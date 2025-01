Los mejores planes para el fin de semana de Ibiza y Formentera

El sofrit pagès es el protagonista de los actos de este fin de semana de febrero. El sábado Corona recupera la quinta edición del gastronómico concurso, que el año pasado se tuvo que aplazar por el mal tiempo. A las nueve de la mañana los equipos ya tendrán que estar dándole a los fogones con sus recetas secretas con las que convencer al jurado. Para que nadie tenga excusa para no presentarse, este jueves por la tarde el equipo de cocina del restaurante Cruce de Sant Rafel ofrecerán una lección magistral en la carpa.

Aunque sus días grandes ya han pasado, las fiestas de Sant Antoni y las de Santa Agnès aún colean. Mientras en Santa Agnès se concentran en el sofrit pagès, en Portmany este fin de semana será el más mágico de las fiestas. En sentido literal. El Espai Jove, por unos días una extensión de Hogwarts, acoge el popular WizarDracs (sábado y domingo de 11 a 18 horas), organizado por Dracs d'Eivissa. ¿Quién se apunta a perseguir la snitch? El domingo, además, la asociación de vecinos de Es Molí representa 'Història d'un premi' (12 horas Cine Regio) y a las 13,30 la acción se traslada al hotel Puchet, donde está prevista una paella musical de la asociación Retro con la actuación de Los Salvajes, entre otros.

En época de rebajas hay que animar las compras y Vila vive su primer fin de semana de dinamización comercial con talleres, conciertos y pasacalles. El viernes por la tarde en la plaza Enric Fajarnés i Tur y el sábado por la mañana en la calle Metge Riera Ferrer.

Hay mucha música en los días que se avecinan: Soulman Sal (jueves a las 19 horas en Can Jordi), The Rosemary Family (jueves, 20 horas en Cas Costas), Los del Varadero (viernes, 20 horas en Rosana's), Bluesmafia (sábado, 13 horas en Can Jordi), Crossroad (sábado, 16,30 horas en Rosana's), solistas de la Simfònica (sábado, 19 horas en Can Ventosa), Ones de Llum (sábado, 20,30 horas en la iglesia de Sant Antoni), noche tropical (sábado, a las 23 horas en el Teatro Pereyra) y 'Les fades dels somnis', para los más pequeños (domingo, 12 horas en Can Ventosa).

Y también mucho cine. Para todas las edades y los gustos. Desde proyecciones para los más pequeños, con la inauguración del ciclo 'Bestialment divertit' de Sant Josep a una nueva edición del cinefórum de la UIB con una película escogida, en este caso, por el Colegio de Enfermería de Balears. Pasando por una sesión más de Zinètic y de los 'Divendres de cine a Can Jeroni'. Y más actuaciones. Monólogos en el Pereyra con El Sevilla y Daniel Fez y magia mental con Aryel Altamar en el mismo local.

Los amantes de las publicaciones tendrán que escoger, ya que la revista Eivissa y el fanzine Discòrdia se presentan con apenas media hora de diferencia: el viernes a las 20 y a las 19,30 horas en la sede del Institut y en Sa Cultural. Y los apasionados por la arqueología tienen una cita con Marcus Heinrich Hermanns en el Club Nàutic de Sant Antoni, donde tratará de desentrañar qué hacer con el patrimonio arqueológico oculto.

Este sábado se volverán a encender las torres des Carregador en Ibiza y la de Punta Prima, en Formentera, para reivindicar los derechos humanos.

Jueves 23 de enero

Exposiciones

‘Artnt 02’. Muestra individual de Enrique Villalonga. Inauguración el viernes, 24 de enero, a las 19.30 horas en Filmótica Studio, en Ibiza. Exposición colectiva en el mismo espacio con obras también de Julia Fragua, Josep Rosales, Pedro María Asensio, Romanie, Goya Sandic y Júlia Ribas. Horario de martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 7 de febrero.

Fiestas de Sant Antoni

20 horas: 'Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood'. Presentación del nuevo documental de José Luis Mir. Auditorio Centro Cultural Cervantes. Entrada gratuita.

Fiestas de Santa Agnès

19 horas: Curso de elaboración de sofrit pagès con el equipo de cocina del restaurante Es Cruce de Sant Rafel. En la carpa.

Humor

El Sevilla: ‘La vida es rocanrol’, monólogo. 21 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Buena parte de los protagonistas de la Fira d'Art, durante su montaje. / Vicent Marí

Arte

‘Finissage’ de la Fira d’Art'. Jueves 23 de enero a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza. Realizado con el apoyo de la empresa Exclusivas Miró y de su marca Vila Vins.

