Paradores garantiza que el de Ibiza abrirá este año a pesar del retraso

El esperado Parador de Ibiza no abrirá coincidiendo con el inicio de la temporada turística, la última ilusión del alcalde, Rafael Triguero, que soñaba con que la puesta de largo coincidiera con los festejos por el 25 aniversario del Patrimonio de la Humanidad el pasado mes de diciembre. Pero lo hará a lo largo de este año. A ello se comprometió la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, con el alcalde en su encuentro en Fitur.

«Nos han garantizado que el parador de Eivissa será el número 99, no el cien», señaló un portavoz municipal apenas unos minutos después de la reunión que tuvo el primer edil con el jefe de gabinete de Sánchez, que en ese momento tenía otro compromiso. «Si se puede abrir en el mes de mayo no lo hará en junio y, si puede ser a finales de abril, no se abrirá en mayo», insistieron desde el Consistorio.

Decoración y obras de arte

El retraso, recordaron, se debe a unos «problemas técnicos» detectados en el edificio en el traspaso del edificio de Turespana a Paradones. Unos problemas en los que, según aseguraron al alcalde de Eivissa, están trabajando y se podrán solventar en unos meses. De hecho, le garantizaron que mientras se acaban de solucionar estos imprevistos se está avanzando en otros aspectos: licitaciones, decoración, obras de arte...

La intención, explican sobre estos dos últimos aspectos, es que la decoración del establecimiento refleje el espíritu de la isla. En cuanto a las obras de arte, se están comenzando a estudiar los fondos que tiene Paradores para estudiar qué sería lo mejor para Eivissa, donde no se descarta, tampoco, recurrir a obra local.

China pregunta por el Parador de Ibiza

«No hay fecha, pero Paradores lo que querría es abrirlo ya. El de Ibiza será la estrella de los paradores», apuntó un portavoz municipal. Entre los aspectos que lo convierten en la joya de la corona mencionaron el hecho de estar en un edificio antiguo como es el Castillo, tener vistas al mar, estar en una isla y, sobre todo, en una isla como Eivissa, con un concepto moderno de turismo y que interesa a todo el mundo. «Esta misma mañana el concejal de Turismo, Rubén Sousa, se ha reunido con unos agentes de turismo de China y lo primero que le han preguntado es por la apertura del Parador», relata este mismo portavoz.

Antes de la reunión del alcalde con los responsables de Paradores, éste participó en un encuentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad con Raquel Sánchez.