Las dos vías de Prohens para salvar la mayoría parlamentaria

«Se dan las circunstancias para seguir gobernando». Es la frase que pronunció la presidenta del Govern, Marga Prohens, el pasado mes de diciembre tras la ruptura de la alianza con Vox en Balears. Una separación que impulsaron los ultraderechistas al no apoyar los presupuestos del Ejecutivo de 2025. No obstante, a pesar de la compleja aritmética parlamentaria (el PP cuenta con 25 diputados), Prohens ha descartado adelantar elecciones y se dispone a negociar para salvar la mayoría (30 escaños) y poder sacar adelante sus medidas estrella en lo que resta de legislatura.

Patricia de las Heras

Ante la dificultad de que la líder popular y la izquierda puedan alcanzar pactos a nivel ideológico y económico, más allá de acuerdos puntuales, a Prohens se le abren dos vías: rehacer puentes con el conjunto del grupo parlamentario de Vox, afín a las directrices de Abascal, o buscar una alternativa con los diputados díscolos con Bambú (Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Agustín Buades y Xisco Cardona, estos dos últimos ya como no adscritos al grupo). El apoyo de estos cuatro representantes, sumado al de Llorenç Córdoba (Formentera), daría a los populares la ansiada mayoría de 30 escaños.

Gabriel Le Senne / DM

La primera opción para el Govern, sin embargo, es la de intentar recomponer la alianza con sus antiguos socios. Así lo expresó el propio portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en relación a aprobar unos nuevos presupuestos este año tras la prórroga de las cuentas de 2024. «En primer lugar negociaremos con Vox, si esto no fructifica estudiaremos otras posibilidades», aseguró Costa, argumentando que los habitantes de Balears pidieron cambio en los últimos comicios.

María José Verdú

«Los ciudadanos hablaron y no apostaron por políticas de izquierdas, sino por políticas de centro- derecha. No tenemos socios prioritarios pero sí políticas prioritarias y no son de izquierdas. Hubo un acuerdo puntual para aprobar dos decretos pero para llevar a cabo las políticas del cambio en Balears tenemos que negociar con Vox», determinó el también vicepresidente del Govern. Cabe recordar que Prohens se vio obligada a prorrogar los presupuestos de 2024 ante la exigencia de los de Abascal de eliminar el catalán como lengua vehicular en la educación, una propuesta que bajo ningún concepto estaban dispuestos a aceptar. Asimismo, dicha ruptura de la alianza entre PP y Vox a finales del año pasado coincidió con un choque entre ambas formaciones a nivel nacional. Por ello, desde el Consolat confían en que los ultraconservadores cambien de postura y rebajen sus pretensiones lingüísticas en este inicio de 2025 para poder sacar adelante unas nuevas cuentas autonómicas con los seis diputados que conforman actualmente el grupo parlamentario de Vox: Manuela Cañadas, María José Verdú, Patricia de las Heras, Gabriel Le Senne, Idoia Ribas y Sergio Rodríguez. «Llamaremos, indagaremos y evaluaremos la predisposición de Vox para aprobar los presupuestos de 2025. Si la respuesta es afirmativa, negociaremos dentro del marco de líneas rojas marcadas».

Idoia Ribas / DM

Plan B

Agustín Buades / DM

En el caso de que los ultraderechistas se empeñaran en seguir alejados del PP y no renunciaran a sus exigencias lingüísticas, Prohens tendría un camino alternativo a la mayoría pactando con los dos diputados díscolos que continúan en Vox: Idoia Ribas y Sergio Rodríguez. A pesar de que de momento han decidido mantenerse bajo la disciplina de Bambú, ambos se han mostrado durante los últimos meses muy críticos con la dirección nacional del partido y con la actual portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, sobre la que llegaron a pedir su cese tras sus declaraciones «falsas y ofensivas» contra ellos.

Xisco Cardona / DM

Al apoyo de Ribas y Rodríguez se le sumaría el de Agustín Buades, quien ya se dio de baja del partido hasta que la dirección nacional «recupere la cordura». Buades siempre ha formado parte del núcleo de Ribas y Rodríguez, por lo que se podría suponer que su voto se sumaría a la mayoría popular. También se da por hecho el respaldo de Xisco Cardona, que abandonó Vox a principios de la legislatura y cuyo voto en la mayoría de ocasiones ha sido favorable para el PP.

Llorenç Córdoba / DM

Con los 25 diputados con los que cuenta el PP más los cuatro díscolos de Vox, los populares se quedarían a un solo voto de la mayoría, y ahí aparece la figura de Llorenç Córdoba. A pesar de la moción de censura con la que perdió el control del Consell de Formentera, Córdoba mantiene su escaño en el Parlament y será decisivo para determinar la mayoría alternativa de Prohens.

Sergio Rodríguez / DM

De esta forma, aunque el propósito inicial es el de volver a pactar con el sector oficialista de Vox, el plan B de los díscolos y el voto de Córdoba también le daría los 30 escaños a la presidenta. Todo ello frente a un escenario de nuevas elecciones que, a pesar de que no se contemplan a corto plazo, podrían producirse antes de que finalice la legislatura, siendo el 2026 el año más probable.

