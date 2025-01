Ushuaïa Tower Ibiza dice adiós en Fitur

Ushuaïa Tower ya es historia. Hace apenas unos días Palladium Hotel Group anunciaba el aterrizaje en la isla este verano de una nueva marca: The Unexpected Hotels. Uno de sus hoteles más emblemáticos de Platja d'en Bossa, The Ushuaïa Tower, pasará a llamarse The Unexpected Ibiza Hotel. Dicho y hecho.

Esta mañana la cadena hotelera ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) sus apuestas para esta temporada. Una rueda de prensa celebrada en el estand 10D16 y que han protagonizado Jesús Sobrino, CEO, y Abel Matutes, presidente.

Presentación de Palladium esta mañana en Fitur / J. M. L. Romero

Uno de los detalles que ha llamado la atención de los asistentes a la presentación ha sido, precisamente, encontrarse ya con el nuevo nombre. Junto al archiconocido logo del colibrí, eso sí. Según explicó en su momento el grupo hotelero en un comunicado, la marca Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, nacida en 2011, evoluciona para dar paso al nacimiento de la nueva propuesta.

Suite "cualquier cosa puede pasar"

La implementación de esta nueva identidad de marca, detallaron, se llevará a cabo de forma paulatina, "culminando con la renovación para 2025 de The Ushuaïa Tower, que pasará a llamarse The Unexpected Ibiza Hotel". Sin embargo, el establecimiento, conocido por las llamativas flores de la fachada y la pantalla gigante, ya aparece renombrado en la página de reservas. De hecho, también se han renombrado ya las habitaciones, algunas de las cuales juegan con esta idea de lo inesperado: habitación 'no seas tímido' o habitación y suite 'cualquier cosa puede pasar'. "No pongas excusas. En esta suite de lujo, situada como si fuera la habitación playa perfecta, cualquier cosa puede pasar. Pero cuando decimos cualquier cosa, es cualquier cosa", se lee en la descripción de una de ellas.

Tal como Palladium Hotel Group anunció el pasado mes de abril, la nueva marca llega con el anuncio de expansión de la compañía a Emiratos Árabes Unidos. De hecho, The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences es el proyecto que el grupo desarrollará en la región. "De este modo, a partir de la próxima temporada (2025), el establecimiento ubicado en Platja d'en Bossa, continuará sorprendiendo a fieles y nuevos visitantes con su propuesta única que combina alojamiento, gastronomía y entretenimiento, en sus dos espacios: el renovado The Unexpected Ibiza Hotel, con 181 habitaciones y suites, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel con 234 habitaciones y suites", indican desde Palladium.