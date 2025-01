«Repunta» el turismo familiar en una temporada que será similar a la de 2024

«2025 pinta bien»

Según María Costa, la nueva presidenta de la Federación Hotelera pitiusa, «la nueva temporada pinta bien». Será, a su juicio, «equiparable a la de 2025». Respecto a su relación con Vibra Hotels, considera que están en vía de profesionalizar y mejorar diversos aspectos de la federación. Preguntada por qué no intentó dialogar con Palladium tras el anuncio de que se iba de la Federación, fue tajante: «Si dices desde el principio que te vas, es que no hay margen para hablar. No es cuestión, en ese caso, de intentar convencer ni de ir detrás de nadie».