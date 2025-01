Abrazos a ciegas para romper muros en Ibiza

Son las once y el paseo de Vara de Rey celebra la mañana de una manera muy distinta a la habitual de un martes cualquiera. Es día laboral, pero cualquiera diría que la Associació de Voluntaris d’Eivissa está calentando para una fiesta patronal. Varios transeúntes entran en esta emblemática zona ensimismados, hablando por teléfono o mirando su pantalla. Otros pasean a sus mascotas o se dirigen a algún comercio o a su terraza de confianza. Hasta que, esta vez, les para alguna de las voluntarias (la mayoría son mujeres) que están trayendo a Vila la celebración del Día Internacional del Abrazo. Algunas se explican antes de dar un abrazo (son intensos, tiernos, acompañados de una risa o de un «¡Feliz día del abrazo!», según el caso) y otras se lanzan directamente a ello, para explicarles seguidamente el porqué de todo esto. Es el segundo año en que la Associació celebra esta jornada en la ciudad.

Toni Escandell

Varias voluntarias y participantes durante la actuación de la cantante Ada Estévez. / VICENT MARÍ

Neli Barensteiner es una joven alemana residente en Mallorca y esta es su tercera vez en Ibiza, aunque ya hacía unos 15 años que no visitaba la pitiusa del norte: «La verdad es que me encanta, un abrazo es algo que te llega al corazón y pienso que todo el mundo lo necesita alguna vez. Llevo una hora bailando por aquí». Y es que Dj R3cio, que hace pocos días ha vuelto a su isla tras pinchar en Suiza, se encarga de poner el toque musical a la jornada junto con la cantante y compositora Ada Estévez, cubana afincada en Ibiza desde 1997.

El método que suelen seguir los voluntarios con muchos de los participantes es el siguiente: primero le tapan los ojos con alguna de las 108 bandas que han preparado. Todas incluyen algún lema (‘Abrazar alimenta el corazón’ o ‘Los abrazos recargan energía’, por citar dos ejemplos). Luego, varias personas de la Associació (identificadas por su vestimenta amarilla) se van turnando para dar el abrazo. «Es para que se focalicen en el sentir del abrazo. A veces, de este gesto pueden salir muchos sentimientos que están guardados, retenidos», explica la voluntaria Marcella Cota, quien el año pasado, en la primera edición, animó a celebrar esta jornada. No duda de los beneficios tanto físicos como emocionales: menos estrés y menos presión arterial, buen humor, alegría, seguridad. «Amo abrazar a la gente, es maravilloso, gratis y solo genera cosas buenas», concluye.

Varios encuestados coinciden en que la etapa covid supuso un antes y un después en tanto que se ha perdido mucho contacto personal. «De todas maneras, creo que estamos comenzando a abrazarnos de nuevo. Diría que vamos mejorando en este sentido», valora Neli, que ha dejado su bolso en el suelo antes de ponerse a bailar. También se mueve al ritmo de la música Flora Cafagna: «No me lo esperaba, pero me encanta todo esto. No sabía absolutamente nada de que hoy se celebraba esta jornada internacional, pero la iniciativa me parece genial».

"Falta cariño"

Mercedes Álvarez es voluntaria de dicha entidad desde hace unos tres meses y opina que «la sociedad está atravesando un momento en el que falta mucho cariño y mucha empatía», de ahí la necesidad de actividades como esta. «Parece que al principio a la gente le cuesta un poco, pero cuando te diriges a ellos y les explicas de qué va, ya es otra cosa. Hay quienes van por una calle cercana, escuchan la música y ya se animan a pasarse para ver qué estamos haciendo», añade justo antes de ofrecer un abrazo también a este redactor. A los periodistas también les hacen partícipes de la celebración, como a cualquier otro desconocido que pase por s’Alamera. Lo mismo con los políticos que se suman.

Adrián Soler, animador y presentador del evento, explica que dar abrazos a diestro y siniestro rompe varios muros interpersonales como pueden ser el color de piel, el origen o incluso las posiciones políticas. Josefina Frades es otra de las transeúntes que pasan por esta zona del centro. Enseguida la abordan y ella no se lo piensa dos veces: ¡Adelante, ese abrazo! «Me parece genial que hagan esto. Todo lo malo, ¡fuera! Y punto», señala en conversación con este diario antes de seguir su camino. Joan Sillero, presidente de la Associació de Voluntaris, explica que las actuaciones (musical y poética) son clave para acompañar la actividad y animar el ambiente. Todos los participantes se muestran muy receptivos, aunque primero hagan falta unos segundos para romper el hielo... O no.

Recuperar el contacto

«Mucha gente quizás no está al tanto de que hoy [por este martes] se celebra el Día Internacional del Abrazo, pero pasean por la zona y se preguntan qué se cuece. Enseguida las personas interactúan», destaca la cantante Ada Estévez, que, entre otros temas, interpreta ‘El Baile del Malacá’, haciendo partícipes del baile a todos los asistentes. «Publiqué esta canción en 2018, pero ya la tenía hecha de antes». Ella prefiere ni siquiera mencionar la palabra covid, pero también cree en que ha habido «un cambio en la humanidad»: «Pero poco a poco se pueden hacer gestos como este para estar en contacto los unos con los otros de nuevo». Se baja del escenario y a los pocos minutos Julián Baena Ariza recita un poema que ha preparado expresamente para este día. Su texto es un alegato por la paz y los derechos humanos. Contra las guerras y, por supuesto, a favor de darnos muchos abrazos.

Suscríbete para seguir leyendo