Música

Soulman Sal. Concierto en solitario. Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

The Rosemary Family. Rumba, rock, funk... Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Viernes 24 de enero

Humor

Daniel Fez: ‘Vida regulinchi’, monólogo. 21 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Música

Los del Varadero. Rumba. Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s.

Cine

‘Anora’. De Sean Baker (EEUU). VOSE. Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni. Entrada: 6 €.

‘Contraté a un asesino a sueldo’, de Aki Kaurismaki (Finlandia, 1990) VOSE. Invitado COIBA Ciclo Cinefòrum UIB Eivissa. Sede de la UIB a las 18.30 horas. Entrada libre.

‘Divendres de cine a Can Jeroni’. Proyección de ‘Festen’, de Thomas Vinterberg, con coloquio con Ruth T. Quintas. A las 20 horas en Can Jeroni.

Tradición

Revista Eivissa. Presentación de la revista Eivissa (núm.76), a las 20 horas en la sede del Institut d’Estudis Eivissencs (vía Púnica, 29).

Conferencia

‘¿Qué hacemos con el patrimonio arqueológico oculto?'. Conferencia a cargo del arqueólogo Marcus Heinrich Hermanns dentro del ciclo de ‘Xerrades essencials’ del Club Nàutic de Sant Antoni. Modera el periodista Xescu Prats. 20 horas.

Literatura

‘Discòrdia’. Presentación del fanzine creado en el taller de escritura creativa impartido por la poeta Jèssica Ferrer. A las 19,30 horas en la librería Sa Cultural, en Ibiza.

Comercio

Dinamización. Talleres de globoflexia, pasacalles con Mickey y Minnie y concierto de Rebobinando. De 17 a 19.30 horas en la plaza Enric Fajarnés i Tur.

Sábado 25 de enero

Fiestas de Sant Antoni

9 horas: Trofeo de judo Festes de Sant Antoni. Competición de categorías menores, alevines y benjamines. En la sala de artes marciales de Can Coix. A cargo de SAMYD.

Trofeo de judo Festes de Sant Antoni. Competición de categorías menores, alevines y benjamines. En la sala de artes marciales de Can Coix. A cargo de SAMYD. 11 a 20.30 horas: WizarDracs. Fin de semana mágico con los Dracs d’Eivissa dedicado al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, yincanas, quidditch, funkobingo, concurso de cosplay, quiz, chroma y photocall. En el Espai Jove.

Fiestas de Santa Agnès

9 horas: V Concurs de sofrit pagès Festes de Corona. Inscripciones en el 661.776.550 (plazas limitadas).

V Concurs de sofrit pagès Festes de Corona. Inscripciones en el 661.776.550 (plazas limitadas). 14 horas: Sofrit pagès a precios populares. En la carpa.

Sofrit pagès a precios populares. En la carpa. 18 a 00 horas: Actuaciones de Irene Ponce (18 horas), Esta me la sé (20 horas) y Dj Yor D (22 horas).

Concurso de Sofrit Pagés en Santa Agnés. / J.A. RIERA

Música

Concert de Solistes. La Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Damián Boluda, presenta piezas con solos de trompeta, fagot, bombardín y batería.

19 horas en Can Ventosa. Entrada gratuita.

‘Ones de llum’: Ciclo de conciertos visuales de música clásica y arte creado con videomapping a cargo de Eivissa Escènica. 20.30 horas en la iglesia de Sant Antoni. Entrada libre (las entradas se podrán recoger 45 minutos antes del concierto) hasta completar el aforo.

Bluesmàfia. Blues y swing. Sant Josep és Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Crossroad. Rock y blues. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

Noche Tropical. Con Calle Boogaloo Fiesta Cuban House Social Club. Desde las 23 horas en Teatro Pereyra Ibiza. Entrada libre.

Cine

‘La vida secreta de tus mascotas’. Proyección dentro del ciclo ‘Bestialment divertit’. A las 18.30 horas en Can Jeroni. Entrada gratuita.

Literatura

‘Dissabte de contes’. Con David y Monma a las 12.30 horas en la Sala Jordi Juan Riquer, en la biblioteca municipal de Eivissa, en Can Ventosa. Prioridad para los niños. Con motivo del Día de la no violencia y de la paz, que se celebra el 30 de enero.

Autodefensa

Curso de defensa personal. A las 17 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Impartido por el psicólogo Juan Carlos Palomino y el cinturón negro de Jiu Jitsu Carlos Alexandre. Inscripción en el propio Casal o en el 971397626 o igualtat@eivissa.es.

Derechos humanos

‘Encesa de torres, talaies i talaiots’. Encendido con bengalas y humo de las antiguas torres de defensa del Mediterráneo por los derechos humanos. A las 13 horas en la Torre des Carregador, en Sant Josep (Eivissa) y en la sa Punta Prima (Formentera). Organizado por Amnistía Internacional y el Fons Pitiús de Cooperació.

