dado muy buenos resultados, aunque he tenido que regar mucho. A ver si sigue lloviendo este invierno y cambia la tendencia de estos dos últimos años», confía.

Pese al buen año para sus fresas, esta temporada dará descanso a una parte de la finca que explota en Sant Miquel. «Hemos tenido dos hectáreas sembradas casi todo el tiempo, con mucho consumo de agua, y hay que dejar rotar una parte», indica.

Las dos clientas en busca del pak choi de Can Fontet no pueden evitar llevarse también queso de Ses Cabretes después de catarlo. Además del tradicional de la casa, Fina Prats les anima a probar el queso azul de cabra que han empezado a comercializar esta temporada. En su caso, la falta de lluvia impidió que pudiera alimentar a su ganado con forraje propio, mientras que este enero los payeses vuelven a sembrar.

«Las cosechas de verano también nos fueron muy mal. En mayo hizo poco calor, pero de repente llegaron unas temperaturas muy altas y acabaron con los tomates», se resigna. No corrieron mejor suerte las sandías de Can Fontet.

A corto plazo, sus perspectivas mejoran considerablemente, sobre todo tras los buenos resultados de la patata de invierno. Al margen de las condiciones meteorológicas, Prats, como productora ecológica, se congratula de que en Ibiza no deja de crecer, año tras año, el número de jóvenes que apuestan por dedicarse al campo con métodos orgánicos. «Cada vez somos más. Hay muchas ganas y vocación. A ver si el tiempo acompaña», desea.

