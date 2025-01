El Consell garantiza la gratuidad del bus todo el año en Ibiza con fondos propios

Los residentes en Ibiza tienen garantizada la gratuidad universal del transporte público durante todo el año a pesar de que ayer el PP, Junts, Vox y UPN tumbaran en el Congreso de los Diputados el decreto ómnibus en el que se incluía la ayuda del Estado para financiar este servicio, entre otras medidas de calado, como la subida de las pensiones o las ayudas a los afectados por la dana.

El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, explica que, dada «la inestabilidad» del Gobierno central y como había muchas posibilidades de que se produjera la tormenta política de ayer en Madrid, el gobierno insular del PP decidió incluir en el presupuesto de este año el coste de la gratuidad universal del servicio de autobús público. Por lo que, pase lo que pase ahora en Madrid, el Consell ha previsto con fondos propios el coste de la gratuidad del autobús para los residentes. «Nada cambia», subraya.

Mariano Juan recuerda que hasta finales de diciembre, el Gobierno central no anunció la prórroga de la financiación del transporte público iniciada en el último trimestre de 2012 para compensar la subida de costes provocada por la guerra en Ucrania. Por ello, a la espera de lo que decidiera el Estado, el Consell ya previó antes, en la elaboración y posterior aprobación del presupuesto, la gratuidad de los billetes del bus durante 2025.

El Consell adelanta el dinero

Hay que tener en cuenta, según advierte el vicepresidente, que aunque el Estado aporte una parte de la financiación, el Consell de Ibiza tiene que adelantar el dinero que se abona a las compañías de autobuses. Juan apunta, además, que la institución insular recibe el dinero adelantado hasta con «dos años» de retraso. Por ello, el Consell tiene la obligación de contemplarlo en su presupuesto.

En todo caso, el Consell de Ibiza espera que se llegue a un acuerdo en Madrid para desbloquear esta cuestión porque, de lo contrario, el déficit que deberá soportar la institución será «mucho más alto». Así, la gratuidad universal del transporte en autobús el año pasado se situó en casi 6,5 millones, de los cuales el Estado aportará 5,6 millones, por lo que el déficit (la cuantía que no recupera el Consell) se sitúa en cerca de 900.000 euros. De todos modos, el Estado no sufraga la gratuidad de las tarifas que ya lo eran antes de que se aprobara la medida. Es decir, el Gobierno central no aporta ni un euro para financiar las tarjetas dorada ni joven, el servicio gratuito para los mayores de 65 años y menores de edad, respectivamente. Esta parte le costó en 2024 al Consell 1,6 millones.

Otro decreto o la iniciativa del PP

Ahora hay dos vías, según Mariano Juan, para arreglar lo sucedido ayer en el Congreso y que el Gobierno cumpla con su compromiso de financiar la gratuidad del transporte público en Balears: la aprobación de otro decreto ley en el que sólo se prevea la ayuda económica para el servicio de bus, lo cual podría hacerse hoy jueves mismo, o que los grupos políticos apoyen la iniciativa parlamentaria que ya ha anunciado el PP para que se mantenga en 2025 la gratuidad. «Nos va bien cualquiera de las dos opciones», indicó.

En este sentido, a finales del pasado mes de noviembre, cuando aún no se sabía si el Estado iba a prorrogar un año más esta ayuda, el vicepresidente primero del Consell aseguraba que sin la financiación de Madrid no se iba a dar continuidad a la gratuidad universal del bus en Ibiza, más allá de la tarjeta dorada y joven. «No podemos hacernos cargo del déficit que genera», decía entonces Juan. Sin embargo, sin tener garantía alguna de que el Estado mantendría, un año más, su aportación, el gobierno insular previó el gasto en el presupuesto de este año.

Por su parte, el conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, también garantizó que este año en las islas habrá servicio de autobús gratuito. «Queremos mandar un mensaje de tranquilidad para los ciudadanos, el transporte va a ser gratuito mañana en Balears», dijo. En todo caso, la competencia de transporte público en carretera está transferido a los consells insulares, excepto en Mallorca, que gestiona la Comunitat Autònoma.

«Vamos a seguir trabajando para que todo el transporte de competencia autonómica sea gratuito durante este año. Esa es la línea en la que nos movemos a la espera de alcanzar una solución. Pedimos al Gobierno de España que cumpla su compromiso. Ahora no puede asumirlo porque es inestable y no tiene aliados políticos para sacar adelante medidas de un calado como este», señaló el conseller balear.

El PSOE carga contra el PP

La diputada socialista de Ibiza, Milena Herrera, cargó ayer con dureza contra el PP por no haber votado a favor el decreto. A través de un comunicado, en el que no se hace mención alguna a la posición de Junts, el aliado del PSOE en la investidura de Pedro Sánchez, la diputada califica de «gravísimo» y de «auténtica vergüenza» la oposición del PP a la validación del decreto ómnibus. Entre otras cosas, Herrera destaca que el PP de la presidenta balear Marga Prohens «ha perdido el norte y sólo se mueve por sus objetivos partidistas y electoralistas». «No le importa lo que le pase a la gente», dijo, al tiempo que exigió «una explicación y rectificación inmediata».

