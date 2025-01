Los verdaderos ‘openings’ y ‘closings’

Poco a poco, año a año, sin que nos diéramos cuenta, las pruebas deportivas han ido asentándose en los extremos de la temporada y han cobrado una importancia que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, remarcó ayer durante el discurso con el que acabó la presentación de ‘Ibiza destino deportivo 2025’, celebrado en el Movistar Arena de Madrid, un acto enmarcado en la programación de Fitur: «Hace unos años, las temporadas las abrían las discotecas con sus openings y las cerraban con sus closings. Ahora, la temporada la abren y cierran las pruebas deportivas». Un cambio de paradigma que avalan los 12.000 deportistas que participaron en 2024, cantidad a la que hay que sumar sus acompañantes, así como el interés despertado en la planta hotelera, parte de la cual abre antes de tiempo para alojar a estos clientes. Es un filón que pocos quieren perderse. También, según Marí, no son pocas las pruebas deportivas que quieren sumarse a ese octeto de lujo. Por algo será.

La presentación tuvo lugar en una sala del Movistar Arena de Madrid. / J.M.L.R.

El acto fue presentado por los periodistas Nico de Vicente y Lourdes García Campos, voces y rostros muy conocidos para quienes siguen RTVE. Con la sala Leds abarrotada, el primero en subir al escenario fue el atleta olímpico ibicenco Marc Tur, reconocido por deslumbrar en los 50 km marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que destacó tanto el paisaje que rodea las pruebas como la temperatura excelente que hay en Ibiza, «lo que permite entrenar todo el año en el campo, la montaña o en el mar; lo tiene todo».

Cristina Palomo en la presentación. / J.M.L.R.

Laura Luengo, subcampeona de España de 5.000 metros en 2021, hizo luego de embajadora del 10K Ibiza-Playa d’en Bossa, que se disputará el próximo 9 de febrero, de la que subrayó que es «una de las pruebas más rápidas» del calendario gracias a que discurre a nivel del mar y a su trazado casi rectilíneo que permite coger ritmo, lo cual es un aliciente «para intentar batir récords nacionales e internacionales», dijo la atleta. Para ella, correr en esa pista supuso «un redescubrimiento de la isla». Con marca ya para poder disputar los mundiales, se propone utilizar ese 10K como preparación para el maratón, para «coger la chispa».

La regatista Mónica Azón. / J.M.L.R.

Elena Congost, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en maratón y plata en los 1.500 metros de los paralímpicos de Londres, fue la madrina de la Ibiza Media Maratón, que se disputará el 5 de abril. Dice que esta prueba tiene «un perfil muy bueno para hacer buenas marcas». Destacó, sobre todo, el emplazamiento, pues no es lo mismo correr en semejante paisaje que «en polígonos, parques o pistas de atletismo». Asegura que sufre más en la media que en la maratón. Se plantea un 2025 tranquilo, si bien esa carrera será para ella «un incentivo para disputar, ya en septiembre, una maratón».

Lourdes García habla con la atleta Elena Congost. / J.M.L.R.

El embajador de la Santa Eulària Ibiza Marathon, que se celebra el próximo 12 de abril, fue Dani Mateo, si bien participará este año en la semi. Es, reconoce, «un fijo» en las pruebas de Ibiza. ¿Motivo? «Sólo fijaos en que el que viene, vuelve». El 70% son extranjeros y el 50%, mujeres: «No vengo porque se corra rápido, sino por cómo se disfruta». Top 10 en el Campeonato Mundial de Atletismo de Doha 2019 en maratón, se mostró, eso sí, un poco chafado por no haber logrado ser seleccionado para el Europeo.

Aspecto que ofrecía la sala. / J.M.L.R.

Mónica Azón, cinco veces campeona mundial de vela en la clase 470, hizo las veces de embajadora de la regata Ruta de la Sal (17 al 19 de abril ), con la que soñaba desde que era niña, confesó: «Tiene una distancia accesible, es muy segura, muy controlada, hay muy buen ambiente y es el preludio para atreverse luego con regatas más largas», dijo de ella.

Dos leyendas: Alberto Contador y Miguel Indurain. / J.M.L.R.

Y el ganador de la triple corona (Tour, Vuelta y Giro) Alberto Contador fue, cómo no, el embajador de la Vuelta Ibiza MTB SIROKO by Shimano (del 18 al 20 de abril). Volverá a correrla porque, asegura, es un «lujazo» su recorrido. Y tras él subió al escenario otra leyenda, Miguel Indurain, cinco veces campeón del Tour, que presentó la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo. Ya la ha disputado cuatro veces: «Es de las pocas en que he vuelto», dice que por su ambiente y organización: «Y porque vas relajado; no te puedes perder. Aunque algunos vamos a rodar y otros a cerrar discotecas», dijo mirando a Contador.

Otra deportista de élite que hizo de embajadora, en este caso de la Ibiza Trail Maratón Festival, que se celebra el 25 de octubre, fue Cristina Palomo, vencedora de una de las carreras más duras de España, los 101 kilómetros en 24 Horas de la Legión, que dijo que quiere repetir para bajar aún más el crono, y eso que sacó 17 minutos a la segunda. Destaca de esa prueba que tenga lugar al final de la temporada: «Con la isla entera para nosotros».

Cerró las presentaciones Nuria Picas, campeona del Ultra-Trail World Tour en 2014 y referente en las carreras de montaña. Es la embajadora de los 3 Días Trail Ibiza (del 28 al 30 de noviembre), el closing real de la temporada. Desgranó la prueba por días: el primero, el viernes, se corre por el Patrimonio de la Humanidad, Dalt Vila; el sábado es la «etapa reina, con diferentes distancias para todos los públicos». Y «la guinda» tiene lugar el domingo, con la carrera de 10 kilómetros. Animó a Contador y a Indurain a sumarse a la prueba. Ya se verá si acuden a esa closing o a otra.