Comercio

Dinamización. Pasacalles con Mickey y Minnie, concierto de Rebobinando y juego ‘El suelo es lava’.. De 11 a 13.30 horas en la calle Metge Riera Ferrer.

Domingo 26 de enero

Fiestas de Sant Antoni

11 a 18 horas: WizarDracs. Fin de semana mágico con los Dracs d’Eivissa dedicado al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, yincanas, quidditch, funkobingo, concurso de cosplay, quiz, chroma y photocall. En el Espai Jove.

WizarDracs. Fin de semana mágico con los Dracs d’Eivissa dedicado al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, yincanas, quidditch, funkobingo, concurso de cosplay, quiz, chroma y photocall. En el Espai Jove. 12 horas: 'Història d’un premi'. Representación teatral de esta obra original de Vicent Serra, a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación de vecinos de Es Molí. En el Cine Regio.

'Història d’un premi'. Representación teatral de esta obra original de Vicent Serra, a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación de vecinos de Es Molí. En el Cine Regio. 13:30 horas: Paella musical. A cargo de la Asociación Músico-Cultural Retro. Actuaciones del mítico grupo de los años 60 Los Salvajes (Barcelona), Simple Rock (Ibiza) y Lucas Cayo (Bolivia). Venta anticipada: hotel Puchet, Librería El Quijote y Estanco Subirà. En el hotel Puchet.

Música

Concierto didáctico. ‘Les fades dels somnis’. Para niños de 3 a 11 años. Con la compañía Art3 (Lucía Herranz, soprano; Rocío Osuna, danza; y Elvira Ramón, piano). De 12 horas, en el Espai Cultural Can Ventosa. Detalles en la web ‘festivalmusicajove.com’.

Magia

Aryel Altamar: ‘Mis recuerdos’, magia mental. 19 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

EXPOSICIONES

'Art d'Eivissa'. Fondo de arte del Consell Insular (2022-2024), parte figurativa. Inauguración jueves 16 de enero a las 20 horas en Sa Nostra Sala, en Ibiza. Horario de visita: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 28 de febrero.

‘El camino’, de Cris AC. Muestra fotográfica con textos en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni. Inauguración el jueves 16 de enero a las 18.30 horas con acompañamiento musical de la chelista Mónica Marí. Horario de visita: de miércoles a viernes de 17 a 20 horas y los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 1 de febrero.

‘Club 27’. de Raúl Moya. Una exposición de dobles caricaturas de leyendas de la música que fallecieron a los 27 años, "en versión viva y cadavérica". Can Jordi Blues Station. Hasta el 2 de marzo.

‘Calima en las Pitiusas’, exposición individual de Matilde Hernández. Inauguración el viernes 17 de enero a las 19 horas amenizada por el dúo de flauta travesera y guitarra Salicornia. En Ocean Drive Ibiza. Hasta el 5 de febrero.

Una de las obras de Matilde Hernández de la exposición 'Calima en las Pitiusas'. / M.H.

Júlia Ribas. Proyecto de arte local Artnt 02 en Filmòtica Studio de Vila. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Del viernes 9 al 23 de enero

Malvina Kang Hughes. 'Arco de la verdad', pinturas. Inauguración el 10 de enero a las 18.30 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de enero.

Anthony Gofer. Pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de abril.

Fira d’Art. Exposición colectiva de Navidad con Ángel Zabala, Aïda Miró, Álvaro Mendoza, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Enric Riera, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, María Catalán, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

'Eivissa, quan la mar abraça la història'. Exposición de fotografía sobre el Patrimonio de la Humanidad, con los fotógrafos Salvatore Aquilano, Santiago Barberán, Joan Costa, Cristina López, Vicent Marí, Juan Pacheco y Toni Pomar. Claustro del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas. Hasta el 31 de enero.

'Colectiva de invierno'. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

'Eivissa, Patrimoni en esprai'. Exposición de arte urbano sobre el Patrimonio de la Humanidad, con los artistas Zsar, Fossi, Ruinseñor, Pief, María Vila y Mondobiq. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas. Hasta el 16 de febrero.

Colectiva de Navidad en Espacio Micus. Obras de Adriana Meunié, Ruzá Spak y Vicent Ferrer Barbany. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Hasta abril de 2025.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

‘Artnt 02’. Muestra individual de Enrique Villalonga. En Filmótica Studio, en Ibiza. Exposición colectiva en el mismo espacio con obras también de Julia Fragua, Josep Rosales, Pedro María Asensio, Romanie, Goya Sandic y Júlia Ribas. Horario de martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 7 de febrero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 horas y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.