El Consell Insular d’Eivissa garanteix la gratuïtat del transport públic, en les mateixes condicions que les actuals

El Consell Insular d’Eivissa informa que a dia d’avui està totalment garantida la gratuïtat del servei públic d’autobús en les mateixes condicions que fins ara, és a dir, per a tots els titulars d’un bo de transport en vigor expedit per la institució. D’aquesta manera es nega rotundament que la incapacitat del govern de l’Estat de poder aconseguir una majoria parlamentària suficient per convalidar el decret que havia de garantir l’aportació al Consell d’Eivissa, posi en perill aquest dret assolit pels eivissencs, gràcies a la iniciativa de la pròpia institució insular l’any 2022.

En aquest sentit, s’ha de recordar que en 2022, davant l’augment descontrolat de la inflació de preus, provocat per la invasió de Rússia sobre Ucraïna, el govern de Pedro Sánchez oferí assumir la gratuïtat de les línies de tren i metro a l’illa de Mallorca i rebaixar un 70% el preu del bitllet d’autobús a l’illa d’Eivissa. Una desigualtat que no es va permetre gràcies a la iniciativa del Consell d’Eivissa que, des de la seua presidència anuncià el 8 d’agost d’aquell any la gratuïtat absoluta per a tots els portadors de les targetes de transport del Consell Insular.

Pressupost garantit

A més, es dona la circumstància que el Govern de l’Estat no cobreix realment el 100% del cost que té aquest servei, que ha de ser assumit inicialment de manera total pel Consell d’Eivissa que rep únicament un reintegrament parcial per part del govern central.

Per tot això, i davant la possibilitat que ha esdevingut una realitat, que el Govern d’Espanya no sigui capaç d’aprovar aquest compromís, atesa la seua feblesa parlamentària, el Consell d’Eivissa havia garantit fons suficients al Pressupost de la institució per a l’any 2025 per poder tenir un servei d’autobús gratuït, com fins ara.