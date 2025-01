Ibiza, una ciudad a 30 kilómetros por hora: las dudas

«Una medida necesaria». Esta es la conclusión a la que llegan varios residentes de Vila cuando se les pregunta por la nueva limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora para los vehículos motorizados en las calles del centro de la ciudad. A pesar de ello, la mayoría dudan sobre el cumplimiento de una regulación que entró en vigor el pasado viernes. Esta tiene como objetivo conseguir «una reducción de la siniestralidad y la contaminación, así como lograr una mejor fluidez del tráfico y la pacificación de la conducción», según indicó el Ayuntamiento, que agregó: «Es un decreto que busca mejorar la seguridad de las vías urbanas».

Conductores experimentados como Francisco Roldán consideran que la nueva área 30 del centro de Ibiza es una decisión acertada: «Llevo aproximadamente 40 años conduciendo con mi coche por Vila. No me había enterado de esta medida ya que acabo de volver a la isla, pero pienso que es una actuación muy acertada si esto sirve para mejorar la seguridad de todos y evitar que haya más accidentes de tráfico». Roldán añade: «Espero que la gente cumpla con la nueva limitación de velocidad, ya que hay conductores que circulan de forma muy caótica. Pienso que algunos lo cumplirán pero otros harán lo que les dará la gana».

Señal que recuerda a los conductores que se encuentran en el área 30. | VICENT MARÍ

Otros, como Juan Manuel Macías, opinan que hay problemas más importantes que solventar en relación con los vehículos que circulan por el centro de Ibiza. Para él, «lo más preocupante es la ausencia de más plazas de estacionamiento», ya que, critica, tiene «frecuentemente serias dificultades para encontrar aparcamiento y más, al tener un coche grande». A pesar de ello, afirma que «es bueno» que los vehículos vayan más lentos por las vías urbanas.

De modo similar a Macías opina Juan Pérez, un joven padre que vive en la ciudad. Él reconoce que existe un «grave problema con la falta de zonas de estacionamiento en el municipio».

Señal de velocidad pintada sobre el suelo en los alrededores de la estación de autobuses del Cetis. | VICENT MARÍ

Pérez también explica que, a pesar de tener coche, hace lo posible por no conducir, ya que prefiere «ir de un sitio a otro a pie, para hacer más deporte, siempre que sea posible». Sin embargo, afirma que la limitación de velocidad «puede ayudar a reducir el riesgo de accidentes». Además, agrega: «De todas las vías urbanas en las que ahora se debe circular a 30 kilómetros por ahora, como máximo, creo que se cumplirá más en las más céntricas».

«Una medida totalmente inútil». Con estas palabras resume Francisco Niño la limitación de velocidad en Vila. Niño considera que esta medida no «sirve de absolutamente nada» si luego se sigue permitiendo, por ejemplo, la «evitable entrada masiva de determinados vehículos, como es el caso de los autobuses». Niño opina que el área 30 debe tener como objetivo «reducir el tráfico de vehículos». No obstante, afirma que esta meta no se puede cumplir «con autobuses circulando a gran velocidad». Para Niño, estos deberían «entrar directamente en la estación del Cetis y no pasar por el centro de la ciudad». Niño concluye: «Si quieren reducir la limitación de coches por el centro de la ciudad, creo que también lo deberían hacer con los autobuses. Hay algunos que van más rápidos que los coches».

Ordenananza municipal

Esta medida, que se aprobó inicialmente en el marco de la Ordenanza Municipal de Circulación el pasado 30 de septiembre de 2024, se ha aplicado «demasiado tarde» según explica José Carlos Salas, otro vecino de la zona: «Creo que esta nueva limitación de velocidad en nuestras vías urbanas es algo que las instituciones deberían haber aprobado hace mucho tiempo. De hecho, creo que es algo que siempre debería haber estado presente en Vila. Así, se podrían haber evitado muchos sustos y accidentes de tráfico con anterioridad».

De los 19 tramos en el municipio que cuentan con señales de limitación de velocidad, 12 tienen el máximo establecido en 30 kilómetros por hora, cuatro en 80 y tres en 50. A ello, hay que añadir que existe una vía urbana marcada a 50 kilómetros por hora y otra a 80 kilómetros por hora. En el caso de las que tienen el límite de velocidad en 30 kilómetros por hora, aparecen representadas en la mayoría de los casos con la señal de área 30.

La nueva limitación de velocidad pareció pasar desapercibida para varios de los vehículos de motor que circulaban ayer por la mañana en pleno corazón de Vila. Y es que se apreciaron todo tipo de vehículos, taxis, coches o incluso motos, que iban bastante por encima de la nueva velocidad máxima permitida. Tampoco faltó un clásico, como aquellos que optaban por pasar el semáforo en ámbar acelerando el motor antes de que se pusiera en rojo. Precisamente este hecho no pasó inadvertido para Salas que recordó «la importancia de cumplir las indicaciones de las señales de tráfico, así como de respetar los pasos de peatones»

Esta norma incluye todas las vías urbanas de Ibiza, a excepción de las que no son de titularidad municipal. La aprobación inicial de esta medida se hizo el pasado 30 de septiembre de 2024 después de llevarlo al pleno municipal. Eso sí, la publicación en el BOIB se hizo el 24 de diciembre después de que el día 19 de ese mismo mes se hiciera la aprobación final.

Por otro lado, el Ayuntamiento defendión que con la puesta en marcha de la nueva limitación de velocidad hay menos contaminación: «En las zonas urbanas en las que ya se han llevado a cabo estos cambios se han observado reducciones de los niveles de contaminación acústica en una media de 2,5 decibelios. En el aspecto medioambiental, se suma el hecho de que se reducen las emisiones de humo contaminante de un 17 a un 48 por ciento, además de disminuir el consumo de combustible o electricidad, en caso de vehículos eléctricos».

