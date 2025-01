Los Salvajes: «No somos clones de los Rolling Stones, pero profesamos el stonianismo»

Hace doce años resucitó la mítica banda de los 60 Los Salvajes, que este domingo será el plato fuerte de la 'XII Paella Musical' de la asociación Retro, que arrancará a las 13.30 horas en el Hotel Puchet, en Sant Antoni. De la formación original, solo queda en activo el batería, Delfín Fernández, que con 77 años sigue al pie del cañón, velando por mantener la esencia de los conocidos como los Rolling Stones españoles por sus versiones en castellano de éxitos de ‘sus satánicas majestades’.

Delfín Fernández, batería de Los Salvajes. / Los Salvajes

¿Cómo han planteado la actuación de este domingo en Sant Antoni?

Lo que tocaremos es básicamente todo repertorio de nuestra discografía. Solo hay un par de temas que no están grabados, pero que también tocábamos en nuestra época dorada. Empezaremos los cuatro Salvajes, que iremos desgranando los diferentes temas y en la parte final, compuesta por diez canciones, aparecerá en escena nuestro invitado, Frank Andrada, que fue bajista de Los Gatos Negros en los 60 y que, como brindis a esta banda, cantará uno de sus éxitos, ‘Cadillac’. Será más o menos una hora y media de concierto.

¿Qué queda en la actual formación del espíritu de Los Salvajes originales?

La misión de Los Salvajes ahora no es otra que mantener lo que nos llevó a ser un grupo puntero en la década de los 60. Todas las canciones que tocamos ahora conservan el estilo de antes, puesto un poco al día porque con los años uno evoluciona un poco, pero siempre preservando ese espíritu salvaje. No hemos hecho inventos de poner ni teclados ni nada. Hemos sido siempre un grupo guitarrero y eso sigue. Nos llamaban los Rolling Stones españoles y ese título aún se mantiene. Ellos llevan mucha más parafernalia y nosotros seguimos conservando nuestra esencia. Los Salvajes cumplimos 63 años y hemos intentado mantener lo que nos ha caracterizado siempre, tocando muchos temas que son composiciones nuestras y las versiones de otros grupos, que también nos llevaron al éxito y que siempre hacíamos por imposición de la discográfica. La gente creía que muchas eran canciones nuestras porque en aquel tiempo no había la información que hay ahora. Por ejemplo, te puedo contar una anécdota que vivimos con el tema ‘Paint it Black’ de los Rolling Stones y la versión que hicimos nosotros, que se llama ‘Todo negro’. En aquellos tiempos íbamos a algunos sitios que nos decían: «Hay un grupo inglés que se llama The Rolling Stones que os ha traducido ‘Todo negro’ y la han grabado». No veas qué cachondeo teníamos con eso. También en aquellos momentos la gente prefería las versiones en español. Hoy todo el mundo más o menos entiende el inglés y le gustan las versiones originales, pero entonces se agradecía que se tradujesen, sobre todo porque entendían lo que se decía, aunque en muchas ocasiones no eran traducciones literales. Nosotros, partiendo de lo que ellos decían, hacíamos nuestra propia composición.

"Los Stones han creado una forma de tocar y una forma de vestir y hasta una forma de pensar"

Me gustaría que nos detuviéramos en un punto que ha comentado hace un momento. Ha dicho que lo de hacer versiones era una imposición de la discográfica.

Sí. Nosotros estábamos en EMI, La Voz de su Amo, que era la discográfica de los Beatles y que en aquellos tiempos tenía también a Los Mustang, a los que les hacía grabar en español todo lo que salía de la banda británica. EMI buscaba unos Stones y vieron que nosotros dábamos el perfil. Lo que sí pactamos con la compañía es que en cada EP que grabáramos por lo menos hubiera un tema nuestro, y eso se respetó, en algunos se metieron hasta dos. Y así funcionábamos. Ellos nos daban la versión original y nosotros le dábamos nuestro toque.

De pie, de izquierda a derecha, Gaby Alegret, Julián Moreno, Sebas Sospedra y Andy González. Sentado, Delfín Fernández. / Los Salvajes

¿Les ha pesado la etiqueta de los Rolling Stones españoles?

Bueno, por un lado, ha supuesto cierta responsabilidad y siempre hemos querido mantener una distancia con esta etiqueta. No somos clones de los Rolling Stones, no copiamos como hoy hacen muchos grupos. Lo que sí tenemos es el espíritu del grupo, porque los Stones han creado una forma de tocar y una forma de vestir y hasta una forma de pensar. Y nosotros nos hemos identificado con ellos. Durante nuestra estancia de seis meses en Alemania, entre el año 64 y 65, conocimos mucho a los grupos ingleses y tocaba elegir o los Beatles o los Rolling y nos pareció que el estilo stoniano iba más con nuestra forma de ser, porque era un poquito más gamberrete. Para nosotros también han sido referentes otras bandas británicas como los Who o Animals, pero al llegar aquí lo primero que tuvimos que grabar en español fue ‘Satisfaction’ y la discográfica nos vendió como los Rollings Stones españoles y con eso nos hemos quedado. Lo llevamos con orgullo porque verdaderamente no somos los clones, nos inspiramos en ellos, por decirlo de alguna manera, profesamos el ‘stonianismo’.

