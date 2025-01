Maribel Isidoro Moreno: «El Ib-Salut debería solucionar la falta endémica de matronas en Ibiza»

El próximo 30 de enero, un día antes de cumplir los 69 años, Maribel Isidoro Moreno(Barcelona, 1956) dirá adiós a 44 años como comadrona. En estas más de cuatro décadas de carrera ha trabajado mucho y muy duro y, aunque se ha enfrentado a momentos difíciles y a mucho estrés, no duda al decir que ha sido «muy feliz» en su trabajo. Empezó en la profesión en 1981, cuando llegó a Ibiza para trabajar en la Clínica Vilás, donde estuvo nueve años.

Tres meses después de instalarse en la isla empezó a compatibilizar esta labor con la de matrona de APD (Asistencia Pública Domiciliaria) en Santa Eulària, «cuando no existían los centros de salud» y el municipio tenía «unos 10.000 habitantes». La pequeña consulta que tenía con el doctor Antoni Pallicer estaba en la calle Sant Jaume. «Compartíamos instalaciones con la Policía Local», comenta como curiosidad. Estuvo allí de interina trece años, hasta que en 1994 Sanidad convocó oposiciones «después de veinte años» y se presentó. «La convocatoria llegó cuando peor me iba, cuando mi hija tenía dos años y mi hijo, cuatro», explica. «El 1 de febrero de 1995», lo recuerda como si fuera ayer, tomó posesión de su plaza fija como matrona en el centro de salud Can Misses.

¿Por qué ha decidido jubilarse a los casi 69 años y no lo ha hecho antes?

Por tres motivos, porque mi marido es tres años más joven y se ha jubilado ahora; porque mis hijos están fuera de la isla y porque no soy abuela. Si hubiera tenido un nieto me quito la bata antes.

¿Qué le motivó a convertirse en matrona?

Quería la vida, ayudar a nacer. Cuando estaba estudiando tercero de Enfermería, hice prácticas en el Hospital Clínic de Barcelona en una planta, la de Otorrinolaringología, en la que se producían muchos fallecimientos. El impacto fue tan fuerte que tuve claro que mi camino era este y acerté, si hubiera tomado otro creo que no lo hubiera hecho bien.

¿Y la profesión ha sido como la imaginó entonces?

Sí, ha sido una labor muy satisfactoria y muy intensa. Estoy contenta de haber ayudado a tantas madres en su cuidado y en la prevención de complicaciones obstétricas y de haber salvado la vida de muchos bebés. Considero que he hecho un buen trabajo, estoy satisfecha. He sido muy feliz con mi trabajo.

Maribel Isidoro,en la imagen con la rueda de obstetricia, lleva en el centro de salud Can Misses desde 1995. / J.A. Riera

¿Lleva las cuentas aproximadas de los bebés ibicencos que habrá ayudado a traer al mundo en todo este tiempo?

No sé exactamente, es difícil de calcular, pero unos miles.

En estos 44 años de carrera la isla y la atención sanitaria han evolucionado mucho. ¿Cómo era su labor en los años 80 y cómo es ahora?

En estos 44 años se ha producido un crecimiento poblacional enorme en la isla, pasando de los 60.000 habitantes que había en 1981 a algo más de 163.000 (según los datos del Instituto Nacional de Estadística de octubre de 2024), que en verano llegan casi a los 340.000. Además, la evolución en la Atención Primaria ha sido tremenda. En 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad y eso supuso un cambio abismal dando cabida a la atención y a la prevención primaria y a la creación de los centros de salud. En los años 80 y 90 la atención a las embarazadas era muy básica y no se hacían ecografías. Se puede decir que parir ahora, en general, es mejor que hace 45 años. Desde hace unos quince años tiene cabida el respeto y el deseo de la futura madre, que se recoge en el plan de parto. Actualmente la atención que ofrecemos es muy completa y las pacientes, como tienen formación e información, ya vienen demandando el tipo de asistencia que quieren. Todo eso con el agravante de que durante muchos años en Ibiza solo hemos sido cuatro matronas de Atención Primaria. Hace quince años pasamos a ser cinco y en la actualidad somos diez.

"Ha aumentado la carga asistencial de las comadronas"

¿Y con diez es suficiente?

