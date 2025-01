Fernando Julián Oviedo, 'bartender': «Beber un cóctel debe ser una experiencia para recordar»

¿Qué van a encontrar quienes asistan a este curso de 60 horas de Introducción a la Coctelería?

El concepto básico es que cuando termines el curso vas a saber muchísimas cosas y podrás ponerte a trabajar detrás de una barra. Pero además quiero ofrecer otra cosa: la psicología, filosofía y antropología del bartender. Intentamos volver al factor humano en la gastronomía, la hostelería y la restauración. La gastronomía ha evolucionado muchísimo gracias a ciencias como la física y la química; pero eso, bajo mi parecer y el de otra gente, ha comportado un retroceso en el factor humano. Se ha hecho todo tan técnico que hemos olvidado que la gente viene a vivir un momento único y especial en el que el protagonista es el cliente y no el chef o el bartender.

¿Y qué propone usted?

Recuperar las materias humanísticas que le dan el cariño que necesita algo como es el evento gastronómico. Volver al calor de la casa, el placer de compartir un instante único, que es lo que quiere el cliente, vivir una experiencia que pueda recordar.

¿Hay un cóctel para cada persona y cada momento?

Efectivamente. Para cada uno, para cada día, para cada estado de ánimo. Solo hay que aprender a escuchar. En este curso explicaré tanto acerca de la técnica en coctelería, como de aprender a escuchar lo que te está pidiendo el cliente.

Cuando uno ve el mostrador de una coctelería, con tantas botellas de rincones diferentes del planeta, siente que tiene delante un mapamundi. Un mapa cultural a través de los destilados.

Yo lo planteo como un viaje. A veces queremos viajar al mismo sitio por una cuestión de recuerdos, a veces queremos ir a sitios distintos. Tenemos ahí la metáfora de la coctelería. El destino, que son los sabores... y las aerolíneas, que serían los alcoholes que nos van a llevar hasta ahí. Lo más importante para saber a dónde quiere viajar uno es escucharle. El carácter particular de mi curso es la manera de tratar a la gente que tenemos delante. ¿Quieres mirar la carta? Perfecto, pero si quieres hablar conmigo, yo te voy a guiar.

¿Qué conocimientos técnicos va a transmitir?

En estas 60 horas haremos un desarrollo de temas amplios en el que conoceremos todos los destilados, su origen, la historia de la coctelería y los métodos que existen de hacer cócteles. Luego intentaremos abordar una revisión de lo que es la coctelería internacional. No hace falta sabérselo todo de memoria porque lo miras en Google y ya ves todas las recetas, pero sí conocer las técnicas más importantes. Y, volviendo al packaging, cuáles son los dones que debe tener un buen bartender, que son los sentidos: dos ojos, dos orejas, una sola boca. Ver y escuchar el doble de lo que hablamos.

Me consta que usted ha viajado a México para ver en primera persona cómo se prepara el tequila y el mezcal. Supongo que esto es como visitar una bodega de vinos. Conocer de dónde surge un producto hace que tengamos una conexión más profunda con él.

Es ver un parto y establecer una conexión, un vínculo todavía más fuerte. La Santa es una tequilería y mezcalería y yo tengo un aprecio muy destacado por la cultura mexicana y todo lo que se produce ahí. Mi especialidad es el tequila y el mezcal, pero, en el caso de los destilados más emblemáticos vamos a traer al curso a profesionales destacados [Fernando Sanabria y Sergio Padilla] que nos hablarán del whisky y el ron.

Cada uno tiene su gusto personal. Pese a eso, ¿hay combinaciones que no fallan nunca?

Algunas no fallan nunca.Piensa que la coctelería se desarrolla porque a la gente no le gusta el alcohol, le gusta la experiencia que te brinda el alcohol. Nuestro trabajo es transformar ese mal trago en un buen trago. Cosas que funcionan: todas las combinaciones con cítricos compensados con sabores más dulces como los rones, como es el mojito; todo lo que se hace con limonada funciona siempre, con ron, bourbon, whisky, con el gin o el vodka. Los sabores tropicales siempre funcionan con bebidas que se maceran en el trópico, con el ron no falla, el tequila no falla, la cachaça no falla. Todos los productos que se generan entre los trópicos siempre funcionan juntos: el mango, la fruta de la pasión, el maracuyá, todas estas cosas son amigas.

¿Como consumidor tiene alguna debilidad especial?

A mí, particularmente, me gusta mucho el pomelo, cómo queda con la fruta de la pasión, y cómo estos dos combinan con el tequila y el mezcal. Siempre un cítrico amalgamado con una fruta tropical. Y, a partir de ahí, podemos jugar con maceraciones. Yo hago una maceración particular, mezclo tequila con nopal, que se parece mucho a la chumbera. El resultado es un licor de nopal con base de tequila, y hago un margarita con higos chumbos al que le añado un cítrico como el yuzu, un limón japonés, y una mezcla final con mezcal. Aparentemente, hay carga alcohólica fuerte, pero entre el dulce del higo chumbo, el ácido y el punto suntuoso del nopal… Intento no usar azúcar, que los puntos dulces sean de la fruta misma.

¿Ha creado algún combinado con materia prima de la isla?

He hecho un vermut casero con hierbas de la isla. No es anisado como el licor de hierbas, pero el punto anisado se lo da el hinojo salvaje. También hago una maceración de tequila con romero y mermelada de naranja pagesa que le da un punto amargo, y hago un coctel que se llama Can Margarita en honor a esta tierra.