A Los Mustang les fue muy bien haciendo versiones en castellano de las canciones de los Beatles. ¿Cómo les fue a ustedes haciendo lo mismo con los temas de Los Rolling Stones?

Bien. Lo que pasa es que Los Mustang grabaron muchas cosas de los Beatles y nosotros realmente en la década de los 60 de las 40 canciones que grabamos solo cuatro eran de los Stones. Es curioso, pero esas cuatro han hecho que nos identificaran siempre, también ahora, como los Stones españoles y nos ha ido bien. Hemos ganado dinerito con estas versiones y los Rolling también con nosotros porque los royalties les repercutían a ellos.

"La década de los 60 fue un momento de efervescencia, en el que todo el mundo tenía ganas de crear grupos"

Remontémonos a los inicios de Los Salvajes, en 1962. ¿Cómo nació el proyecto?

Podemos decir que Francesc Miralles fue el fundador nato de la banda. Él tenía otro grupo que se llamaba Los Pumas y que se deshizo y quería seguir con la música. Éramos vecinos y fue él el que me metió en el tema. Yo sentía algo de ilusión por ser baterista y con unos palos tocaba en la barandilla del balcón de mi casa, mientras él, en el suyo, estaba con la guitarra. Vio que tenía sentido del ritmo y me propuso tocar juntos. Luego llegó Gaby Alegret (voz) y se creó el embrión. Después se sumó Andy González (guitarra solista), que a su vez trajo a su amigo Sebastián Sospedra (bajo). Aquel era un momento de efervescencia, en el que todo el mundo tenía ganas de crear grupos, en cada calle había tres o cuatro. Era una cosa tremenda. Hoy también hay muchas bandas, pero lo tienen francamente más fácil porque hay locales de ensayo. Entonces no había nada, ensayábamos en casa y nos apañábamos con lo que podíamos, pero había ganas.

Cuando la banda se creó, usted era apenas un adolescente...

Tenía entonces catorce años y hasta hoy. La semana pasada cumplí 77 años y me parece mentira que a esta edad esté haciendo algo que empecé a hacer con catorce. No me lo podía imaginar entonces porque tampoco me imaginaba que el rock duraría tanto. Pensábamos que cuando los grupos de rock llegaran a los 30 o 40 años ya seríamos viejos para hacer esto, pero los Rolling Stones y Paul McCartney y muchas otras bandas han demostrado que no, que con 80 años aún se puede estar en un escenario dando saltos. Y ahí estamos con las botas puestas hasta que aguante el cuerpo.

Delfín Fernández, batería de Los Salvajes, de joven. / Los Salvajes

¿Lo tuvieron difícil para hacerse un hueco en la escena musical de un país que en aquella época estaba a años luz del resto de Europa?

Claro, a Alemania fueron unos Salvajes y al cabo de seis meses volvieron unos Salvajes completamente cambiados. Sufrimos una metamorfosis. Fuimos allí aún con temas italianos y en Alemania aprendimos lo que era verdaderamente el beat, la evolución que ya en Europa se estaba manifestando y que en España entraba en muy pequeñas dosis. Nosotros volvimos aquí y tuvimos la suerte de enseguida fichar por EMI y empezamos a hacernos un hueco y en un año o dos llegamos a tener un sitio en la música española. Ahora ya no estamos en el candelero, pero aún somos un referente como un grupo puntero de los años 60. Por entonces en Cataluña teníamos Los Mustang y Los Sírex y en medio estaban Los Salvajes haciendo la puñeta. Que conste que siempre nos hemos llevado bien todos, pero cuando salíamos al campo de batalla cada uno luchaba por su pan.

¿Qué prefiere, el panorama musical español de los 60 o el actual?

Te voy a ser sincero, hay quien dice que aquello fue lo mejor, pero yo creo que cada década y cada juventud tiene su momento. Tengo nietos y, a veces, lo que escuchan no lo entiendo. Hoy en día hay grandes bandas también y hay muchos estilos. No vamos a hablar del célebre reguetón porque todo el mundo se mete con él, pero cuando uno está de fiesta no le viene mal un reguetón para moverse. Respeto todo lo que sale, hay buena y mala música, y cada uno es libre de elegir lo que le guste, en mi caso, para mí lo mejor es lo de mi época.

La 'Paella Musical' de la asociación Retro La ‘XII Paella Musical’ organizada por la Asociación Músico-Cultural Retro con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni arrancará el 26 de enero a las 13.30 horas en el Hotel Puchet, en Sant Antoni. El evento, presentado por Rafa Martínez, lo abrirá el grupo ibicenco Simple Rock. La comida la amenizará el boliviano Lucas Cayo, que tocará la flauta de pan. Los Salvajes actuarán como postre. Las entradas cuestan 25 euros.

