Pateras en Ibiza: «Nuestro objetivo principal es salvar vidas en el mar»

La llegada frecuente de pateras a Ibiza y Formentera es el tema de conversación que se trata en algunos corrillos de las personas que asisten este miércoles al acto de presentación, en es Botafoc, de la Salvamar ‘Naos’. Es la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Vila que sustituye, desde hace unos tres meses, a la ‘Acrux’. «Es necesario gestionar el hecho migratorio, pero siempre debemos tener claro que hemos de salvar las vidas tanto de las personas que llegan en condiciones pésimas a las costas del Estado español, como de aquellas que navegan en sistemas regulares. El objetivo es salvar vidas», expone la directora de la Administración del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch.

Todas las imágenes de la nueva embarcación de Salvamento Marítimo en Ibiza / Vicent Marí

Recientemente se han hallado tres cuerpos sin vida de hombres en la costa de Formentera y los indicios apuntan a que podría tratarse de migrantes. ¿Se ha podido confirmar si lo eran? «No. Al 100%, no», respondió Guasch ayer cuando se le preguntó por esta cuestión. En todo caso, es evidente que este tipo de tragedias pueden ocurrir, teniendo en cuenta las condiciones en las que embarcan y navegan estas personas, añade. «Durante la travesía, si las mafias sin escrúpulos meten a gente en una embarcación en la que no se garantiza su seguridad y en condiciones meteorológicas totalmente adversas, es probable que ocurra. Ojalá no pasase y no existiesen estas mafias, pero lo que tenemos que hacer es gestionar en cuanto localizamos una embarcación que se encuentra en peligro», señala.

Sobre los SIVE (radar del Sistema Integral de Vigilancia Exterior), explica que hay uno en Ibiza y que está pendiente la instalación de otro en Formentera. Guasch afirma que ahora esto se encuentra en la fase técnica de recabar los permisos y de obtener la valoración correspondiente. «Esperamos que en breve lo podamos instalar». De todos modos, tanto la directora insular como el director general de la Marina Mercante y presidente de Salvamento Marítimo, Gustavo Santana, subrayan que los desafíos que enfrentan las aguas pitiusas, y por los que Ibiza (además de Xàtiba) es el punto en el que el Estado presenta esta semana una nueva embarcación base, no son únicamente los de la inmigración irregular. Así, recuerdan el intenso tráfico de embarcaciones de recreo o comerciales, o el aumento del turismo náutico y de costa.

Geografía compleja

«A todo esto se le suman los 280 kilómetros de costa, en ocasiones de difícil acceso, con acantilados. Es un entorno diverso, extenso y accidentado que hace que el servicio de Salvamento Marítimo sea un desafío. Por ello es esencial tener embarcaciones dimensionadas a esta realidad y las ‘Salvamar’ lo son. Están especialmente diseñadas para realizar rescates en situaciones de alto riesgo, ya sea en zonas cercanas a la costa o en altamar. Son claves para la eficiencia y la rapidez», apunta Guasch durante los parlamentos institucionales ante la presencia de una larga lista de autoridades y trabajadores. Y es que en este asunto están implicados la tripulación, Salvamento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Capitanía Marítima, las Administraciones locales, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, Autoridad Portuaria o Cruz Roja. Marco Martín, patrón de la ‘Naos’, hace hincapié en que «el trato a una persona migrante no es diferente» al que se presta a cualquier otra persona que Salvamento Marítimo rescata: «Nos dedicamos a salvar vidas humanas, sean migrantes o no».

Dicha embarcación «tiene una autonomía de 400 millas náuticas (unos 740 km) a una velocidad de 28 nudos», además de que «pesa 39 toneladas y tiene una capacidad de tiro durante los remolques de seis toneladas», detalla Salvamento Marítimo.

Santana avanza que este año se repetirá el plan piloto que se puso en marcha el verano pasado en Formentera, isla a la que se asignó una embarcación de Cruz Roja de viernes a domingo. «En el verano pasado, se realizaron 28 intervenciones» en el marco de dicho plan piloto, añade acompañado por el director de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena. «Y Formentera está apoyada también por los medios que hay en Ibiza». Salvamento Marítimo cuenta en Balears con seis embarcaciones ‘salvamar’ en total, un buque remolcador y un helicóptero, así como con otras tres embarcaciones conveniadas con Cruz Roja, de ocho metros de eslora cada una.