No, porque el ratio de partos al año no se ha duplicado con respecto a hace diez años, pero ha aumentado la carga asistencial porque nos han metido el cribaje para prevenir el cáncer de cérvix de toda la población adscrita al centro, además de cultivos vaginales de todo tipo. La falta de matronas es un problema endémico de Ibiza que la administración pública debería intentar solucionar. El Ib-Salut no puede demandar y demandar y no poner más personal.

Hablando de nuevo de cómo han cambiado las cosas en las últimas décadas, me gustaría hacer referencia al hecho de que cada vez los hijos se tienen a edades más tardías...

En efecto. Cuando yo empecé las mujeres que atendía tenían entre los 22 y los 25 años y en estos momentos la media está entre los 30 y los 35 años y va in crescendo. Me jubilo atendiendo a una madre de 53 años.

Descríbame lo más brevemente posible el trabajo que hace una matrona en Atención Primaria hoy en día.

En una primera visita de la embarazada, entre otras cosas, le tomamos la tensión, el peso, la talla, y el índice de masa corporal, porque en el caso de ser superior a 30 se le hace un análisis para descartar que tenga diabetes. Asimismo, ofrecemos información general de alimentos y tóxicos. También preguntamos la fecha de la última regla, si tienen alergias, antecedentes ginecológicos y obstétricos y antecedentes familiares, si su ciclo menstrual es largo o corto y si tienen el programa citológico al día. Además, solicitamos una primera analítica muy completa. En esa primera visita nos toca también cumplimentar el programa obstétrico. A partir de ahí hay un seguimiento mensual intercalado con ecografías y una segunda analítica. Después de la primera ecografía se les pide cita con el dentista. A las 30 semanas administramos la vacuna de la tosferina y entre las 30 y las 32 semanas ofrecemos el programa de preparación al parto, realizamos una tercera analítica y un cultivo vaginal y damos cita para la analgesia epidural. Hacemos, además, un seguimiento más exhaustivo de la tensión y el peso en algunas pacientes . En la recta final antes del parto hacemos control cada dos semanas y estamos informados de cuándo es la cita para monitores en el hospital. Nuestro trabajo finaliza con una visita posparto para evaluar cómo ha ido, animar a la lactancia si la madre lo desea y poner al día el programa de citologías y de planificación familiar.

"Lo más bonito para mí es atender partos"

¿Qué es, en su opinión, lo más bonito y lo menos agradecido de su trabajo?

Lo más bonito es atender partos, que lo hice hasta que me saqué la oposición de comadrona en Atención Primaria. Yo sé lo que sé en buena parte gracias a estar en miles de partos. Es lo que me ha hecho más feliz. Lo que menos me ha gustando ha sido trabajar con estrés estos últimos años, sobre todo en verano, cuando el aumento de población es bestial y muy demandante. La experiencia es lo que me ha salvado todos estos años.

Dígame algunos de los consejos básicos que suele dar a las futuras madres en la primera visita.

El primer mensaje que les transmito es que no están enfermas. Lo segundo que les digo es que paran en la pública, porque el Hospital Can Misses está muy bien. Luego les voy informando paulatinamente de las diversas pruebas y cribajes prenatales. También facilito algunos consejos dietéticos como que hay que comer por uno y no por tres; que no hay que beber ni fumar ni consumir otras sustancias tóxicas; y que hay que moverse, porque el movimiento es salud.

¿Puede contarme alguna anécdota o episodio que recuerde con cariño en estas más de cuatro décadas que lleva de matrona?

Tengo infinitas anécdotas. Recuerdo, por ejemplo, que hará unos veinte años salía del centro de salud Can Misses en dirección al hospital y me encontré en el camino con una mujer que iba con una niña y un carrito de bebé y se dirigió a mí para darme las gracias porque había visto su monitor, no me había gustado y la había mandado a paritorio.

¿Qué es lo que va a echar de menos cuando se jubile el próximo día 30?

Nada. Ha llegado el momento.

¿Ya sabe a qué se va a dedicar a partir de ahora?

Sí, me voy a dedicar a mis hobbies: a ir a natación a diario, a caminar, a viajar y a la artesanía tradicional ibicenca. Estoy en la colla de Jesús y he aprendido a hacer espardenyes, sombreros de palmito, senallons, instrumentos musicales y ahora estoy confeccionando un traje de gonella.

